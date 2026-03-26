Η Εκτελεστική Επιτροπή της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) ενέκρινε σήμερα μια ριζοσπαστική πολιτική για τη γυναικεία κατηγορία στα ολυμπιακά αθλήματα. Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, η συμμετοχή σε γυναικεία αγωνίσματα στους Ολυμπιακούς Αγώνες – αρχής γενομένης από το «Λος Άντζελες 2028» – θα περιορίζεται πλέον αποκλειστικά σε βιολογικές γυναίκες.

Το τεστ του γονιδίου SRY: Πώς θα γίνεται ο έλεγχος

Η επιλεξιμότητα των αθλητριών θα καθορίζεται πλέον μέσω ελέγχου, για την παρουσία ή απουσία του γονιδίου SRY (το οποίο πυροδοτεί την ανδρική ανάπτυξη). Η ΔΟΕ θεωρεί ότι η ανίχνευση αυτού του γονιδίου αποτελεί την πιο ακριβή επιστημονική απόδειξη ότι ένας αθλητής έχει βιώσει ανδρική σεξουαλική ανάπτυξη.

Η διαδικασία: Ο έλεγχος θα γίνεται μέσω σάλιου (επίχρισμα παρειάς) ή δείγματος αίματος.

Εφάπαξ έλεγχος: Οι αθλήτριες που θα βγαίνουν αρνητικές στο γονίδιο SRY, θα αποκτούν μόνιμη άδεια συμμετοχής. Το τεστ θα πραγματοποιείται μία φορά στη ζωή του αθλητή.

Μη αναδρομική ισχύς: Οι νέοι κανόνες δεν επηρεάζουν προηγούμενα αποτελέσματα και δεν εφαρμόζονται στον ερασιτεχνικό αθλητισμό ή σε προγράμματα βάσης.

Ποιες αθλήτριες αποκλείονται και ποιες εξαιρούνται

Με ελάχιστες εξαιρέσεις (όπως το Σύνδρομο Πλήρους Αντίστασης στα Ανδρογόνα – CAIS), καμία αθλήτρια με θετικό γονίδιο SRY δε θα μπορεί να αγωνιστεί στη γυναικεία κατηγορία.

Αυτό περιλαμβάνει XY τρανς γυναίκες και αθλήτριες, με διαφορές στη σεξουαλική ανάπτυξη (DSD), που επωφελούνται από τις αναβολικές επιδράσεις της τεστοστερόνης. Ωστόσο, οι αθλητές αυτοί παραμένουν επιλέξιμοι για την ανδρική κατηγορία, τις μικτές κατηγορίες ή τις «ανοιχτές» (open) κατηγορίες, όπου αυτές υπάρχουν.

Κέρστι Κόβεντρι: «Δεν είναι δίκαιο οι βιολογικοί άνδρες να αγωνίζονται με γυναίκες»

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητών και μέλος της ΔΟΕ, Κέρστι Κόβεντρι, ήταν σαφής: «Ως πρώην αθλήτρια, πιστεύω παθιασμένα στο δικαίωμα για δίκαιο ανταγωνισμό. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, η παραμικρή λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι δε θα ήταν δίκαιο – και σε ορισμένα αθλήματα ούτε ασφαλές – να αγωνίζονται βιολογικοί άνδρες στη γυναικεία κατηγορία».

Το παρασκήνιο της απόφασης: Επιστήμη vs Συμπερίληψη

Η απόφαση ελήφθη μετά από εξαντλητικές διαβουλεύσεις (2024-2026) και έρευνα σε περισσότερους από 1.100 αθλητές. Τα πορίσματα της αρμόδιας ομάδας εργασίας έδειξαν ότι το ανδρικό φύλο παρέχει σημαντικό πλεονέκτημα απόδοσης σε αθλήματα δύναμης, ισχύος και αντοχής.

Η νέα πολιτική αντικαθιστά κάθε προηγούμενο πλαίσιο της ΔΟΕ (συμπεριλαμβανομένου εκείνου του 2021) και δίνει προτεραιότητα στη διαφύλαξη της γυναικείας κατηγορίας ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ισότητα των φύλων στον κορυφαίο αθλητισμό.

