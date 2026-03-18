ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Παρατηρητικός φίλος μου μου έστειλε screenshots από αναρτήσεις του Αδώνιδος Γεωργιάδου στις οποίες εμφανίζεται σε διάφορες εκδηλώσεις με μόνιμο πλέον μικρόφωνο-ψείρα στο πέτο και μάλιστα ανοιχτό, όπως φαίνεται καθαρά. Και μου είπε ότι προφανώς καταγράφει, για τον ιστορικό του μέλλοντος, όλα όσα λέει, ίσως γιατί φοβάται ότι τα ΜΜΕ δεν τον προλαβαίνουν πια και υπάρχει κίνδυνος οι επόμενες γενιές να μην έρθουν σε επαφή με το σύνολο της πνευματικής του παραγωγής. Προσωπικά, γνωρίζοντας ότι ο υπουργός είναι κατά βάθος ένας μετρημένος στα λόγια και σεμνός άνθρωπος, θεωρώ ότι αυτή η εξήγηση είναι κακοήθης και κάτι άλλο συμβαίνει. Ο Γεωργιάδης συχνά πυκνά λέει ότι όχι μόνο δεν τον ενοχλεί, αλλά σχεδόν επιθυμεί να παρακολουθείται, γιατί δεν έχει τίποτα να κρύψει. Από όλους τους παρακολουθούμενους στη λίστα του predator, είναι αυτός που υπερασπίστηκε με την μεγαλύτερη θέρμη τις παρακολουθήσεις, λέγοντας μάλιστα ότι όποιος δεν θέλει να τον παρακολουθούν ας προσέχει το τηλέφωνό του. Και πρόσφατα είπε «Όποιος κάνει τη δική μου δουλειά και πιστεύει ότι κανένας δεν παρακολουθεί το τηλέφωνό του, δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. So simple as that». *** Με δεδομένο ότι, τουλάχιστον αυτήν την περίοδο, οι παρακολουθήσεις με predator έχουν διακοπεί, νομίζω ότι άλλη είναι η εξήγηση για την «καλωδίωση». Ο υπουργός δεν θέλει να πιστέψει ο λαός ότι κρύβει κάτι. Ίσως μάλιστα να αγχώθηκε επειδή κάποιος μπορεί να θεωρήσει ότι αφού δεν τον παρακολουθούν, «δεν κάνει για την δουλειά» του υπουργού. Οπότε άρχισε να αυτοπαρακολουθείται! Δεν θα εκπλαγώ καθόλου μάλιστα, αν στέλνει με δική του χρέωση τα ηχητικά αρχεία στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου, ως γνωστόν, εδρεύει ο πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ. *** Όμως, όπως σας είχα γράψει προ ημερών, δεν φαίνεται όλοι οι παρακολουθούμενοι να ευχαριστήθηκαν τόσο πολύ την παρακολούθηση και πυκνώνουν οι φήμες ότι κάποιοι από αυτούς σκέφτονται σοβαρά να προσφύγουν στην δικαιοσύνη, είτε για να επιδιώξουν την ποινική λογοδοσία των φυσικών και ηθικών αυτουργών των παρακολουθήσεων, είτε για να ζητήσουν τον φάκελο που τους αφορά και να μάθουν γιατί αποτελούσαν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια. Και το ενδιαφέρον θα είναι τι ιδιότητα θα έχουν κάποιοι από αυτούς. *** Κατά τα λοιπά, ο «έχων νομική ιδιότητα» κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν φαίνεται να έχει αντιληφθεί καλά τις νομικές εξελίξεις σχετικά με το πόρισμα Ζήση και συνεχίζει να το επικαλείται ως απόδειξη ότι δεν υπήρχε καμιά ανάμιξη κρατικών οργάνων στο σκάνδαλο. Ένδεκα φορές ρωτήθηκε προχθές στο μπρίφινγκ σχετικά με την υπόθεση. Πέρα από την επανάληψη ότι «Η Δικαιοσύνη σε ανώτατο επίπεδο έχει εκδώσει μία διάταξη, η οποία είπε […] ότι δεν υπήρξε ευθύνη φορέα κρατικού λειτουργού (sic)». Και η οποία προδίδει ότι ο Παύλος Μαρινάκης δεν έχει ακόμη αντιληφθεί τη νομική φύση της «διάταξης» που επικαλείται και τη σημερινή της νομική αξία, η οποία υπολείπεται της αξίας του χαρτιού στο οποίο γράφτηκε. Έξι φορές ρωτήθηκε συγκεκριμένα αν το δημόσιο είχε συνεργασία με την εταιρεία Intellexa και αν αγόρασε το predator από αυτήν. Έξι φορές απέφυγε να απαντήσει καθαρά ότι δεν είχε συνεργασία και δεν προμηθεύτηκε ή χρησιμοποίησε το λογισμικό αυτό. *** Και αν θέλετε την γνώμη μου, πολύ καλά έκανε. Γιατί σε τέτοιες συναλλαγές συνήθως υπάρχουν έγγραφα και το αφεντικό της Intellexa είπε ότι θα τα εμφανίσει στην κατ' έφεση δίκη. Θα είναι τραγικοκωμική εξέλιξη από τη μια να διοργανώνεις πολυτελή συνέδρια «Αλήθειας» κι από την άλλη να διαψευστείς ηχηρά από κάνα παλιόχαρτο σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Το «άλλα λόγια ν' αγαπιόμαστε» είναι πιο ασφαλής προσέγγιση. ***

