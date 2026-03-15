Σε μια νέα φάση φαίνεται να εισέρχεται η ελληνική αγορά κατοικίας, καθώς η ισχυρή ζήτηση – τόσο από εγχώριους όσο και από διεθνείς αγοραστές – συναντά το… διαχρονικό πρόβλημα της περιορισμένης προσφοράς ακινήτων.

Η νέα ανάλυση της Savills για το 2026 αποτυπώνει μια αγορά που παραμένει ελκυστική για επενδυτές, αλλά ταυτόχρονα γίνεται ολοένα πιο σύνθετη, καθώς η άνοδος των τιμών, η αλλαγή της ζήτησης και οι νέες επενδυτικές τάσεις διαμορφώνουν ένα διαφορετικό τοπίο από εκείνο της προηγούμενης δεκαετίας.

Μετά από μια περίοδο ισχυρής ανάκαμψης που ξεκίνησε σταδιακά μετά την κρίση, η αγορά κατοικίας στην Ελλάδα συνεχίζει την ανοδική της πορεία, στηριζόμενη σε μια σειρά από παράγοντες: την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση των ξένων επενδύσεων, τη δυναμική του τουρισμού και τη σταδιακή επιστροφή της εμπιστοσύνης των επενδυτών.

Η ανοδική πορεία των τιμών στην αγορά κατοικίας

Τα τελευταία χρόνια οι τιμές των κατοικιών στην Ελλάδα έχουν κινηθεί έντονα ανοδικά, ανακτώντας μεγάλο μέρος των απωλειών που καταγράφηκαν την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Ειδικά στις μεγάλες αστικές περιοχές, όπως η πρωτεύουσα, η αγορά κατοικίας έχει επιστρέψει πλέον σε επίπεδα τιμών που πλησιάζουν ή και ξεπερνούν τα προ κρίσης επίπεδα.

Οι τιμές των παλαιότερων κατοικιών έχουν αυξηθεί σημαντικά, ενώ και τα νεόδμητα ακίνητα καταγράφουν ισχυρή άνοδο. Συγκεκριμένα, ο ρυθμός αύξησης των τιμών για τις κατοικίες αναμένεται να διαμορφωθεί στο 7% για το 2025, σε σύγκριση με το άλμα του 9% το 2024.