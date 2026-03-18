Σημαντικές αναφορές στην ελληνική κρίση χρέους και στην πορεία της χώρας εντός της ευρωζώνης έγιναν στο πλαίσιο της επετειακής εκδήλωσης για τα 50 χρόνια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), με την Ελλάδα να παρουσιάζεται ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τόσο των παρεμβάσεων του ευρωπαϊκού πολιτικού χώρου όσο και της ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διατήρηση της χώρας στο κοινό νόμισμα κατά την περίοδο της κρίσης, με τον πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ να δηλώνει χαρακτηριστικά: «Είμαι περήφανος που κρατήσαμε την Ελλάδα στην ευρωζώνη».

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα αναφέρθηκε στη σημερινή εικόνα της ελληνικής οικονομίας, απευθυνόμενη στον πρωθυπουργό και σημειώνοντας: «με τον Κυριάκο τώρα η Ελλάδα αποτελεί success story».

Οι τοποθετήσεις αυτές ανέδειξαν τη διαδρομή της Ελλάδας από την περίοδο της βαθιάς οικονομικής κρίσης έως τη σημερινή της θέση στην ευρωπαϊκή σκηνή, υπογραμμίζοντας παράλληλα τον ρόλο των ευρωπαϊκών θεσμών στη διαχείριση κρίσιμων προκλήσεων.