Εξηγήσεις θα δώσει αύριο στη Δικαιοσύνη ο Γιώργος Τσαγκαράκης. Ο γνωστός γκαλερίστας θα απολογηθεί για μια σειρά κακουργημάτων για τα οποία κατηγορείται.

Νέες καταγγελίες

Την ίδια στιγμή στη δημοσιότητα έρχονται νέες καταγγελίες για τις τηλεοπτικές δημοπρασίες κάνοντας λόγο για αδιαφανείς διαδικασίες και απώλειες χρημάτων.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που φιλοξενεί η ΕΡΤ θύματα περιγράφουν περιπτώσεις στις οποίες, όπως υποστηρίζουν, άλλα είδαν να συμβαίνουν «στον αέρα» και άλλα τελικά τους ανακοινώθηκαν ως αποτέλεσμα της πώλησης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η υπόθεση γνωστού τηλεοπτικού δημοπράτη και εμπόρου έργων τέχνης, ο οποίος ερευνάται από τις αρχές.

Θύμα δηλώνει η κ. Μαρία Καψή η οποία καταγγέλλει ότι είχε παραδώσει δύο οικογενειακά κοσμήματασε κατάστημα στο Κολωνάκι, με σκοπό να δημοπρατηθούν μέσω τηλεοπτικής εκπομπής.

Η κ. Καψή ανέφερε ότι είχε παραδώσει δύο οικογενειακά κοσμήματα ως παρακαταθήκη σε κατάστημα στο Κολωνάκι, με σκοπό να δημοπρατηθούν μέσω τηλεοπτικής εκπομπής.

Όπως είπε, ο επιχειρηματίας της έδωσε μια «τιμή ασφαλείας» και την ενημέρωσε ότι τα αντικείμενα θα έβγαιναν σύντομα στον αέρα. Σύμφωνα με την ίδια, παρακολούθησε τις συγκεκριμένες δημοπρασίες και είδε τα κοσμήματά της να ανεβαίνουν σε προσφορές, φτάνοντας σε ποσό υψηλότερο από την τιμή ασφαλείας που είχε συμφωνηθεί.

Ωστόσο, όταν αργότερα αναζήτησε τα χρήματά της, της γνωστοποιήθηκε –όπως κατήγγειλε– ότι ο πλειοδότης τελικά υπαναχώρησε και ότι το αντικείμενο διατέθηκε εκτός διαδικασίας, σε σημαντικά χαμηλότερη τιμή, ουσιαστικά κοντά στην αρχική τιμή ασφαλείας.

Η ίδια υποστήριξε ότι ουδέποτε ενημερώθηκε εγκαίρως ή ρωτήθηκε αν αποδέχεται μια τόσο χαμηλότερη πώληση, ενώ έκανε λόγο για πλήρη έλλειψη διαφάνειας στους όρους και στην εξέλιξη της διαδικασίας.

«Δεν γνωρίζω ποιος αγόρασε τι και σε ποια τιμή»

Η καταγγέλλουσα τόνισε ότι δεν είχε καμία δυνατότητα να γνωρίζει τα στοιχεία του φερόμενου πλειοδότη ή να διασταυρώσει σε ποια τιμή ολοκληρώθηκε τελικά η πώληση.

Μάλιστα, σημείωσε πως σε μία από τις περιπτώσεις κατάφερε να περιορίσει μέρος της ζημιάς, όταν συμμετείχε η ίδια ως πλειοδότρια σε άλλη δημοπρασία και χρησιμοποίησε, όπως είπε, την ανοιχτή οικονομική εκκρεμότητα που είχε με την επιχείρηση για να αποκτήσει αντικείμενο αντίστοιχης αξίας.

Για το δεύτερο κόσμημα, όπως ανέφερε, δεν εισέπραξε ποτέ το ποσό που περίμενε, ενώ όταν διαμαρτυρήθηκε, βρέθηκε αντιμέτωπη με σκληρή –κατά την ίδια– συμπεριφορά και πιέσεις από συνεργάτες της επιχείρησης.

Η κ. Καψή υποστήριξε επίσης ότι είδε το ίδιο κόσμημα να εμφανίζεται ξανά σε δημοπρασία με διαφορετικό κωδικό, ακόμη και αφού είχε υποτίθεται ήδη «πωληθεί», κάτι που, όπως λέει, ενισχύει τα ερωτήματα για τον τρόπο λειτουργίας της όλης διαδικασίας.

Όπως δήλωσε, έχει ήδη προχωρήσει σε καταγγελία και έχει απευθυνθεί σε δικηγόρο.

«Αδιαφανής η δημοπράτηση»

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος και συλλέκτης Γιώργος Γκαρίπης επισήμανε στο ERTnews ότι το καθεστώς λειτουργίας τέτοιων τηλεοπτικών δημοπρασιών εμφανίζεται «νεφελώδες», ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αντικείμενα που αφήνονται ως παρακαταθήκη από ιδιώτες.

