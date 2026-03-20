5 το πρωί: Κατάρριψη πυραύλων από ελληνικά Patriot – «Λευκός καπνός» στα καύσιμα – Κλιμάκωση πολέμου και τελεσίγραφα
Η κατάρριψη δύο ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων από την ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία φέρνει την Ελλάδα στο επίκεντρο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση, με αιχμή τις δηλώσεις Δένδια, επιμένει στον αμυντικό χαρακτήρα της αποστολής και τη συνδέει με την ενεργειακή ασφάλεια, την ώρα που η αντιπολίτευση καταγγέλλει ευθεία εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο
1
Η ώρα των Patriot στη Μέση Ανατολή
- Επιχειρησιακή δράση: Η ελληνική πυροβολαρχία Patriot της ΕΛΔΥΣΑ κατέρριψε χθες δύο βαλλιστικούς πυραύλους στη Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο της αποστολής IAMD. Την ίδια ώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε στις τουρκικές αιτιάσεις για την Κάρπαθο, χαρακτηρίζοντάς τες «ανυπόστατες» και «παράλογες».
- Μήνυμα Δένδια από Αλεξανδρούπολη: Από το βήμα του East Macedonia & Thrace Forum, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε τον αμυντικό αλλά στρατηγικό χαρακτήρα της ελληνικής παρουσίας στη Σαουδική Αραβία. Ο κ. Δένδιας συνέδεσε άμεσα την κατάρριψη των πυραύλων με την επιβίωση της ευρωπαϊκής οικονομίας, τονίζοντας ότι η προστασία των διυλιστηρίων είναι απαραίτητη για να συγκρατηθούν οι ήδη στα ύψη τιμές του πετρελαίου, αποτρέποντας ένα παγκόσμιο οικονομικό χάος.
- Πολιτική σύγκρουση: Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε το ΠαΣοΚ, με τον Μιχάλη Κατρίνη να δηλώνει ότι η κατάρριψη των πυραύλων διαλύει το αφήγημα περί μη εμπλοκής της χώρας στη σύρραξη. Στο ίδιο μήκος κύματος ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε την άμεση επιστροφή της πυροβολαρχίας Patriot και των Ελλήνων στρατιωτικών, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη για επικίνδυνη πρόσδεση στην πολιτική Τραμπ-Νετανιάχου.
2
Συμφωνία «εκτόνωσης» στην αγορά καυσίμων
- Λευκός καπνός στο Υπουργείο: Σε συμφωνία κατέληξαν οι βενζινοπώλες με το υπουργείο Ανάπτυξης, απομακρύνοντας το ενδεχόμενο απεργιών. Οι εκπρόσωποι του κλάδου δήλωσαν ότι, μετά τις διαβεβαιώσεις που έλαβαν, η ένταση αποκλιμακώνεται και δεν προχωρούν σε κινητοποιήσεις.
- Voucher 3.000€ για πρατήρια: Η κυβέρνηση προχωρά σε επιχορήγηση 3.000 ευρώ ανά πρατήριο για την εγκατάσταση συστημάτων εισροών-εκροών. Το μέτρο στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας και στον έλεγχο της αγοράς καυσίμων.
- Πλαφόν έως τον Ιούνιο: Το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους παραμένει έως τις 30 Ιουνίου, με τον Τάκη Θεοδωρικάκο να τονίζει τον προσωρινό του χαρακτήρα. Οι πρατηριούχοι επισημαίνουν ότι το μέτρο τους φέρνει στα όρια επιβίωσης, ζητώντας μείωση φόρων για ουσιαστική αποκλιμάκωση τιμών.
3
Χτυπήματα στο πεδίο, ενεργειακός πανικός
- Ο Τραμπ, ο Νετανιάχου και το τελεσίγραφο Χέγκσεθ: Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε προανήγγειλε τη «μεγαλύτερη επίθεση μέχρι τώρα» στο Ιράν, ενώ αποκάλυψε ότι παρενέβη προσωπικά ζητώντας από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην στοχοποιήσει ενεργειακές εγκαταστάσεις. Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ έστειλε σαφές τελεσίγραφο, προαναγγέλλοντας κλιμάκωση των επιχειρήσεων μέχρι την πλήρη εξουδετέρωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης.
