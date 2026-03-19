Για την κατάρριψη δύο ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων από ελληνικά συστήματα Patriot που βρίσκονται ανεπτυγμένα στη Σαουδική Αραβία μίλησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο του East Macedonia & Thrace Forum IV που πραγματοποιείται στην Αλεξανδρούπολη που διοργανώνεται από την City Hub Events του Ομίλου Alter Ego Media.

Όπως έγινε γνωστό, τα ελληνικά αντιαεροπορικά συστήματα συμμετείχαν ενεργά στην αναχαίτιση των πυραύλων, σε μια εξέλιξη που αναδεικνύει τον επιχειρησιακό ρόλο της Ελλάδας σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία στη Μέση Ανατολή.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Νίκος Δένδιας διευκρίνισε ότι η παρουσία των ελληνικών δυνάμεων στο βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας εντάσσεται σε συγκεκριμένη διακρατική συμφωνία και έχει αμυντικό χαρακτήρα.

«Προστατεύσουμε κάθε πολίτη της»

«Μας κάλεσε η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας. Αυτό που κάνουμε στο βασίλειο είναι να προστατεύσουμε κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η τιμή του πετρελαίου είναι πολύ υψηλή και αν καταστραφούν τα διυλιστήρια εκεί, καταλαβαίνουν όλοι τι θα συμβεί στον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός υπογράμμισε τη σημασία της αποστολής σε σχέση με την ενεργειακή ασφάλεια, επισημαίνοντας ότι η προστασία κρίσιμων υποδομών έχει ευρύτερες συνέπειες για την ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία.

Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιχειρησιακή ετοιμότητα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, κρατώντας ωστόσο χαμηλούς τόνους λόγω της διεθνούς κατάστασης.

«Προστατεύουμε μια χώρα στο πλαίσιο μιας συμφωνίας. Είμαι πολύ περήφανος για τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι χαρούμενος σε περίοδο πολέμου όμως», σημείωσε.