Τρία χρόνια μετά τη θανατηφόρα σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη, τη 28η Φεβρουαρίου 2023, έφτασε η ώρα της έναρξης της πολύκροτης δίκης για την πολύνεκρη, σιδηροδρομική τραγωδία.

Την προσεχή Δευτέρα όλα τα «φώτα» της δημοσιότητας θα στραφούν στο συγκρότημα «Γαιόπολις» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (πρώην ΤΕΙ), το οποίο διαμορφώθηκε κατά τρόπο ώστε να φιλοξενήσει την πολύκροτη δίκη.

Όπως φαίνεται και στα πλάνα του drone του Orange Press Agency, ο χώρος βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της Λάρισας, περίπου τρία χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, και επιλέχθηκε καθώς τα υπάρχοντα δικαστήρια δεν μπορούσαν να καλύψουν τις τεράστιες ανάγκες της διαδικασίας.

Στο χώρο πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης και διαμόρφωσης των αιθουσών – ενώ σβήστηκαν και γκράφιτι που υπήρχαν εξωτερικά του χώρου. Το κτιριακό συγκρότημα φυλάσσεται όλο το εικοσιτετράωρο, καθώς τα μέτρα ασφαλείας προβλέπονται δρακόντεια για την αποφυγή απροόπτων.

Τριανταέξι κατηγορούμενοι

Στο εδώλιο θα καθίσουν συνολικά 36 κατηγορούμενοι, μη πολιτικά στελέχη. Ανάμεσά τους ο σταθμάρχης, καθώς και συνάδελφοί του που εγκατέλειψαν το πόστο τους. Η δικαιοσύνη στρέφει την προσοχή της και στις διοικήσεις των ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, Hellenic Train και της ΡΑΣ, με την πλειονότητα των στελεχών να βαρύνεται με κακουργήματα που επισύρουν πολυετείς καθείρξεις.

«Το έγκλημα αυτό δε θα συγκαλυφθεί!»

Κάλεσμα για παρουσία στη δίκη απηύθυνε ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών:

Με αφορμή την έναρξη της δίκης, ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών εξέδωσε ανακοίνωση-κάλεσμα, ξεκαθαρίζοντας πως ο αγώνας για την αποκάλυψη της αλήθειας δε θα μείνει μόνο μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου.

«Οι συγκλονιστικές συγκεντρώσεις της 28ης Φεβρουαρίου έστειλαν σαφές μήνυμα: «”Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας”», αναφέρει ο Σύλλογος, καλώντας σωματεία, εργαζόμενους, φοιτητικούς συλλόγους και φορείς να βρεθούν στη Λάρισα τη Δευτέρα 23 Μαρτίου.

Καταδίκη των ενόχων

Οι συγγενείς απαιτούν την καταδίκη των ενόχων «όσο ψηλά και αν φτάνουν», καταγγέλλοντας την εγκληματική πολιτική του κέρδους που θυσίασε τις ζωές των αγαπημένων τους.

Όπως σημειώνουν, η παρουσία του κόσμου είναι το μεγαλύτερο στήριγμα στον δρόμο για την πραγματική δικαίωση, ώστε να μην υπάρξουν ποτέ ξανά «άλλα Τέμπη».