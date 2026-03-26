Αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Πέμπτη, με ήλιο και θερμοκρασίες πιο υψηλές από τις προηγούμενες μέρες. Ωστόσο, το βράδυ αναμένεται επιδείνωση των καιρικών συνθηκών από τα βορειοδυτικά.

Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές, πιο πυκνές θα είναι στα δυτικά, όπου θα ψιχαλίζει ή θα βρέχει λίγο τοπικά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το βράδυ όμως οι βροχές θα δυναμώσουν και θα σημειωθούν καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στη δυτική Μακεδονία και χιονοπτώσεις στα βορειοδυτικά ορεινά.

Η θερμοκρασία σε άνοδο, θα φτάσει το μεσημέρι τους 16-19 βαθμούς, με τις υψηλότερες στα ανατολικά ηπειρωτικά να αγγίζουν τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν βόρειοι στα πελάγη, ενώ βαθμιαία θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 4-6 μποφόρ.

Αίθριος ο καιρός στην Αττική, με λιακάδα το πρωί και αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9-19 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3-4 μποφόρ, στρεφόμενοι το μεσημέρι σε νοτιοδυτικούς έως 5 μποφόρ.

Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, όπου θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με αραιή συννεφιά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9-17 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις ασθενείς το πρωί, και θα ενισχυθούν το μεσημέρι έως 5-6 μποφόρ.

Την Παρασκευή 27/3 επιστρέφουν οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, με χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της βόρειας-βορειοδυτικής χώρας.

Το Σαββατοκύριακο διατηρείται άστατος καιρός, με κατά περιόδους βροχές, λίγα χιόνια στα ορεινά και θερμοκρασίες λίγο χαμηλότερες από τα κανονικά επίπεδα.

Αναλυτικά ο καιρός των επόμενων ημερών

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-03-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, κυρίως τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, βαθμιαία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τις βραδινές ώρες ο καιρός πρόσκαιρα θα βελτιωθεί στη δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα κεντρικά και νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, όπου θα φτάσει τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 28-03-2026

Στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα, κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί και στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα κεντρικά και νότια πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

ΚΥΡΙΑΚΗ 29-03-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ τοπικοί όμβροι θα εκδηλωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Τις βραδινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές και τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα δυτικά και νότια πελάγη τοπικά 6 και βαθμιαία στα νότια πρόσκαιρα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΔΕΥΤΕΡΑ 30-03-2026

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία στο Αιγαίο νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.