Ο ΕΟΠΥΥ εφιστά την προσοχή των ασφαλισμένων μετά από καταγγελίες για μαζική αποστολή παραπλανητικών SMS.

Τα μηνύματα αυτά χρησιμοποιούν το λογότυπο του Οργανισμού και υπόσχονται επιστροφή χρημάτων, καλώντας τους πολίτες να πατήσουν έναν σύνδεσμο (link).

Στην πραγματικότητα, ο σύνδεσμος οδηγεί σε ψεύτικες ιστοσελίδες που στόχο έχουν την υποκλοπή τραπεζικών κωδικών και προσωπικών στοιχείων.

Πώς να αναγνωρίσετε το απατηλό μήνυμα

Ο ΕΟΠΥΥ συστήνει στους πολίτες να ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες, προκειμένου να αναγνωρίζουν πότε ένα μήνυμα είναι παραπλανητικό:

1. Αποστολέας

Η διεύθυνση email του αποστολέα δεν είναι επίσημη του ΕΟΠΥΥ. Οι πραγματικές διευθύνσεις e-mail του ΕΟΠΥΥ τελειώνουν σε @eopyy.gov.gr.

Παραδείγματα απατηλών διευθύνσεων είναι @client.com, @outlook.com, @gmail.com, @yahoo.com, @yahoo.gr κ.λπ.

2. Γενική Προσφώνηση

Χρησιμοποιείται γενική προσφώνηση (“Αγαπητέ/ή Ασφαλισμένε/η”) αντί του ονοματεπωνύμου σας.

3. Αίτημα για Στοιχεία

Ζητείται η επιβεβαίωση τραπεζικών ή προσωπικών στοιχείων μέσω συνδέσμου στο μήνυμα.

4. Αίσθημα Επείγοντος

Το μήνυμα δημιουργεί την εντύπωση του επείγοντος για να σας πιέσει να δράσετε άμεσα.

Τι πρέπει να κάνετε αν λάβετε τέτοιο μήνυμα:

1. Μην πατήσετε κανέναν σύνδεσμο μέσα στο μήνυμα.

2. Μην απαντήσετε στο μήνυμα.

3. Ακόμη και αν πατήσετε στον σύνδεσμο ή απαντήσετε στο μήνυμα, μην δώσετε κανένα προσωπικό ή τραπεζικό στοιχείο.

4. Διαγράψτε άμεσα το απατηλό μήνυμα.

Σε περίπτωση που έχετε ήδη πατήσει τον σύνδεσμο και έχετε εισαγάγει στοιχεία:

Επικοινωνήστε ΑΜΕΣΑ με την τράπεζά σας.

Αλλάξτε όλους τους κωδικούς πρόσβασης που ενδέχεται να έχετε χρησιμοποιήσει (e banking, email, άλλες υπηρεσίες).

5. Παρακολουθείτε στενά τις κινήσεις των τραπεζικών σας λογαριασμών.