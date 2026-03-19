Ο Τζέφ Μπέζος βρίσκεται σε αρχικό στάδιο συζητήσεων για τη συγκέντρωση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων για ένα νέο επενδυτικό ταμείο, το οποίο θα εξαγοράζει εταιρείες του μεταποιητικού τομέα και θα επιδιώκει να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για να επιταχύνει την πορεία τους προς την αυτοματοποίηση.

Ο ιδρυτής της Amazon.com συναντάται με μερικούς από τους μεγαλύτερους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο, με σκοπό τη συγκέντρωση κεφαλαίων για το έργο. Πριν από μερικούς μήνες, ταξίδεψε στη Μέση Ανατολή για να συζητήσει το νέο ταμείο με εκπροσώπους κρατικών επενδυτικών ταμείων της περιοχής.

Το ταμείο, το οποίο περιγράφεται στα έγγραφα των επενδυτών ως «όχημα μετασχηματισμού της μεταποίησης», στοχεύει στην εξαγορά εταιρειών σε σημαντικούς βιομηχανικούς τομείς, όπως η κατασκευή μικροτσίπ, η άμυνα και η αεροδιαστημική. Θα ξεπερνούσε κατά πολύ το μέγεθος ορισμένων από τα μεγαλύτερα ταμεία εξαγοράς στον κόσμο και θα ανταγωνιζόταν το Vision Fund της SoftBank, ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο εστιάζει στην τεχνολογία.

Ο Μπέζος διορίστηκε πρόσφατα συν-διευθύνων σύμβουλος του Project Prometheus, μιας νέας startup που αναπτύσσει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ικανά να κατανοούν και να προσομοιώνουν τον φυσικό κόσμο. Ο Μπέζος σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία της εταιρείας για να ενισχύσει την αποδοτικότητα και την κερδοφορία των επιχειρήσεων που ανήκουν στο ταμείο, μια στρατηγική που ορισμένες επενδυτικές εταιρείες εφαρμόζουν με παρόμοιο τρόπο σε τομείς όπως η λογιστική και η διαχείριση ακινήτων.

Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση του θέματος, το Project Prometheus βρίσκεται σε ξεχωριστές διαπραγματεύσεις για την άντληση χρηματοδότησης ύψους έως και 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πρόσφατα, διόρισε τον David Limp, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας πυραύλων Blue Origin, στο διοικητικό του συμβούλιο. Ο Bezos ίδρυσε την Blue Origin το 2000 και έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως στην εταιρεία πυραύλων.

Ενώ μεγάλο μέρος της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης έχει επικεντρωθεί σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, δισεκατομμύρια δολάρια έχουν αρχίσει να ρέουν σε εταιρείες που επιδιώκουν να εφαρμόσουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης με χωρική εστίαση σε κλάδους όπως η ρομποτική και η μεταποίηση.

Τα γλωσσικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούνται για την αυτοματοποίηση της ανάπτυξης λογισμικού και κορυφαίες εταιρείες επιδιώκουν να ενισχύσουν τη χρήση τους με τρόπους που μπορούν επίσης να επηρεάσουν την εργασία γνώσης στους τομείς των χρηματοοικονομικών, των ακινήτων και άλλων κλάδων.

Οι επενδυτές έχουν πουλήσει μετοχές ορισμένων εταιρειών, καθώς επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης, όπως η Anthropic και η OpenAI, κυκλοφόρησαν νέα εργαλεία ειδικά για αυτούς τους τομείς. Οι εταιρείες επικαλέστηκαν την τεχνητή νοημοσύνη σε δεκάδες χιλιάδες απολύσεις κατά το τελευταίο έτος, αν και ορισμένοι οικονομολόγοι έχουν υποδείξει ότι μια άλλη αιτία για τη μείωση θέσεων εργασίας ήταν η υπερβολική πρόσληψη κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Μια ευρεία τάση προς την αυτοματοποίηση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης επεκτείνεται και στον τομέα της μεταποίησης, αν και οι καινούργιες επιχειρήσεις και οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα βρίσκονται σε αρχικό στάδιο. Αν και δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό η αυτοματοποίηση θα μπορούσε να επηρεάσει τις θέσεις εργασίας σε αυτούς τους κλάδους, οι εταιρείες τεχνολογίας και διαχείρισης παραγγελιών ηλεκτρονικού εμπορίου εφαρμόζουν αυτή την τεχνολογία στις αποθήκες τους εδώ και χρόνια. Η Amazon, ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας, έχει πλησιάσει το ορόσημο της ισοδυναμίας μεταξύ ρομπότ και ανθρώπων.

Ο Μπέζος είναι ο πιο πρόσφατος από μια παλαιότερη γενιά ηγετών της Σίλικον Βάλεϊ που ρίχνονται στον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Uber, Τράβις Καλανίκ, ανακοίνωσε την επιχείρησή του Atoms, μια επανεκκίνηση της νεοφυούς του εταιρείας με μια ριζοσπαστική όραση για τη μεταμόρφωση των μεταποιητικών βιομηχανιών με τεχνητή νοημοσύνη. Ο Έλον Μασκ έχει επίσης επιδιώξει να μεταμορφώσει την Tesla και εξήρε τα σχέδια της εταιρείας για την κατασκευή ανθρωποειδών ρομπότ στους επενδυτές.

Ο Μπέζος έγινε συν-διευθύνων σύμβουλος του Project Prometheus πέρυσι, σηματοδοτώντας τον πρώτο επίσημο ηγετικό του ρόλο σε μια εταιρεία τεχνολογίας από τότε που παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Amazon τον Ιούλιο του 2021.

Το Project Prometheus κατασκευάζει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που είναι ικανά να προσομοιώνουν τη συμπεριφορά του φυσικού κόσμου. Για παράδειγμα, η τεχνολογία του μπορεί να προσομοιώσει τον τρόπο με τον οποίο ρέει ο αέρας γύρω από το φτερό ενός αεροπλάνου ή να προβλέψει με ακρίβεια πού θα σπάσει ένα μεταλλικό εξάρτημα υπό πίεση. Η εταιρεία σκοπεύει αρχικά να πουλήσει εργαλεία λογισμικού για μηχανική προσομοίωση και σχεδιασμό, σύμφωνα με έγγραφα προς τους επενδυτές.

Ο Μπέζος ασκεί τα καθήκοντα του συν-διευθύνοντος συμβούλου μαζί με τον Βικ Μπατζάτζ, καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Στάνφορντ, ο οποίος στο παρελθόν συνίδρυσε το τμήμα βιοεπιστημών της Google, που σήμερα ονομάζεται Verily. Η Prometheus έχει επίσης προσλάβει υπαλλήλους από κορυφαία ερευνητικά εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης, όπως το OpenAI και το Google DeepMind. Η εταιρεία συγκέντρωσε χρηματοδότηση ύψους 6,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι.

Η JPMorgan Chase βρίσκεται επίσης σε προκαταρκτικές συζητήσεις για να υποστηρίξει το έργο μέσω της νεοσύστατης Πρωτοβουλίας Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας (Security and Resiliency Initiative), σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα. Η επενδυτική τράπεζα δημιούργησε ένα ταμείο 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την προσπάθεια αυτή τον περασμένο Δεκέμβριο και προσέλαβε τον πρώην διαχειριστή επενδύσεων της Berkshire Hathaway, Todd Combs, για να βοηθήσει στην καθοδήγηση της πρωτοβουλίας.