Όπως εξήγησε, σε τέτοιες περιπτώσεις ο επιχειρηματίας λειτουργεί ουσιαστικά ως μεταπωλητής και έχει την υποχρέωση να αποδώσει το τίμημα στον ιδιοκτήτη, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας. Το βασικό πρόβλημα, κατά τον ίδιο, είναι η αδιαφάνεια της ίδιας της διαδικασίας, ιδίως όταν δεν μπορεί να αποδειχθεί εύκολα ποιος πλειοδότησε, αν ολοκληρώθηκε πράγματι η συναλλαγή και αν το τίμημα που εμφανίστηκε στον αέρα ανταποκρίνεται σε αυτό που τελικά εισπράχθηκε.

Ο κ. Γκαρίπης ανέφερε ότι έχουν γίνει σχετικές καταγγελίες στις αρχές και τόνισε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η δυσκολία διεκδίκησης ενισχύεται από το γεγονός ότι αρκετές συναλλαγές, όπως ισχυρίστηκε, δε συνοδεύονταν από επαρκή αποδεικτικά στοιχεία.

Στην ίδια συζήτηση έγινε αναφορά και στα έργα τέχνης που βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, με τον κ. Γκαρίπη να σημειώνει ότι σε αρκετές περιπτώσεις πρόκειται, όπως είπε, για εμφανώς πλαστά έργα.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το πρόβλημα των απομιμήσεων δεν είναι καινούργιο και ότι πρέπει να ερευνηθεί σε βάθος όχι μόνο η διακίνηση, αλλά και η προέλευση τέτοιων έργων. Όπως τόνισε, το ζητούμενο δεν είναι μόνο να εντοπίζονται τα πλαστά, αλλά και να φτάνει η έρευνα στους δημιουργούς και στα κυκλώματα που τα παράγουν και τα διοχετεύουν στην αγορά.

Το χρονικό της σύλληψης Τσαγκαράκη

Από τις αρχές του μήνα είχε μπει στο μάτι των Αρχών ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης, καθώς στις 6 Μαρτίου υπήρξε επώνυμη καταγγελία αναφορικά με τηλεοπτική δημοπρασία για έργα τέχνης καταφανώς πλαστά.

Ο ίδιος ο γκαλερίστας ανέβασε στα κοινωνικά του δίκτυα, Ευαγγέλιο το οποίο δημοπρατούσε που χρονολογείται από το 1745 και το οποίο αποτέλεσε το έναυσμα για τη διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας από τις αρχές.

Στις 11 Μαρτίου, ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών, παρήγγειλε τη διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης, προς διακρίβωση των καταγγελλομένων με ειδικές ανακριτικές πράξεις.

Το ελληνικό FBI εντόπισε σε αποθήκη που διέθετε ο γνωστός γκαλερίστας πάνω από 300 πλαστούς πίνακες, καθώς και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά.

Στις 19 Μαρτίου περιήλθαν καταγγελίες από Κύπριο Βυζαντινολόγο και από την Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου Πολιτισμού, αναφορικά με Ευαγγέλιο του 1745, που εκτέθηκε και διατέθηκε προς πώληση με παρουσιαστή τον ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ Γεώργιο, με δηλωμένη τιμή εκτίμησης οχτώ με δώδεκα χιλιάδες ευρώ (8.000-12.000€).

Καθώς, ανέφερε ότι επ’ αυτού διενεργήθηκε μελέτη με τη βοήθεια ειδικών, καταλήγοντας ότι πρόκειται για συλλεκτικό και μοναδικό αντικείμενο.

Η άσκηση της ποινικής δίωξης

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης που έχει συλληφθεί και κρατείται διώκεται για τέσσερα αδικήματα τα τρία εκ των οποίων σε βαθμό κακουργήματος.

Πρόκειται για τα εξής:

– Υπεξαίρεση αρχαίου και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατά επάγγελμα (κακούργημα)

-Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου

-Διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα, κατά επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ εξακολούθηση, (κακούργημα)

– Απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατά εξακολούθηση (κακούργημα)

– Διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ εξακολούθηση τελεσθείσα, κατ επάγγελμα (κακούργημα).

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Κωνσταντίνο Γώγο, ο γνωστός γκαλερίστας αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Την ίδια στιγμή στην δικαιοσύνη οδηγείται και μια υπάλληλος του Γιώργου Τσαγκαράκη η οποία φέρεται να έκρυψε την παλαιά εικόνα που διαφήμιζε μέσω youtube ο γκαλερίστας.

Δίωξη και στην υπάλληλο Τσαγκαράκη

Σε βάρος της υπαλλήλου του γκαλερίστα ασκήθηκε δίωξη για Αποδοχή αρχαίου κινητού μνημείου, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που αποτελεί προϊόν εγκλήματος.