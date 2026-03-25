Το 2009 ξεκίνησε ο πρώτος εθνικός διάλογος για την παιδεία με την συμμετοχή 30 μελών στις ομάδες του και επικεφαλής τον καθηγητή (να μην αναφέρω εδώ τις πολλές ιδιότητες υπό τις οποίες έχει υπηρετήσει) Γιώργο Μπαμπινιώτη. Η διάρκεια του διαλόγου ήταν 6 μήνες και τα πορίσματα του παραδόθηκαν αρμοδίως. Πλήρης έρευνα του εκπαιδευτικού μας συστήματος, πολλές προτάσεις.

Τι έγιναν; Θα έδειχνε ίσως έλλειψη κοσμιότητας να πούμε ότι …πετάχτηκαν στα σκουπίδια. Οπότε, ας σχολιάσουμε απλά, ότι μπήκαν σε ένα υπουργικό συρτάρι και ξεχάστηκαν εκεί.

Το 2016 ξεκίνησε ο δεύτερος εθνικός διάλογος για την παιδεία με την συμμετοχή 100 πανεπιστημιακών και επικεφαλής τον καθηγητή Αντώνη Λιάκο.

Τα πορίσματα του παραδόθηκαν επίσης στην Βουλή και τα αρμόδια υπουργεία. Συνεδριάσεις πολλών μηνών και εδώ. Πλήρης. Με πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις για το εξεταστικό σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ και σειρά άλλων θεμάτων.

Τι έγιναν; Μπήκαν σε ένα υπουργικό συρτάρι και ξεχάστηκαν εκεί.

Στις δυο προηγούμενες περιπτώσεις οι επικεφαλής του διαλόγου ήταν πανεπιστημιακοί υψηλού κύρους δούλεψαν χωρίς αμοιβές, έβαλαν μπροστά το όνομα και τις υπολήψεις τους και κατέληξαν να αποτελέσουν το φόβητρο επόμενων υπουργών και πολιτικών που κατέβαλαν πραγματικό κόπο για να τους …ξεχάσουμε.

Ο νέος εθνικός διάλογος που ξεκινάει τώρα για την παιδεία, για τον οποίο βλέπω έχει υπολογιστεί ένα κονδύλι 516 χιλιάδων ευρώ, τι ακριβώς εξυπηρετεί;

Ένα από τα μέλη των επιτροπών και υποεπιτροπών του δε, σχολίασε χαρακτηριστικά σε μια από τις λίγες συνεδριάσεις που έχουν γίνει ως σήμερα: «Μα εμείς ήδη στο παρελθόν συμμετείχαμε σε διάλογο για την παιδεία και κάναμε μήνες συζητώντας μόνο για το λύκειο. Πόσο θα μας πάρει τώρα να ξαναπιάσουμε το νήμα από την αρχή και το νηπιαγωγείο;»

‘Άλλο μέλος της επιτροπής με ενημέρωσε ότι το …κατώτερο είδος αμοιβής, είναι 50 ευρώ ανα συνεδρίαση. Δεν ξέρω βέβαια ακόμη πόσες συνεδριάσεις έχουν υπολογιστεί και ποιο είναι το ανώτερο είδος αμοιβής των επικεφαλής ή των συντονιστών των πολλών επιτροπών και υποεπιτροπών του.

Τι να σχολιάσει κανείς για τα παραπάνω;

Μια απλή, καλοπροαίρετη, ερώτηση θα μπορούσε να είναι: Γιατί δεν μελετάμε ξανά τα πορίσματα που έχουν γίνει ήδη για την παιδεία και να δώσουμε τις 500 χιλιάδες ευρώ σε κανένα σχολείο που τα έχει ανάγκη για να αντιμετωπίσει καμία άμεση ανάγκη του;

Τέλος, να θυμίσω ότι όλα αυτά γίνονται με το πρόσχημα της συζήτησης για θεσμοθέτηση του νέου Εθνικού Απολυτηρίου. Το οποίο τώρα οι «σοφοί» των επιτροπών του υπουργείου Παιδείας -που κατά καιρούς εμφανίζονται με στόμφο να κηρύττουν τον ορθό λόγο- σκέφτονται να …συνδυάζουν με τις πανελλαδικές εξετάσεις, μήπως και οι νέοι των σχολείων μας δεν πιέζονται αρκετά με τις εθνικές εξεταστικές δοκιμασίες που έχουν σήμερα, αλλά χρειάζονται και μερικές ακόμη.

Και βέβαια, πίσω από όλα αυτά κρύβεται το γεγονός ότι φοβόμαστε να καταργήσουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις και να τις αντικαταστήσουμε με ένα στιβαρό Εθνικό Απολυτήριο, αλλά ταυτόχρονα αντιλαμβανόμαστε ότι χρειαζόμαστε πλέον έναν κοινό τρόπο εισαγωγής σε δημόσια και ιδιωτικά (συγνώμη «μη κερδοσκοπικά») ΑΕΙ. Και ποιος μπορεί να είναι αυτός;

Στα παραπάνω να προσθέσω ότι διαβάζοντας πολλές μαθητικές εφημερίδες τον τελευταίο καιρό (βρίσκεται άλλωστε σε εξέλιξη ο 2ος πανελλαδικός και πανκύπριος διαγωνισμός μαθητικών εφημερίδων του «Βήματος»), δεν είδα ούτε ένα, ούτε δυο, άρθρα μαθητών και μαθητριών που τάσσονται σκληρά κατά του θεσμού του Εθνικού Απολυτηρίου. Είδα περισσότερα…

Με τις εξετάσεις σε όλες τις τάξεις του Λυκείου (που εισηγούνται πολλοί) συν τις πανελλαδικές εξετάσεις, συν ότι άλλο προσθέσει κάποιος ακόμη στην πορεία, κινδυνεύουμε τώρα να καταστρέψουμε συνολικά την ιδέα και την σωστή θεμελίωση ενός στιβαρού Εθνικού Απολυτηρίου.

Και θα έχουμε πληρώσει και 500.000 ευρώ…

(Υ.Γ. Στα «παραδοτέα» του έργου εμφανίζονται τα: Ψηφιακή πλατφόρμα διαβούλευσης, στατιστική ανάλυση /ανάλυση δεδομένων, μελέτες / εκθέσεις, επιστημονική υποστήριξη – έκθεση αποτελεσμάτων διαλόγου, ψηφιακό υλικό, βίντεο, οπτικοακουστική κάλυψη(συνεδριάσεων και εκδηλώσεων), υπηρεσίες τροφοδοσίας (catering), παραγωγή Policy Book & επιστημονικής έκδοσης, διοικητική υποστήριξη/πρακτικά συναντήσεων/σύνταξη και υποβολή ενιαίου πορίσματος προτάσεων.

Κρίμα που δεν τα είχαν ανακαλύψει και οι προηγούμενοι όλα αυτά..)