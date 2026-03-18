5 το πρωί: Ρήγμα Τραμπ με ΝΑΤΟ – Ξεκίνησε η δίκη για το email gate – Απεργίες σε ταξί και ΕΣΥ
Σε τροχιά περαιτέρω κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με τα μέτωπα σε Ιράν και Λίβανο να παραμένουν ενεργά, την ένταση στα Στενά του Ορμούζ να προκαλεί παγκόσμια ανησυχία και τον Ντόναλντ Τραμπ να ασκεί ασφυκτικές πιέσεις προς τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ
1
Πιέσεις Τραμπ στο ΝΑΤΟ και νέο πλήγμα στην ηγεσία του Ιράν
- Πορεία στα μέτωπα: Το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιχειρήσεις του σε Ιράν και Λίβανο, με νέα πλήγματα σε εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων, υποδομές ασφαλείας και στελέχη των Basij, ενώ συνεχίζονται οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ και τα ιρανικά πυραυλικά κύματα κατά του Ισραήλ. Την ίδια ώρα, το Ιράν διαμηνύει ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επανέλθουν στο προπολεμικό καθεστώς, ενώ εντείνονται οι φόβοι για γενίκευση της σύγκρουσης στην περιοχή.
- Τραμπ για ΝΑΤΟ, Ορμούζ και συμμάχους: Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στους συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ επειδή αρνούνται να συμβάλουν στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν και στην προσπάθεια ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ, λέγοντας ότι η Συμμαχία κάνει «πολύ ανόητο λάθος». Μάλιστα άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο επανεξέτασης της αμερικανικής συμμετοχής στο ΝΑΤΟ, ενώ επέμεινε ότι οι ΗΠΑ «δεν χρειάζονται τη βοήθεια κανενός».
- Θάνατος Λαριτζανί: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον επικεφαλής της ιρανικής υπηρεσίας εθνικής ασφαλείας Αλί Λαριτζανί, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Ισρέλ Κατς να παρουσιάζουν την εξόντωσή του ως μείζον πλήγμα στην καρδιά του ιρανικού καθεστώτος. Η Τεχεράνη επιχείρησε αρχικά να διαψεύσει την είδηση με χειρόγραφο μήνυμά του, όμως στη συνέχεια η υπόθεση επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο, με το Ισραήλ να τον εμφανίζει ως κεντρικό στόχο της εκστρατείας αποκεφαλισμού της ιρανικής ηγεσίας.
2
Στο εδώλιο η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου για το email gate
- Ποιοι δικάζονται: Ξεκίνησε στην Αθήνα η δίκη για τη διαρροή των emails των αποδήμων πριν τις ευρωεκλογές του 2024, με την πρώην ευρωβουλευτή και τρία στελέχη της ΝΔ να αντιμετωπίζουν κατηγορίες πλημμεληματικού χαρακτήρα για παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και προσωπικών δεδομένων. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες, με την πλευρά της κ. Ασημακοπούλου να κάνει λόγο για «γνωστή νομική πλάνη», υποστηρίζοντας πως η ίδια δεν γνώριζε τον απόρρητο χαρακτήρα του αρχείου.
- Η έκταση της διαρροής: Ο πρώτος μάρτυρας κατηγορίας, μηχανικός από το Λονδίνο, περιέγραψε το σοκ που ένιωσε όταν έλαβε το προωθητικό μήνυμα, συνειδητοποιώντας πως είχαν διαρρεύσει κρίσιμα δεδομένα που είχε εμπιστευτεί στο κράτος. Όπως τόνισε, η ανησυχία των 92 παθόντων ήταν τεράστια, καθώς η πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών περιλάμβανε ευαίσθητες πληροφορίες, από τηλέφωνα μέχρι και φορολογικές δηλώσεις μέσω Taxis.
- Το «δρομολόγιο» του επίμαχου αρχείου: Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας αναδείχθηκε η διαδρομή της λίστας, η οποία φέρεται να ξεκίνησε από το Υπουργείο Εσωτερικών και να έφτασε στην κ. Ασημακοπούλου μέσω κομματικών στελεχών. Η υπεράσπιση του τότε γραμματέα Αποδήμων της ΝΔ, Ν. Θεοδωρόπουλου, ισχυρίστηκε πως το αρχείο εστάλη στην ευρωβουλευτή αποκλειστικά για την προώθηση της επιστολικής ψήφου και όχι για προσωπική χρήση. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 8 Μαΐου.
