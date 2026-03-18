Ξεκινά τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026, η μεγάλη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη. Ενόψει της έναρξης της δίκης, τρία χρόνια και ένα μήνα μετά το τραγικό δυστύχημα, εχθές στο αμφιθέατρο της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με γονείς θυμάτων αλλά και επιζώντες της θανατηφόρας σιδηροδρομικής σύγκρουσης.

«Κάτι πρωτόγνωρο στη Λάρισα»

Λίγα μόλις 24ωρα πριν από τη μεγάλη δίκη στη Λάρισα, ο πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τέμπη 2023 και πατέρας του Δημήτρη, Παύλος Ασλανίδης διαμήνυσε ότι «αυτό που θα δουν τη Δευτέρα στη Λάρισα, θα είναι κάτι πρωτόγνωρο, κάτι παγκόσμιο. Και αυτό είναι που θα τους νικήσει και θα τους συντρίψει».

«Καταπέλτης» ο Ασλανίδης για μπάζωμα – Δικαιοσύνη

Αναφερόμενος στο μπάζωμα, είπε ότι «η πρώτη ενέργεια του κρατικού μηχανισμού δεν ήταν η δικαιοσύνη αλλά η μετατροπή του τόπου του εγκλήματος σε εργοτάξιο. Αυτό που συνέβη στα Τέμπη ήταν η πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά που οι ανακριτές αρχές δεν προστάτεψαν τον χώρου του εγκλήματος. Η δικαιοσύνη στην πιο κρίσιμη στιγμή, φάνηκε να λειτουργεί με χειρόφρενο. Τίποτα από όσα έχουν γίνει δεν έγιναν από λάθος όλα ήταν σκόπιμα. Ήταν η απόλυτη συγκάλυψη. Η δικαιοσύνη ακόμη και στο ανώτερο επίπεδο, χρησιμοποίησε την νομική της εξουσία για να περιορίσει και να ελέγξει την έκφραση της αλήθειας, οι δικαστικές και ανακριτικές αρχές δεν τηρούσαν πια κανένα πρόσχημα. Λειτουργούσαν με γνώμονα τη μη ανεύρεση της αλήθειας, τη συσκότιση. Ήταν στην υπηρεσία των ενόχων. Πλέον ακόμη και ο πιο καλοπροαίρετος πολίτης μπορούσε να διαπιστώσει ότι η ανακριτική διαδικασία λειτούργησε ως ασπίδα προστασίας των πραγματικών υπευθύνων», είπε μεταξύ άλλων, ο Παύλος Ασλανίδης.

Μετατραυματική διαταραχή

Η επιζήσασα της τραγωδίας και υποψήφια διδακτόρισσα στην Αρχιτεκτονική Σχολή του ΑΠΘ Ανυσία Λιούρη, μίλησε για την μετατραυματική διαταραχή που αντιμετωπίζει τα τελευταία τρία χρόνια ενώ κατήγγειλε απουσία στήριξης του κράτους στην ιατροφαρμακευτική της περίθαλψη.

«Ήδη τους πρώτους μήνες που βγήκα από τη ΜΕΘ, αντιμετώπισα το χάλι του κρατικού συστήματος. Τους πρώτους μήνες έως και πρώτο χρόνο, κάλυπτα μόνη τα έξοδα του ιατροφαρμακευτικού υλικού που χρειαζόμουν, ενώ μέσα στην απόλυτη παράνοια, μέχρι ακόμη και σήμερα, πρέπει να εξαπολύομαι σε ένα ράλι συλλογής αποδείξεων, που παίρνουν κι έξτρα σφραγίδες του φαρμακείου, κι αναλυτικά τα έξοδα στο πίσω μέρος. Μην τυχόν και… κλέψω κανένα φράγκο. Ενώ ακόμη και σήμερα, μπορεί να περνάνε μήνες για την καταβολή των χρημάτων», τόνισε.

«Πόσο θα ζήσουμε»;»

Η επιζήσασα Κατερίνα Αντωνοπούλου περιέγραψε τις δραματικές στιγμές μετά τη σύγκρουση αλλά και τη δική της «μάχη» με το μετατραυματικό στρες.

«Είναι περίεργο πράγμα, το να ξέρεις πως αν δεν κάνεις κάτι αυτή τη στιγμή, θα πεθάνεις. Είναι δύσκολο να βρίσκεσαι μέσα στην ομίχλη της απόλυτης άγνοιας, εκεί στη στιγμή της ύψιστης απορίας και πανικού βρεθήκαμε. Τα φώτα σβήνουν και είσαι σε ένα λήθαργο με τις σκέψεις σου. Ακόμα και που βρίσκεσαι με συνεπιβάτες είσαι μόνος σου και μόλις λίγο ξαποστάσεις, το δεύτερο βαγόνι θολώνει από φωτιά, στάχτη, καπνό. Το αίσθημα της επιβίωσης σε κατακλύζει και η μόνη σου σκέψη είναι «πόσο θα ζήσουμε»;», υπογράμμισε.

Ηχηρές απουσίες στη δικογραφία

Από την πλευρά του ο δημοσιογράφος Χρήστος Αβραμίδης επεσήμανε τις ηχηρές απουσίες ονομάτων αλλά και στοιχείων από τη δικογραφία.

Ειδικότερα αναφέρθηκε στον τότε υπουργό Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή, στις εταιρίες που καθυστέρησαν τη σύμβαση 717 – που εάν είχε ολοκληρωθεί, δε θα γινόταν ποτέ η τραγωδία-, αλλά και στην «εκκωφαντική» απουσία της πυρόσφαιρας, «που έκαψε ζωντανούς 27 ανθρώπους».

«Ένα έγκλημα με πολλούς ενόχους και παραδόξως δε θα πρέπει να ψάξουμε στη δικογραφία για να τους βρούμε, γιατί αν ψάξουμε στη δικογραφία θα λείπουν πολλοί από τους αυτουργούς αυτού του εγκλήματος με τους 57 νεκρούς. Ένας τρόπος, είναι να ψάξουμε αυτά που αποσιωπά», σημείωσε μεταξύ άλλων ο δημοσιογράφος.

Την εκδήλωση συντόνισε η καθηγήτρια του Τμήματος Θεάτρου του ΑΠΘ Κωνσταντίνα Ριτσάτου.

Πηγή: thesspost.gr