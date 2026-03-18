Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη διεθνή ασφάλεια και την ευρωπαϊκή οικονομία συνεδριάζει την Πέμπτη 19 Μαρτίου στις Βρυξέλλες το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συμμετέχει σε μια Σύνοδο με διευρυμένη και απαιτητική ατζέντα.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, η κατάσταση στην Ουκρανία, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις τους, καθώς και ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας, άμυνας και μεταναστευτικής πολιτικής.

Τα διδάγματα της ενεργειακής κρίσης του 2022

Σε ό,τι αφορά τις οικονομικές συνέπειες της διεθνούς κρίσης, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει ότι η Ευρώπη οφείλει να αξιοποιήσει τα διδάγματα της ενεργειακής κρίσης του 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Όπως έχει ήδη τονίσει, κεντρική πυξίδα για τις αποφάσεις πρέπει να είναι η προστασία της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, η οποία συνδέεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών.

Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική πλευρά θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι έτοιμη να εφαρμόσει, εφόσον χρειαστεί, στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αποφεύγοντας ταυτόχρονα την επιβάρυνση από νέες παρεμβάσεις σε ένα ήδη δύσκολο ενεργειακό περιβάλλον.

Αναφορικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ιράν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει τον ρόλο της Ελλάδας και της Κύπρου ως κρίσιμων πυλώνων σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αμυντική στήριξη που παρείχε η Ελλάδα προς την Κυπριακή Δημοκρατία, ως έμπρακτη έκφραση ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, ακόμη και χωρίς την ενεργοποίηση του άρθρου 42.7 της Συνθήκης της ΕΕ.

Παράλληλα, η ελληνική θέση παραμένει σταθερή υπέρ μιας διπλωματικής λύσης με το Ιράν, η οποία θα καλύπτει το σύνολο των κρίσιμων ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Η στρατηγική 360 μοιρών

Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή άμυνα, η Αθήνα επιμένει στην ανάγκη μιας στρατηγικής «360 μοιρών», που θα καλύπτει τόσο τα ανατολικά όσο και τα νότια σύνορα της Ένωσης, επισημαίνοντας ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν άμεσα την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Τέλος, ο Πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να εμπλακεί σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, όπως ενδεχόμενη αποστολή στα Στενά του Ορμούζ, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και στην επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» στην Ερυθρά Θάλασσα η συμμετοχή κρατών-μελών υπήρξε περιορισμένη, γεγονός που καταδεικνύει τις δυσκολίες κοινής ευρωπαϊκής δράσης σε τέτοιες κρίσεις.

Η Σύνοδος πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, με την Ευρώπη να καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ασφάλεια, την οικονομική σταθερότητα και τη διατήρηση της ενότητάς της.