Διχασμένος ο αθλητικός κόσμος: Οι αντιδράσεις

Η απόφαση της ΔΟΕ προκάλεσε άμεσα ένα κύμα αντιθέτων αντιδράσεων, αναδεικνύοντας το χάσμα μεταξύ της «βιολογικής δικαιοσύνης» και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι υποστηρικτές: Πολλές διεθνείς ομοσπονδίες, όπως η World Athletics και η World Aquatics, χαιρέτισαν την απόφαση, θεωρώντας ότι ευθυγραμμίζεται με τους δικούς τους αυστηρούς κανόνες, που έχουν ήδη θεσπίσει. Πρώην και νυν αθλήτριες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, τονίζοντας ότι η προστασία της γυναικείας κατηγορίας είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση του γυναικείου αθλητισμού.

Οι επικριτές: Περισσότερες από 80 οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων (όπως η Sport & Rights Alliance και η ILGA World) χαρακτήρισαν την απόφαση ως «καταστροφική οπισθοδρόμηση». Υποστηρίζουν ότι ο υποχρεωτικός γενετικός έλεγχος παραβιάζει την ιδιωτικότητα των αθλητριών, θυμίζοντας εποχές του παρελθόντος που είχαν εγκαταλειφθεί ως ταπεινωτικές.

Η πολιτική διάσταση: Αναλυτές επισημαίνουν ότι η κίνηση αυτή ευθυγραμμίζεται με το κλίμα που επικρατεί στις ΗΠΑ, ενόψει των Αγώνων του 2028, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ είχε ήδη εκδώσει εκτελεστικό διάταγμα για τον αποκλεισμό τρανς ατόμων από τα γυναικεία αθλήματα.

Ποια αθλήματα επηρεάζονται περισσότερο: Δύναμη vs Τεχνική

Η ΔΟΕ και η ομάδα εργασίας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το βιολογικό πλεονέκτημα των ατόμων με το γονίδιο SRY είναι καθοριστικό σε συγκεκριμένες κατηγορίες αθλημάτων:

Αθλήματα Επαφής και Μαχητικά (Πυγμαχία, Τζούντο, Πάλη): Εδώ η απόφαση δε βασίζεται μόνο στη δικαιοσύνη, αλλά και στην ασφάλεια. Η ΔΟΕ θεωρεί ότι η διαφορά στη μυϊκή μάζα και την οστική πυκνότητα εγκυμονεί κινδύνους τραυματισμού για τις βιολογικές γυναίκες.

Αθλήματα Ισχύος και Ταχύτητας (Στίβος, Κολύμβηση, Ποδηλασία): Η επιστημονική έκθεση δείχνει ότι η ανδρική εφηβεία προσφέρει πλεονεκτήματα στην ικανότητα των πνευμόνων και την εκρηκτικότητα, που δεν αναιρούνται πλήρως από την ορμονική μετάβαση.

Ομαδικά Αθλήματα: Σε αθλήματα όπως το μπάσκετ και το βόλεϊ, η παρουσία αθλητριών με θετικό γονίδιο SRY θεωρείται ότι αλλοιώνει τη δυναμική του ανταγωνισμού στις «λεπτές ισορροπίες» του υψηλού επιπέδου.

Η περίπτωση των αθλητριών DSD: Το τέλος μιας εποχής;

Η νέα πολιτική φαίνεται να βάζει οριστικό τέλος στη συμμετοχή αθλητριών με Διαφορές στη Σεξουαλική Ανάπτυξη (DSD), όπως η Caster Semenya, στη γυναικεία κατηγορία, εκτός αν αποδειχθεί ότι δεν επωφελούνται από την τεστοστερόνη.

Η ΔΟΕ ξεκαθάρισε ότι το γονίδιο SRY αποτελεί το «κλειδί»: αν υπάρχει, η αθλήτρια μεταφέρεται στην ανδρική ή στην «ανοιχτή» κατηγορία, ανεξάρτητα από την ταυτότητα φύλου της.