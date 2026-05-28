Παραμονές της έναρξης των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων, οι επικεφαλής του τρίτου εθνικού διαλόγου για την παιδεία (και τις πανελλαδικές εξετάσεις), κατέληξαν με φρίκη σε μια οδυνηρή διαπίστωση: πέρασαν ήδη τρεις μήνες από την έναρξη του χωρίς κανένα απολύτως πρακτικό αποτέλεσμα.

Από την ημέρα που συγκροτήθηκε δε η νέα επιτροπή του εθνικού διαλόγου (με περισσότερα των 100 μελών) και ως σήμερα, δεν είχε γίνει ούτε μια συνεδρίαση που να έχει ως αποκλειστικό θέμα το εξεταστικό μας σύστημα και την δομή του Λυκείου.

Την αιχμή του δόρατος δηλαδή.

Αν δεν σχολιάζαμε αυτό (με τραγική την πρόσφατη επικαιρότητα), δεν θα είχε ξεκινήσει καν ένας ακόμη εθνικός διάλογος για την παιδεία.

Το ρεπορτάζ για τα παραπάνω, μας δίνει πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες:

-Τους μήνες που προηγήθηκαν έγιναν γενικόλογες συζητήσεις περί …εκπαίδευσης που κατέληξαν τελικά στην παράδοση σειράς παλαιότερων προτάσεων ή σκέψεων ή απόψεων που φρεσκαρίστηκαν και λανσαρίστηκαν ξανά.

-Το μεσημέρι της Τρίτης η περίφημη 100μελής επιτροπή των «σοφών» συνεδρίασε εσπευσμένα. Τα ¾ των μελών της δεν πήγαν καν, αλλά συνδέθηκαν διαδικτυακά (πολλοί γκρινιάζοντας και για το ότι πρέπει να χαλάσουν το πρόγραμμα τους).

-Στην συνεδρίαση της Τρίτης αποφασίστηκε η συγκρότηση ειδικής νέας επιτροπής ή νέου «πυλώνα» -κατά την ορολογία που χρησιμοποιείται- για το εξεταστικό σύστημα.

-Από την νέα αυτή επιτροπή (δεν έπρεπε να έχει γίνει τόσους μήνες;) αποκλείστηκαν πολλοί εκ των αρχικών «100» που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τις συνεδριάσεις της, για λόγους που παραμένουν ασαφείς.

-Επικεφαλής συντονίστρια της κρίσιμης αυτής ομάδας ορίστηκε εκπρόσωπος του υπουργείου Παιδείας που ηγείται επι δεκαετίες του διαδικαστικού σκέλους των πανελλαδικών εξετάσεων η οποία και φέρεται να δήλωσε ακαριαία: «Εμένα από την Πέμπτη και μετά ξεχάστε με, ξεκινάνε οι πανελλαδικές εξετάσεις».

-Τα μέλη της νέας επιτροπής για το εξεταστικό σύστημα έκαναν χθες (μεσημέρι Τετάρτης) την παρθενική συνεδρίαση τους. Επίσης διαδικτυακά.

-Προηγήθηκε ενημέρωση της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας από μέλη των αρχικών «100» τα οποία προειδοποίησαν την υπουργό ότι ο διάλογος είναι «χαοτικός» και χωρίς κεντρική δομή ή σχεδιασμό, τα παραδοτέα του είναι γενικόλογα κείμενα εκατοντάδων σελίδων, χωρίς καμία ωστόσο αναφορά στο ζητούμενο που είναι η νέα αρχιτεκτονική του Λυκείου.

Πρόσθετος κίνδυνος; Οι πανεπιστημιακοί μέλη του εθνικού διαλόγου (εκτός από το να καταναλώνουν μια μεγάλη ποσότητα φαιάς ουσίας για τους βαρύγδουπους χαρακτηρισμούς του έργου τους) ασχολούνται με το θέμα τελείως θεωρητικά, ενώ δεν έχει ακουστεί ως σήμερα κανένα σχέδιο πρακτικών λύσεων ή αλλαγών από ανθρώπους που ζουν καθημερινά την πραγματικότητα του Λυκείου. Ενός Λυκείου, το οποίο (με μετριοπαθείς χαρακτηρισμούς) είναι τελείως αποδιοργανωμένο.

Αυτά ως σήμερα…

Επι της διαδικασίας; Αρκεί μόνο να σχολιάσεις ότι στην πιο κρίσιμη ομάδα του εθνικού διαλόγου ορίστηκε επικεφαλής στέλεχος του υπουργείου -άξια βέβαια στην δουλειά της- που θα απουσιάσει ένα μήνα ακόμη (λόγω πανελλαδικών), θα ξαναπιάσει το θέμα τον Σεπτέμβρη και τον Νοέμβρη αυτός ο διάλογος θα πρέπει να δώσει πορίσματα.

Θα έχουμε μπει δε και σε «ζεστή» προεκλογική περίοδο…

Μια διαδικασία δαιδαλώδης;

«Μπλέξαν οι γραμμές τους» θα τραγουδούσαν κάποιοι το το πρόβλημα. Η’ μάλλον «μπλέξαν οι πυλώνες τους»…

(Υ.γ. Ελπίζω να κάνουν τουλάχιστον σωστά τη δουλειά τους οι διάφορες υπηρεσίες τροφοδοσίας, οπτικοακουστικής κάλυψης, και διοικητικής υποστήριξης των συναντήσεων που έχουν υπολογιστεί στον συνολικό ποσό των 500.000 ευρώ που θα δώσει το ελληνικό κράτος για όλα αυτά…)