Τα «γαλάζια» κέρδη του πολέμου

Οι εσωτερικές έρευνες που κάνει το κυβερνητικό επιτελείο έχουν κάνει πολλά στελέχη να χαμογελάσουν, αφού δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία επιστρέφει στα ποσοστά του 2023, λίγο πριν το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, δηλαδή πέριξ του 31%.

Όσοι ενημερώθηκαν για τα στοιχεία της έρευνας μετέφεραν σε συνεργάτη μου την εικόνα της αντοχής της «γαλάζιας» παράταξης, ευελπιστώντας ότι «εάν γίνει καλή διαχείριση της κρίσης, τότε με αξιώσεις μπορεί να κερδηθεί η αυτοδυναμία».

Η ίδια γραμμή πληροφόρησης ξεκαθάριζε μάλιστα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα χρησιμοποιήσει αυτό το… καλό χαρτί. Απεναντίας, «η επιμονή του στην εξάντληση του εκλογικού κύκλου», όπως λένε από το Μαξίμου, «είναι αταλάντευτη».

***

Το «καρφί» του Γεραπετρίτη

Όταν είχε προγραμματιστεί να ταξιδέψει ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντερπουλ στην Αθήνα, τον περασμένο Οκτώβριο, ο υπουργός Γιώργος Γεραπετρίτης κλήθηκε ξαφνικά να συνοδεύσει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην Αίγυπτο για τη Σύνοδο της Γάζας, την οποία διοργάνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Τότε, λοιπόν, χάσαμε το… ντέρμπι που σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες είχε προετοιμαστεί με αιτία την άρνηση της Αθήνας να δεχθεί άνευ όρων την Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE. Ως γνωστόν, οι Γερμανοί χωρίς τους… συνεταίρους τους (και) στα αμυντικά δεν μπορούν.

Το ζήτημα, φυσικά, δεν θα μπορούσε να μην συζητηθεί εξ ου και ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών το συμπεριέλαβε στις δημόσιες δηλώσεις του. «Στο πλαίσιο της συμμαχικής μας σχέσης, θεωρούμε αναγκαίο και αυτονόητο ότι όλοι οι σύμμαχοι καθιστούν σαφές ότι οι εξοπλισμοί δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε βάρος άλλων συμμάχων χωρών», ήταν η συγκεκριμένη αποστροφή του Γεραπετρίτη.

Μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία αναμένει και κάτι… δεκάδες Eurofighter από τη γνωστή κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν φυσικά και οι Γερμανοί.

***

Φόβοι για αύξηση των μεταναστευτικών ροών

Αλλά μη νομίσει κανείς ότι και ο Γιόχαν Βάντερπουλ κάθησε με σταυρωμένα τα χέρια λαθέψατε. Όπως ίσως έχει γίνει γνωστό, έπειτα από την εκλογή του Μερτς στην καγκελαρία, το Βερολίνο πιέζει αφόρητα την Αθήνα για τον περιορισμό των δευτερογενών μεταναστευτικών ροών.

