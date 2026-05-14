Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε με μεγάλες τιμές σήμερα στο Πεκίνο τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του δεύτερου στο Πεκίνο.

Ο κ. Σι έσφιξε το χέρι του κ. Τραμπ μπροστά στα σκαλιά του Παλατιού του Λαού, του κέντρου της κρατικής εξουσίας στην καρδιά της τεράστιας πλατείας Τιενανμέν, στολισμένης με τα χρώματα των εθνικών συμβόλων των δυο χωρών.

BREAKING: President Trump receives a warm welcome at the Great Hall of People in Beijing for his meeting with President Xi Jinping. — Fox News (@FoxNews) May 14, 2026

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε σήμερα στο Πεκίνο «ευτυχής» που υποδέχθηκε τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στον οποίο τόνισε ότι οι δυο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι «εταίροι, όχι αντίπαλοι», παρ’ όλες τις διαφωνίες τους.

«Η συνεργασία ωφελεί και τα δυο μέρη, ενώ η σύγκρουση βλάπτει και τα δύο. Θα οφείλαμε να είμαστε εταίροι, όχι αντίπαλοι, πρέπει να βοηθήσουμε η μια χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε, να ευημερήσουμε μαζί, χαράσσοντας έτσι νέο δρόμο, της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις σε αυτή τη νέα εποχή», είπε ο κ. Σι στον κ. Τραμπ, συμπληρώνοντας πως ο κόσμος βρίσκεται σε «σταυροδρόμι».

Αφού εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την τελετή υποδοχής, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Σι διατηρούν «μια φανταστική σχέση», στο πλαίσιο της οποίας κατάφεραν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες καθώς αυτές προέκυπταν, και πρόσθεσε ότι τους περιμένει ένα λαμπρό μέλλον.

«Όποτε είχαμε κάποιο πρόβλημα, το λύναμε πολύ γρήγορα», είπε, προσθέτοντας ότι σέβεται την Κίνα και το έργο που έχει επιτελέσει ο Σι. «Είσαι ένας σπουδαίος ηγέτης, το λέω σε όλους, είσαι ένας σπουδαίος ηγέτης. Μερικές φορές δεν αρέσει στους ανθρώπους που το λέω, αλλά το λέω ούτως ή άλλως επειδή είναι αλήθεια.»