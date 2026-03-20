Επανεμφανίστηκαν οι Χούθι η σιωπή των οποίων από την κήρυξη του πολέμου των ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν είχε προκαλέσει σειρά ερωτημάτων.

Ο εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρέε απέστειλε προειδοποιητικό, απειλητικό μήνυμα προς τις ΗΠΑ. Ειδικότερα στο μήνυμά του αναφέρει ότι οποιαδήποτε αμερικανική εμπλοκή σε στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν θα προκαλέσει την άμεση αντίδραση της Υεμένης.

Σύμφωνα με τον Γιαχία Σαρέε, οι Υεμενικές Δυνάμεις είναι έτοιμες να πλήξουν αμερικανικούς στόχους στην Ερυθρά Θάλασσα, εάν η Ουάσιγκτον συμμετάσχει σε επιθετικές ενέργειες εναντίον της Τεχεράνης.

«Στο πλευρό κάθε αραβικής ή ισλαμικής χώρας»

Στο μήνυμά του, ο Σαρέε χαρακτήρισε την τρέχουσα περιφερειακή σύγκρουση «μάχη ολόκληρης της Ούμα», υπογραμμίζοντας ότι η Υεμένη «με τον μεγάλο λαό της, την ηγεσία της πίστης και τον μουτζαχίντ στρατό της» θα σταθεί στο πλευρό κάθε αραβικής ή ισλαμικής χώρας που αντιμετωπίζει αυτό που ο ίδιος περιέγραψε ως «σιωνιστική επιθετικότητα».

«Δε θα εγκαταλείψουμε τη Λωρίδα της Γάζας»

Παράλληλα, επανέλαβε την αφοσίωση της Σαναά στην υποστήριξη της Γάζας, δηλώνοντας: «Δεν θα εγκαταλείψουμε τους αδελφούς μας στη Λωρίδα της Γάζας».

Το μήνυμα του εκπροσώπου των Χούθι:

— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) March 20, 2026