Δηλαδή τον έλεγχο προσφύγων και μεταναστών, οι οποίοι είτε έχουν λάβει άσυλο κι ενώ δηλώνουν ότι ταξιδεύουν για σύντομο χρονικό διάστημα τελικά μένουν δια παντός στη Γερμανία, είτε τελώντας σε καθεστώς απέλασης φθάνουν κρυφά στον ευρωπαϊκό βορρά και μετά κατά τα λεγόμενα παλαιάς υπουργού… εξαφανίζονται.

Το εν λόγω ζήτημα είχε ζορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη συνάντηση Μητσοτάκη – Μερτς πέρσι το φθινόπωρο, γεγονός που αποτυπώθηκε και στη δημόσια παρουσία των δύο ηγετών.

Έτσι, λοιπόν, ο Γεραπετρίτης υπογράμμισε χθες στο Βερολίνο ότι η ελληνογερμανική συνεργασία στον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών «έχει επιφέρει εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα». Αυτό που φοβούνται πάντως αμφότερες οι πρωτεύουσες είναι μια νέα κρίση που εύκολα θα μπορούσε να ξεσπάσει από το Ιράν.

***

Ο Θύμιος και τα «ρομπότ»…

Στη Βουλή εθεάθη χθες το απόγευμα ο Θύμιος Λυμπερόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), φορώντας την τραγιάσκα του.

Μόλις είχε τελειώσει η συνάντηση που είχε με κοινοβουλευτικά στελέχη της ΝΔ (είδε την Μαρία Σούκουλη, αναπληρώτρια γραμματέα της Κ.Ο. της ΝΔ σε θέματα Παραγωγής και Εμπορίου και γραμματέα της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής) εν όψει της συζήτησης του «ερανιστικού» νομοσχεδίου του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των μεταφορών.

Σε αυτό περιλαμβάνεται και το θέμα της ηλεκτροκίνησης των ταξί για την οποία βρίσκονται για μια ακόμη φορά σε απεργιακή κινητοποίηση οι ταξιτζήδες.

Λίγη ώρα πριν ήταν συγκεντρωμένοι απ’ έξω από την Βουλή, όπου ήδη συζητείτο το νομοσχέδιο στην αρμόδια επιτροπή, οι απεργοί που φώναζαν συνθήματα κατά του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών: «Της Uber τσιράκι, Κυρανάκη» και άλλα παρόμοια.

***

Σήμερα, στο μεταξύ, είναι προγραμματισμένη η ακρόαση φορέων μεταξύ των οποίων και ο ΣΑΤΑ. Που σημαίνει ότι θα έχουμε σφοδρή σύγκρουση μεταξύ Λυμπερόπουλου-Κυρανάκη.

Και για να έχετε μια εικόνα των διαθέσεων που υπάρχουν εκ μέρους του αρχισυνδικαλιστή των ταξιτζήδων, σας μεταφέρω όσα άκουσε συνεργάτης μου να καταμαρτυρεί στον αναπληρωτή υπουργό στους διαδρόμους της Βουλής. Τον αποκάλεσε «ρομπότ της διαπλοκής», που, όπως έλεγε χαρακτηριστικά, «υλοποιεί κατά γράμμα αυτά που του υπαγορεύουν μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα».

Τον παρομοίωσε μάλιστα με «χούντα» εξ αφορμής δήλωσής του σύμφωνα με την οποία όποιος δεν συμφωνεί να αλλάξει επάγγελμα. Οπότε η κόντρα ανάμεσά τους αναμένεται να αγγίξει «κόκκινο».

***

Ο Ανδρουλάκης και τα δυτικά

Στον απόηχο της διαδικασίας ανάδειξης συνέδρων στο ΠαΣοΚ θα σας πω πως ξεκίνησε μία συζήτηση στον «πλανήτη ΠαΣοΚ» με αφορμή την επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη να ψηφίσει στο Περιστέρι.

