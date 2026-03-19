Ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει συνεργάτες και συμμάχους να βρουν τρόπους για να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, καθώς οι τιμές των καυσίμων αυξάνονται. Η καλύτερη επιλογή του ενδέχεται να είναι το Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ.

Το Πεντάγωνο έχει αναπτύξει τη 31η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών (31st Marine Expeditionary Unit), μια δύναμη ταχείας αντίδρασης περίπου 2.200 ανδρών, στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη μονάδα για να καταλάβουν ένα ή περισσότερα νησιά στα νότια παράλια του Ιράν, είτε ως μοχλό πίεσης είτε ως βάση για την αντιμετώπιση ιρανικών επιθέσεων σε εμπορικά πλοία, σύμφωνα με νυν και πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους. Η μονάδα, που βρίσκεται στο αμφίβιο επιθετικό πλοίο USS Tripoli, αναμένεται να φτάσει στη Μέση Ανατολή από την Ιαπωνία σε περίπου μία εβδομάδα.

Μια Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών είναι μια αυτοδύναμη δύναμη που επιχειρεί από πλοία, τα οποία λειτουργούν ως κινητές βάσεις. Αποτελείται από τέσσερα βασικά στοιχεία: μια μονάδα χερσαίων επιχειρήσεων με πεζοναύτες, εξοπλισμένη με τεθωρακισμένα και πυροβολικό, μια αεροπορική μονάδα με αεροσκάφη MV-22 Osprey, ελικόπτερα και μαχητικά όπως το F-35B, ένα επιτελείο διοίκησης που συντονίζει τις κινήσεις και ένα τάγμα υποστήριξης που παρέχει εφοδιασμό, συντήρηση και υλικοτεχνική υποστήριξη. Εξειδικεύεται σε επιχειρήσεις επιδρομών από θάλασσα και αέρα.

Οι επιλογές του Τραμπ

Το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, μια στενή θαλάσσια δίοδο από την οποία διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου, μέσω επιθέσεων σε εμπορική ναυσιπλοΐα. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία, αυξάνοντας τις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ και αλλού και δημιουργώντας στρατιωτικό και πολιτικό πρόβλημα για τον Τραμπ.

Οι αμερικανικές δυνάμεις επιχειρούν να ανοίξουν ξανά τα Στενά πλήττοντας την ικανότητα της Τεχεράνης να απειλεί το συγκεκριμένο σημείο: τις θέσεις εκτόξευσης, τις παραγωγικές δυνατότητες και τις αποθήκες πυραύλων, drones και θαλάσσιων ναρκών. Την Τρίτη, ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποίησε βόμβες ειδικά σχεδιασμένες να διαπερνούν οχυρωμένες εγκαταστάσεις, σε ιρανικούς στόχους κατά μήκος των ακτών που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση αντιπλοϊκών πυραύλων cruise, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

Παρά τις σχεδόν τρεις εβδομάδες επιθέσεων από ΗΠΑ και Ισραήλ, το Ιράν συνεχίζει να στοχοποιεί αμερικανικές δυνάμεις και συμμάχους στη Μέση Ανατολή.

«Οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει χιλιάδες αποστολές, ωστόσο δεν είμαστε ακόμη βέβαιοι ότι όλες οι δυνατότητες του Ιράν έχουν καταστραφεί», δήλωσε η Κέιτλιν Τάλματζ, ερευνήτρια στο Brookings Institution και καθηγήτρια στο MIT. «Αυτό εγείρει ερωτήματα για το αν θα καταστραφούν ποτέ πλήρως».

Η ανάπτυξη της εκστρατευτικής μονάδας δίνει στον Τραμπ επιπλέον επιλογές πίεσης προς την Τεχεράνη, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Τα νησιά που ελέγχει το Ιράν

Το Ιράν ελέγχει αρκετά μικρά νησιά στα νότια παράλιά του, τα οποία χρησιμοποιεί για ενεργειακές εγκαταστάσεις, ανάπτυξη πυραύλων και απόκρυψη σκαφών σε υπόγειες εγκαταστάσεις. Το σημαντικότερο από αυτά είναι το νησί Χαργκ, που αποτελεί τον κύριο κόμβο εξαγωγής πετρελαίου της χώρας. Ο Τραμπ απείλησε να πλήξει τις πετρελαϊκές υποδομές του νησιού, μετά από προηγούμενη αμερικανική επίθεση που κατέστρεψε στρατιωτικές εγκαταστάσεις εκεί.

Ωστόσο, αντί για καταστροφή των υποδομών, οι πεζοναύτες θα μπορούσαν να καταλάβουν το νησί και να το χρησιμοποιήσουν ως διαπραγματευτικό χαρτί για το άνοιγμα των Στενών.

«Το 90% του πετρελαίου του Ιράν περνά από εκεί. Έχετε ουσιαστικά δύο επιλογές», δήλωσε ο απόστρατος στρατηγός Φρανκ ΜακΚένζι. «Ή καταστρέφετε τις υποδομές, με μη αναστρέψιμες συνέπειες για την ιρανική και την παγκόσμια οικονομία, ή τις καταλαμβάνετε και τις χρησιμοποιείτε ως διαπραγματευτικό εργαλείο».

Μια τέτοια επιχείρηση θα μπορούσε να γίνει είτε από τη θάλασσα, με αποβατικά μέσα που μεταφέρουν πεζοναύτες απευθείας στις ακτές, είτε από αέρος, με αεροσκάφη και ελικόπτερα που απογειώνονται από πλοία ή βάσεις στην περιοχή.

Εναλλακτικά, οι δυνάμεις θα μπορούσαν να καταλάβουν νησιά εντός των ίδιων των Στενών, αποκτώντας στρατηγικό έλεγχο της ναυσιπλοΐας και δυνατότητα αναχαίτισης ιρανικών επιθέσεων.

Ένας πιθανός στόχος είναι το νησί Κεσμ, που βρίσκεται στην είσοδο των Στενών και φιλοξενεί ιρανικές ναυτικές δυνάμεις και πυραύλους σε υπόγειες εγκαταστάσεις. Επίσης εξετάζονται τα νησιά Κις και Ορμούζ, που διαθέτουν κρίσιμες υποδομές και στρατιωτική παρουσία.

Η ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων σε νησιά, αντί στο ηπειρωτικό Ιράν, θα μπορούσε να αποτελέσει έναν τρόπο για τον Τραμπ να αποφύγει την άμεση ανάπτυξη στρατευμάτων στο ιρανικό έδαφος.

«Δεν βλέπω να μπαίνουν στο ίδιο το Ιράν», δήλωσε ο απόστρατος ναύαρχος Τζον Μίλερ. «Αν αναπτυχθούν κάπου, αυτό πιθανότατα θα είναι σε νησιά γύρω από το Ιράν, που προσφέρουν τακτικό πλεονέκτημα για ένα χρονικό διάστημα».