- Το πεδίο των συγκρούσεων: Οι εχθροπραξίες εντείνονται σε πολλαπλά μέτωπα, με επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και στρατιωτικούς στόχους, πλήγματα σε διυλιστήρια στη Χάιφα και αναφορές για πλήγμα σε αμερικανικό F-35. Την ίδια ώρα, ο απολογισμός στον Λίβανο ξεπερνά τους 1.000 νεκρούς, ενώ συνεχίζονται οι ανταλλαγές πυρών και τα αντίποινα στην ευρύτερη περιοχή.
- Ενέργεια και παγκόσμιες επιπτώσεις: Η κλιμάκωση προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στις αγορές, με τις τιμές πετρελαίου να εκτοξεύονται έως και τα 150 δολάρια το βαρέλι και την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάζει νέα σενάρια για την ενεργειακή ασφάλεια. Παράλληλα, οι αεροπορικές εταιρείες προειδοποιούν για αυξήσεις στα εισιτήρια λόγω του αυξημένου κόστους καυσίμων.
4
Άνοδος για τη ΝΔ, οργή στην κοινωνία
- Ενίσχυση ΝΔ λόγω διεθνούς συγκυρίας: Η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA καταγράφει άνοδο της Νέας Δημοκρατίας (31,1%) και ανθεκτικότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη (28% καταλληλότητα), με φόντο την κρίση στη Μέση Ανατολή που ενισχύει αντανακλαστικά «σταθερότητας», παρά το υψηλό ποσοστό δυσπιστίας και δυσαρέσκειας των πολιτών.
- Δυσαρέσκεια χωρίς εναλλακτική: Παρά τη συγκυριακή ενίσχυση της κυβέρνησης, η κοινωνική δυσαρέσκεια παραμένει έντονη (68% αρνητική αξιολόγηση), η αντιπολίτευση εμφανίζεται αδύναμη και κατακερματισμένη, ενώ οι πολίτες ζητούν αλλαγή (60%) χωρίς να βλέπουν πειστική εναλλακτική λύση.
- Τι πιστεύουν οι Ελληνες για πόλεμο και Τραμπ; Έντονη ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή καταγράφεται στην κοινή γνώμη, με την πλειοψηφία να απορρίπτει την επίθεση ΗΠΑ–Ισραήλ (72%), ενώ η εικόνα του Τραμπ είναι συντριπτικά αρνητική (86%).
5
Η ωμή πραγματικότητα πίσω από την έδρα και τις σχολικές αίθουσες
- Οι συνθήκες της τραγωδίας: Η καθηγήτρια Σοφία Χρηστίδου στη Θεσσαλονίκη πέθανε από εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ φέρεται να είχε καταγγείλει περιστατικά εκφοβισμού από μαθητές. Η υπόθεση ανοίγει τη συζήτηση για το κλίμα στα σχολεία και τις συνθήκες πίεσης που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί.
- Σχολική καθημερινότητα και προβλήματα: Οι μαρτυρίες εκπαιδευτικών περιγράφουν αυξανόμενη ένταση, έλλειψη σεβασμού και επιθετική συμπεριφορά των μαθητών. Συχνά η αυθεντία του δασκάλου αμφισβητείται, ενώ ορισμένοι εκπαιδευτικοί αποχωρούν πρόωρα λόγω ψυχολογικής πίεσης.
- Θεσμικό πλαίσιο και διερεύνηση: Υπάρχουν διαδικασίες διαχείρισης περιστατικών εκφοβισμού και έντασης, αλλά εγείρονται ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα τους. Η Εισαγγελία και οι εκπαιδευτικές αρχές ερευνούν τη διαχείριση των καταγγελιών, ενώ η ΟΛΜΕ προτείνει ενίσχυση με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και περιοδικούς ψυχολογικούς ελέγχους για τους εκπαιδευτικούς.
Ακολούθησε το Βήμα στο Google news και μάθε όλες τις τελευταίες ειδήσεις.