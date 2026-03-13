Τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κ.Ο. του ΠαΣοΚ σχολίασε ο Παύλος Γερουλάνος. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στην Κρήτη, εξέφρασε τη λύπη του για τις εξελίξεις και τόνισε πως «δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι – όποιες διαφωνίες και να έχουμε μεταξύ μας».

Συγκεκριμένα, ο κ. Γερουλάνος τόνισε: «Λυπάμαι πολύ για αυτές τις εξελίξεις. Νομίζω θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό. Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι – όποιες διαφωνίες και να έχουμε μεταξύ μας.

Χρειάζεται ψυχραιμία, ενότητα και θεσμικότητα από όλους, διότι στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση στον Έλληνα πολίτη και η νίκη στις επόμενες εκλογές. Προσωπικά θα συνεχίσω να εργάζομαι αποκλειστικά προς αυτόν τον στόχο.

Κάθε απόφαση θα κριθεί από το αποτέλεσμα».