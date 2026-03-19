Η ανησυχία για τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικά για τη σύγκρουση με το Ιράν αποτυπώνεται με σαφήνεια στη νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA, καταγράφοντας μια κοινωνία επιφυλακτική απέναντι στις διεθνείς στρατιωτικές επιλογές, αλλά και διχασμένη ως προς τον ρόλο της Δύσης.

Σταθερή, αλλά όχι αδιαμφισβήτητη, η συμμαχία ΕΕ – ΗΠΑ

Οι πολίτες εμφανίζονται μοιρασμένοι για το μέλλον των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Το 50% εκτιμά ότι θα παραμείνουν συμμαχικές δυνάμεις, ενώ ένα σημαντικό 43% θεωρεί ότι θα ακολουθήσουν αποκλίνουσες πορείες. Η εικόνα αυτή υποδηλώνει μια υπόγεια αβεβαιότητα για τη συνοχή της Δύσης σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων εντάσεων.

Κατακόρυφα αρνητική αξιολόγηση για Τραμπ

Η εικόνα του Αμερικανού προέδρου είναι συντριπτικά αρνητική στην ελληνική κοινή γνώμη. Το 86% αξιολογεί αρνητικά τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων του, έναντι μόλις 10% που εκφράζει θετική γνώμη.

Η αρνητική στάση είναι σχεδόν καθολική στην Αριστερά (98%) και παραμένει πλειοψηφική ακόμη και στους δεξιούς ψηφοφόρους (71%), αν και εκεί καταγράφεται και το υψηλότερο ποσοστό θετικών απόψεων (25%). Η τάση αυτή δείχνει ότι, παρά τις πολιτικές διαφοροποιήσεις, η εικόνα της αμερικανικής ηγεσίας δεν πείθει την ελληνική κοινωνία.

Σαφής αντίθεση στη χρήση βάσεων για επιθέσεις στο Ιράν

Ισχυρή είναι και η αντίδραση των πολιτών στο ενδεχόμενο εμπλοκής της Ελλάδας μέσω στρατιωτικών διευκολύνσεων. Το 67% δηλώνει ότι συμφωνεί (απόλυτα ή μάλλον) με τη θέση του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος αρνείται τη χρήση βάσεων για επιθέσεις κατά του Ιράν.

Αντίθετα, μόλις το 20% διαφωνεί, γεγονός που αποτυπώνει μια ευρεία κοινωνική προτίμηση προς την αποφυγή άμεσης στρατιωτικής εμπλοκής. Η στάση αυτή είναι σχεδόν καθολική στους αριστερούς ψηφοφόρους, ενώ στους δεξιούς εμφανίζεται πιο ισορροπημένη, χωρίς όμως να ανατρέπεται η συνολική εικόνα.

Η μεγάλη πλειοψηφία απορρίπτει την επίθεση στο Ιράν

Το πιο ξεκάθαρο μήνυμα της δημοσκόπησης αφορά την ίδια τη στρατιωτική σύγκρουση: το 72% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν δεν είναι δικαιολογημένη. Μόλις το 24% την κρίνει δικαιολογημένη.

Η αντίθεση είναι σχεδόν απόλυτη στην Αριστερά (96%), ενώ ακόμη και στον χώρο της Δεξιάς η πλειοψηφία (56%) παραμένει αρνητική, παρά την αυξημένη αποδοχή (39%) σε σχέση με άλλες πολιτικές ομάδες.

Συνολικά, τα ευρήματα σκιαγραφούν μια κοινωνία που αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό τις στρατιωτικές επιλογές της Δύσης, απορρίπτει την κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν και εμφανίζεται απρόθυμη να στηρίξει ενεργά τέτοιες επιχειρήσεις.

Την ίδια στιγμή, η διατήρηση της διατλαντικής συμμαχίας δεν θεωρείται δεδομένη, ενώ η εικόνα της αμερικανικής ηγεσίας καταγράφει ιστορικά χαμηλά επίπεδα αποδοχής.