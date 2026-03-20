Με ένα εξώφυλλο που αποτυπώνει τη δύναμη της σύγχρονης ποδοσφαιρικής προσωπικότητας, το νέο τεύχος του ΒΗΜΑgazino που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 22 Μαρτίου με το «ΒΗΜΑ» στρέφει τα φώτα του στον Φεδερίκο Βαλβέρδε. Ο ουρουγουανός μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης, σε μια περίοδο που η ομάδα συνεχίζει την πορεία της στους «8» του UEFA Champions League, αναδεικνύεται σε σύμβολο πίστης, επιμονής και δικαίωσης, έπειτα από μια εκρηκτική εμφάνιση που επιβεβαιώνει την καθιέρωσή του στο κορυφαίο επίπεδο.

Στις σελίδες του περιοδικού ξεδιπλώνεται ένα πολυσυλλεκτικό μωσαϊκό θεμάτων που αγγίζουν τη σύγχρονη κουλτούρα, τη γαστρονομία, την τέχνη και την κοινωνία. Η «απενοχοποίηση» της υψηλής γαστρονομίας αποκτά νέα διάσταση μέσα από το τολμηρό εγχείρημα των Αθηναγόρα Κωστάκου και Βασίλη Μουρατίδη, που κατάφεραν να χωρέσουν το fine dining σε… κονσέρβα, επαναπροσδιορίζοντας τα όρια της γευστικής εμπειρίας.

Στο θέατρο, η διαχρονική δύναμη του έργου «Ο Γλάρος» του Αντον Τσέχοφ ζωντανεύει μέσα από τις σκέψεις της Κατερίνα Διδασκάλου και του Γιώργου Βάλαρη, οι οποίοι αναμετρώνται με τα πάθη των ηρώων και τοποθετούνται απέναντι στην έννοια του «κατεστημένου» στο ελληνικό θέατρο σήμερα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνέντευξη της Εουχένια Εϊρίθ ντε Γκάδες, που μιλά για τη ζωντανή κληρονομιά του φλαμένκο και τη διαχρονική γοητεία της «Κάρμεν», αναφερόμενη παράλληλα στη μοναδική καλλιτεχνική περίπτωση της Rosalía.

Ταξιδεύοντας εκτός συνόρων, το ΒΗΜΑgazino ανακαλύπτει τη γοητεία της Εσαουίρα, μιας πόλης που θυμίζει ελληνικό νησί και αναδεικνύεται σε ιδανικό πασχαλινό προορισμό, με μποέμ αύρα και αυθεντική ταυτότητα.

Στον αντίποδα, ένα αποκαλυπτικό θέμα φωτίζει τη διαχρονική «τέχνη» της υπεξαίρεσης, από τις υπερβολές του Μομπούτου Σέσε Σέκο και της Ιμέλντα Μάρκος έως τις σύγχρονες αόρατες offshore και την ισχύ της εξουσίας.

Ιστορία και πολιτισμός διασταυρώνονται σε ένα ακόμη μεγάλο αφιέρωμα για τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο, που συνεχίζουν να επηρεάζουν τη δημιουργική ταυτότητα της βρετανικής πρωτεύουσας, παρά την πολυετή παραμονή τους εκτός Ελλάδας.

Παράλληλα, ένα σύγχρονο lifestyle φαινόμενο αναλύεται μέσα από την άνοδο των private clubs στην Ισπανία, όπου η πολυτέλεια συναντά τη δικτύωση και τον πολιτισμό, ενώ στον χώρο των επενδύσεων, τα «αόρατα» ακίνητα προσελκύουν το ενδιαφέρον των ισχυρότερων οικονομικών παραγόντων παγκοσμίως.

Ξεχωριστή θέση κατέχει η συνέντευξη της Ταράνα Τζ. Μπερκ, η οποία, με αφορμή τη συμμετοχή της στο WOW – Women of the World Festival Athens στο ΚΠΙΣΝ, μιλά για την ανάγκη συλλογικής δράσης απέναντι στη βία και την ανισότητα.

Στις εικαστικές σελίδες, η Βάνα Ξένου συνομιλεί με την Ιστορία, αντλώντας έμπνευση από τη «Η Σφαγή της Χίου» του Ευγένιος Ντελακρουά, ενώ στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, οι απεσταλμένοι του MEGA μεταφέρουν τις εμπειρίες τους από τις εστίες έντασης στη Μέση Ανατολή, σκιαγραφώντας την πραγματικότητα των σύγχρονων συγκρούσεων.

Κυκλοφορεί την Κυριακή 22 Μαρτίου αποκλειστικά με ΤΟ ΒΗΜΑ