Έντονο σοκ και ανησυχία έχει προκαλέσει στη Βέροια η υπόθεση της 24χρονης που βρέθηκε άγρια ξυλοκοπημένη στη Βέροια, σε πιλοτή πολυκατοικίας και νοσηλεύεται ακόμη σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή της στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

«Η εικόνα της είναι πάρα πολύ άσχημη»

Η νεαρή βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη και χωρίς τις αισθήσεις της σε πιλοτή πολυκατοικίας, φέροντας πολλαπλά χτυπήματα κυρίως στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Βέροιας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου παραμένει διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η κατάσταση της υγείας της κρίνεται εξαιρετικά σοβαρή, ενώ οι γιατροί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προκύψουν σοβαρές και μόνιμες επιπλοκές.

«Οι γιατροί μάς είπαν ότι είναι σε αρκετά κρίσιμη κατάσταση. Κίνδυνος υπάρχει, είναι πολύ σοβαρός. Η εικόνα της είναι πάρα πολύ άσχημη, ακόμη και να επιβιώσει ενδέχεται να μείνει ανάπηρη, τυφλή», λέει η αδερφή της.

«Δεν ξέρω γιατί ήταν εκεί, ούτε κοντά στο σπίτι είναι. Δεν ξέρει κανείς τίποτα. Θέλω να μαθευτεί, θέλω να μιλήσει όποιος ξέρει κάτι. Είναι κατοικημένη περιοχή και εμάς μας κάνει εντύπωση ότι δεν άκουσε κανείς τίποτα».

Η Αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο ο άγριος ξυλοδαρμός της 24χρονης να έλαβε χώρα σε άλλο σημείο και στη συνέχεια ο δράστης ή οι δράστες να την εγκατέλειψαν στην περιοχή.

Δημογλίδου: «Υπάρχουν μαρτυρικές καταθέσεις»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δήμογλίδου μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για την υπόθεση της 24χρονης.

«Οι αστυνομικοί προσπαθούν να αποκλείσουν κάποια δεδομένα, καθώς στην κατοχή της βρέθηκαν κανονικά τα προσωπικά της αντικείμενα. Άρα απομακρύνεται το ζήτημα της ληστείας επειδή ακριβώς είχε και το χρηματικό ποσό που είχε στην κατοχή της και το κινητό της τηλέφωνο. Βέβαια ερευνάται το κινητό της τηλέφωνο για να δούμε αν θα μπορέσει να μας δώσει κάποιο στοιχείο με ποιον μπορεί να συναντήθηκε πριν βρεθεί στο συγκεκριμένο σημείο. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που προσπαθούν να ερευνήσουν οι αστυνομικοί. Βέβαια είναι αρκετά σκοτεινό το σημείο και αρκετά μακριά οι κάμερες οι οποίες έχουμε στην κατοχή μας. Θα προχωρήσει κανονικά η έρευνα», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

«Σε πολλές περιπτώσεις, είμαστε συγκρατημένοι από την πλευρά μας επειδή δεν θέλουμε να δώσουμε στοιχεία και ουσιαστικά να ενημερώσουμε τους δράστες. Θα κάνουμε κακό στην έρευνα. Υπάρχουν μαρτυρικές καταθέσεις που ακολουθούν οι αστυνομικοί για να οδηγηθούμε στο με ποιον μπορεί να συναντήθηκε πριν συμβεί το περιστατικό και να κατέληξε τόσο χτυπημένη», συνέχισε η κ. Δημογλίδου.