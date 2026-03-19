Μήνυμα ευρωπαϊκής ενότητας και εγρήγορσης απέναντι στις γεωπολιτικές προκλήσεις έστειλε η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μιλώντας στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Ρομπέρτα Μέτσολα εξέφρασε την αταλάντευτη στήριξη της ΕΕ προς την Κύπρο υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλειά της αποτελεί ευρωπαϊκή ευθύνη.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τα κράτη-μέλη που προσέφεραν στήριξη, σημειώνοντας ότι «έδειξαν την Ευρώπη στα καλύτερά της», ενώ έθεσε και την ανάγκη ουσιαστικής εφαρμογής του Άρθρου 42(7) περί αμοιβαίας άμυνας

Μιλώντας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, άσκησε κριτική στο Ιράν. Τόνισε, επίσης, ότι η Ευρώπη οφείλει να κρατήσει στο επίκεντρο τον ιρανικό λαό, που «περιμένει εδώ και δεκαετίες την ελευθερία που του αξίζει».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ενεργειακό, προειδοποιώντας για την ευαλωτότητα της ΕΕ σε νέες κρίσεις και ζητώντας επιτάχυνση της ενεργειακής στρατηγικής.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι η ενίσχυση της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας είναι κρίσιμη για τον γεωπολιτικό ρόλο της Ευρώπης.