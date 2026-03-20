Σταθερά σε τροχιά περαιτέρω κλιμάκωσης παραμένει ο πόλεμος στο Ιράν και η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με τα δεδομένα στο πεδίο, αλλά και τις πληροφορίες για τα σχέδια των εμπλεκομένων και ιδιαίτερα των ΗΠΑ που έρχονται στην επιφάνεια να προκαλούν έντονη ανησυχία, δεδομένης και της πίεσης από την εκρηκτική αύξηση των τιμών του πετρελαίου.

Σκληρή γραμμή Τραμπ και πλήρης απουσία διαλόγου

Κεντρικό ρόλο στην όξυνση του κλίματος έχει η στάση και οι αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί εκεχειρία με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι από στρατιωτικής άποψης η Τεχεράνη «έχει τελειώσει». Παράλληλα, σημείωσε ότι «δεν έχει μείνει και κανείς στην ιρανική ηγεσία για να μιλήσουμε», επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά την πλήρη απουσία διαύλων επικοινωνίας. Ο ίδιος παρουσίασε την αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία ως «εξαιρετικά επιτυχημένη», κάνοντας λόγο για συντριπτικά πλήγματα που έχουν αποδυναμώσει κρίσιμες δομές της ιρανικής ισχύος, ακόμη και το ναυτικό της χώρας.

Σχέδια στρατιωτικής κλιμάκωσης και στόχος το Χαργκ

Την ίδια στιγμή, το Πεντάγωνο φέρεται να έχει ήδη εκπονήσει λεπτομερή σχέδια για πιθανή ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν, ενώ εξετάζονται επί του πρακτέου πλέον σενάρια κατάληψης στρατηγικών σημείων όπως το νησί Χαργκ, από το οποίο διέρχεται περίπου το 90% των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου. Το Axios ανέφερε σχετικά – επικαλούμενο ανώνυμο αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ – ότι η λογική πίσω από την επιχείρηση περιλαμβάνει και την πιθανή κατάληψη του νησιού Χαργκ, ως μοχλού πίεσης για μελλοντικές διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή με επιπλέον πεζοναύτες και ναυτικές δυνάμεις, ενώ θέτουν εκ νέου ζήτημα διεθνούς εμπλοκής για την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ, καλώντας χώρες όπως η Κίνα, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα να αναλάβουν ενεργότερο ρόλο.

Εμπλοκή Ηνωμένου Βασιλείου και ένταση στα Στενά του Ορμούζ

Στην αίσθηση ότι η ένταση έχει ακόμα δρόμο και πως ο πόλεμος δεν αναμένεται να τελειώσει σύντομα, συνεισφέρει και η απόφαση του Ηνωμένο Βασίλειο να επεκτείνει την άδεια που ήδη έχει δώσει στις ΗΠΑ για χρήση των βάσεών του.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, η Βρετανία επιτρέπει πλέον τη χρήση και για στόχους που σχετίζονται με την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, όπου περίπου 3.200 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα, προκαλώντας σοβαρές διαταραχές στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα ενέργειας. Η απόφαση εκ των πραγμάτων έφερε την αντίδραση της Τεχεράνης, με τον Ιρανό ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί να απειλεί ουσιαστικά με αντίποινα.

Όσον αφορά στο θέμα των Στενών, δημοσίευμα της The Wall Street Journal αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ και των συμμάχων τους εκεί έχουν ήδη ενταθεί, με μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα επίθεσης να έχουν αυξήσει τις ώρες πτήσης τους και να επιχειρούν πλέον σε όλο και χαμηλότερο υψόμετρο.

Διεύρυνση της σύγκρουσης σε πολλαπλά μέτωπα

Οι Φρουροί της Επανάστασης συνέχισαν τις επιθέσεις τους και πέρα από το Ισραήλ, με πλήγματα σε πόλεις όπως το Τελ Αβίβ και η Χάιφα, αλλά και σε στρατιωτικούς στόχους στο Κουβέιτ και τη Σαουδική Αραβία. Παράλληλα, σειρήνες ήχησαν στο Μπαχρέιν, ενώ στη Βαγδάτη καταγράφηκαν επιθέσεις με drones κοντά σε αμερικανικές εγκαταστάσεις. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε επίσης αναχαίτιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, επιβεβαιώνοντας τη διεύρυνση της σύγκρουσης σε πολλαπλά μέτωπα.

Ανθρωπιστική κρίση στον Λίβανο

Ιδιαίτερα δραματική είναι η κατάσταση στον Λίβανο, όπου οι συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ κλιμακώνονται. Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και οι χερσαίες επιχειρήσεις συναντούν σφοδρές αντεπιθέσεις, με τον απολογισμό να ξεπερνά τους 1.000 νεκρούς και να περιλαμβάνει χιλιάδες τραυματίες και πάνω από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους, εντείνοντας την ανθρωπιστική κρίση.