Άρχισαν λοιπόν πολλοί να αναρωτιούνται αν ο Νίκος Ανδρουλάκης, στέλνει κάποιο μήνυμα και αν επιλέξει στο τέλος να είναι υποψήφιος στη Δυτική Αθήνα.

Αν συμβεί αυτό, τότε η Νάντια Γιαννακοπούλου, που σήμερα είναι βουλευτής, λογικά, θα κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα. Με αυτή την αφορμή συνεργάτης μου έκανε μια σειρά τηλεφωνήματα από τα οποία αποκόμισε ότι ο αρχηγός του ΠαΣοΚ διατηρεί όντως στενές σχέσεις με τα δυτικά προάστεια και έχει αρκετούς φίλους από τα παλιά χρόνια.

***

Και αυτός είναι, όπως του είπαν «πράσινες» πηγές, ο λόγος που κάθε τόσο διακινούνται σενάρια για τις ΠαΣοΚικές υποψηφιότητες της συγκεκριμένης περιφέρειας. τροφοδοτούνται διαρκώς σενάρια που ενοχλούν τους υποψήφιούς βουλευτές.

Τη μία, κάποιοι λένε ότι ο Θανάσης Κατερινόπουλος αλλάζει περιφέρεια και πηγαίνει στην Αιτωλοακαρνανία. Την άλλη κυκλοφορεί ότι ο συντονιστής ομάδας προγράμματος Λευτέρης Καρχιμάκης το ξανασκέφτεται και πάει Λασίθι.

Ο συνεργάτης μου επιμένει ότι από τις πηγές του έμεινε με την εντύπωση ότι και οι δύο θα είναι υποψήφιοι στον Δυτικό Τομέα Αθηνών. Και μάλιστα μου πρόσθεσε ότι είναι ενοχλημένοι με το πρόσωπο που υποπτεύονται πως διακινεί αυτές τις πληροφορίες.

***

Η σύναξη των Παπανδρέου

Τώρα που αναφέρθηκα στη Δυτική Αθήνα θα σταθώ για μια ενδιαφέρουσα «ορθόδοξη ανδρεοπαπανδρεϊκή» συνάντηση.

Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και ο αδελφός του, ευρωβουλευτής Νίκος Παπανδρέου θα βρεθούν την Κυριακή στην Αγία Βαρβάρα σε μία συζήτηση για τον Ανδρέα Παπανδρέου.

Διοργανωτές το Ίδρυμα Παπανδρέου και ο δήμαρχος της περιοχής Λάμπρος Μίχος, που στο παρελθόν υπήρξε και βουλευτής επί των ημερών της αρχηγίας του ΓΑΠ.

***

ΗΠΑ: 28 βήματα πίσω

Τα νέα από το Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ και τον δείκτη V-Dem που δημοσιοποιήθηκε χθες, ήρθαν να επιβεβαιώσουν με τον πλέον επίσημο τρόπο αυτό που όλοι διαισθανόμαστε και προκαλεί ένα αναπόφευκτο «ψυχοπλάκωμα», καθώς η Φιλελεύθερη Δημοκρατία βρίσκεται σε ιστορική οπισθοχώρηση.

Η έκθεση καταγράφει τις ΗΠΑ να χάνουν, για πρώτη φορά μετά από μισό αιώνα, τον τίτλο της «πλήρους δημοκρατίας», σημειώνοντας μια δραματική βουτιά 28 θέσεων από την 23η στην 51η μέσα σε έναν μόλις χρόνο.

Από τα ίδια στοιχεία του Πανεπιστημίου αποκαλύπτεται πως το 74% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει πλέον υπό αυταρχικά καθεστώτα και το επίπεδο ελευθερίας στη Δύση επιστρέφει σε επίπεδα προ πεντηκονταετίας.

Είναι προφανές ότι η κατάσταση αυτή, αν και δεν μας εκπλήσσει πια με τους πολέμους που μαίνονται ανά την υφήλιο, αναμφίβολα προβληματίζει έντονα, αφού με τέτοια φαινόμενα είναι σαν να τροχίζουμε το κλαδί της δημοκρατίας στο οποίο θα έπρεπε όλοι να καθόμαστε.

***