Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με τους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος, μετά τη διαβεβαίωση ότι το μέτρο της επιβολής πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ως συνέπεια των διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων και του πολέμου στο Ιράν, θα είναι προσωρινό. Μετά απ’ αυτή την εξέλιξη, είναι πολύ πιθανόν η απεργία στα βενζινάδικα που εξήγγειλαν οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας να μην προχωρήσει.

«Ο υπουργός μάς διαβεβαίωσε ότι το πλαφόν δεν θα ισχύει μετά τις 30 Ιουνίου», δήλωσε στο ΒΗΜΑ ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μιχάλης Κιούσης, αμέσως μετά το πέρας της συνάντησης. «Αν συνεχιστεί, θα έχουμε πρόβλημα. Δεν θα είμαστε βιώσιμοι», τόνισε.

Αυτή την ώρα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ενημερώνει τους συναδέλφους του για το τι ακριβώς συζητήθηκε προκειμένου να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν ή όχι σε κινητοποιήσεις.