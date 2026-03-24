Ελεύθερος με αυστηρότατους περιοριστικούς όρους αφέθηκε έπειτα από τη μαραθώνια απολογία του στην ανακρίτρια, ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης.

Δειγμάτιζε σπάνια ζωγραφικά έργα, συλλεκτικά κοσμήματα, ακόμη κι ένα μοναδικό κειμήλιο, Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα. Κι όλα αυτά, όπως υποστήριξε ενώπιον της ανακρίτριας, τα κατείχε νόμιμα.

«Το Ευαγγέλιο το έλαβα από ιδιώτη αλλοδαπό, στέλεχος εταιρίας και προσκόμισα έγγραφα. Σας καλώ να τα διερευνήσετε. Κάλεσα ο ίδιος την αρχαιολογία προκειμένου να ελεγχθεί», ισχυρίστηκε στην απολογία του.

Στο MEGA μίλησε ο Κύπριος Βυζαντινολόγος, που έστειλε το mail στις Αρχές όταν διαπίστωσε ότι ο Τσαγκαράκης δημοπρατούσε το Ευαγγέλιο, το οποίο όπως υποστήριξε απέκτησε από έναν Ελληνοβρετανό.

«Ήταν ξεκάθαρο ότι εμπίπτει στον περί αρχαιοτήτων νόμο. Ακόμη κι αν κάποιος έχει άδεια, θα ήταν πάρα πολύ ριψοκίνδυνο να προχωρήσει σε μια τέτοια δημόσια δημοπρασία του».

«Οικογενειακά κειμήλια»

Ο γνωστός γκαλερίστας επεσήμανε κατά την πολύωρη απολογία του ότι δημοπρατούσε πίνακες, που αποτελούσαν ιδιοκτησία της οικογένειάς του.

«Ήταν παμπάλαια κειμήλια, που ήταν εκεί από την εποχή του πατέρα μου. Ουδέποτε εξαπατήθηκε κανείς, ουδέποτε υπήρξε πρόθεση να πουληθεί πίνακας που ήταν πλαστός. Ήταν παρατημένοι πίνακες εδώ και δεκαετίες. Η διαδικασία του ελέγχου έγινε μέσα σε λιγότερο από μισή ώρα από την υπάλληλο της Πινακοθήκης, πράγμα πρακτικά αδύνατο. Προσβάλλει την τέχνη», ισχυρίστηκε.

Παρέδωσε, μάλιστα, και έγγραφα, για να δικαιολογήσει τα χρήματα που βρέθηκαν στην κατοχή του, με εισαγγελέα και ανακρίτρια να τον αφήνουν τελικώς ελεύθερο, με περιοριστικούς όρους.

Η πρώτη μήνυση και νέες καταγγελίες

Την ώρα που οι καταγγελίες διαδέχονται η μια την άλλη κατατέθηκε η πρώτη μήνυση κατά του Γιώργου Τσαγκαράκη.

Πρόκειται για έναν άνδρα που είχε αγοράσει έναντι 16.000€ έναν πίνακα του Μυταρά. Μόλις το όνομα του γκαλερίστα έγινε γνωστό τότε ο άνδρας πήγε τον πίνακα σε εκτιμητή. Εκείνος του είπε ότι είναι πλαστός.

Ο γκαλερίστας έχει καταδικαστεί το 2019 επειδή πούλησε δύο πλαστούς πίνακες

Ωστόσο, σύμφωνα με την αποκάλυψη που έκανε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ» υπάρχει ακόμα μία δικαστική διαμάχη, με κατηγορούμενο τον γκαλερίστα Γιώργο Τζαγκαράκη.

Συγκεκριμένα, μία γυναίκα φαίνεται να τον έχει καταγγείλει καθώς της είχε πουλήσει δύο πλαστούς πίνακες των ζωγράφων Φασιανού και Βασιλείου.

Η δικαστική αυτή διαμάχη τελείωσε το 2019 και ο κ. Τσαγκαράκης αναγκάστηκε να πληρώσει αποζημίωση.

Παράλληλα, η ίδια γυναίκα κατήγγειλε πρόσφατα πως αγόρασε δύο δαχτυλίδια με πολύτιμους λίθους έναντι 20.700€ τα οποία διαπίστωσε πως ότι είναι faux μπιζού. Κατέθεσε αγωγή πριν από λίγες ημέρες και διεκδικεί συνολικά 27.000€.