3
Διπλωματικός «πυρετός» σε Πάφο και Λονδίνο
- Η γαλλική πρόταση για το Ορμούζ: Στην τριμερή σύνοδο της Πάφου, ο Εμανουέλ Μακρόν πρότεινε τη συγκρότηση μιας ευρωπαϊκής ναυτικής δύναμης προστασίας στα Στενά του Ορμούζ, φέρνοντας την Αθήνα ενώπιον στρατηγικών διλημμάτων. Παρά τις επίσημες αρνήσεις για νέα εμπλοκή, η Ελλάδα εκπέμπει σήμα -κυρίως προς τις ΗΠΑ- πως παραμένει ενεργή στο πεδίο για ζητήματα που άπτονται της ασφάλειάς της. Η διαλλακτική στάση του Γ. Γεραπετρίτη για «ηγετικό ρόλο της Ευρώπης» αναδεικνύει την προσπάθεια της χώρας να ισορροπήσει ανάμεσα στη διεθνή συνδρομή και την αποφυγή ενός πολέμου υψηλού κινδύνου.
- Το διπλωματικό ρήγμα μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ: Η άρνηση των ισχυρών ευρωπαϊκών κρατών, όπως η Γερμανία και η Ιταλία, να ακολουθήσουν την πολεμική ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν αναδεικνύει ένα βαθύ ρήγμα εντός της Δύσης. Ενώ η Ουάσινγκτον απειλεί με αντίποινα όσους «συμμάχους» δεν συνδράμουν στις επιχειρήσεις στον Περσικό Κόλπο, οι Βρυξέλλες αντιτείνουν ότι «αυτός ο πόλεμος δεν είναι της Ευρώπης», επιλέγοντας την οδό της διπλωματίας αντί της στρατιωτικής εμπλοκής.
- Ελληνοβρετανική συμμαχία για την «Ατζέντα 2030»: Στο Λονδίνο, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας έθεσε τις βάσεις για την ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας με τη Μεγάλη Βρετανία, εστιάζοντας στην καινοτομία και τη χρήση μη επανδρωμένων συστημάτων. Στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για τις κρίσιμες προκλήσεις ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, επιβεβαιώνοντας την κοινή ανάγκη για σταθερότητα στην περιοχή.
4
Πανελλαδική απεργία ταξί και υγειονομικών
- Χειρόφρενο διαρκείας στα ταξί: Σε πανελλαδική απεργία διαρκείας βρίσκονται από χθες οι αυτοκινητιστές ταξί, αντιδρώντας στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών. Η ΠΟΕΙΑΤΑ ξεκαθάρισε πως η κινητοποίηση θα διαρκέσει όσο το νομοσχέδιο παραμένει υπό συζήτηση στις επιτροπές της Βουλής.
- Στους δρόμους οι γιατροί του ΕΣΥ: Τη σκυτάλη των κινητοποιήσεων παίρνει σήμερα η ΟΕΝΓΕ, με τους νοσοκομειακούς γιατρούς να πραγματοποιούν πανελλαδική απεργία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Υγείας στις 12:00. Βασικά αιτήματά τους είναι οι ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, οι μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και η θέσπιση ανθρώπινων ωραρίων.
- Κλιμάκωση την Πέμπτη: Ο κλάδος της υγείας εντείνει τις πιέσεις του με την 24ωρη απεργία της ΠΟΕΔΗΝ την Πέμπτη, η οποία περιλαμβάνει στάση εργασίας στην Αττική (08:00-15:00) και πλήρη αποχή στην περιφέρεια. Οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία προγραμματίζουν συγκέντρωση στις 9 το πρωί έξω από το Υπουργείο Υγείας, διεκδικώντας λύσεις σε χρόνια οικονομικά και θεσμικά προβλήματα.
5
Σιβηρική εισβολή φέρνει βροχές και καταιγίδες
- Βαρομετρικό χαμηλό «Samuel»: Την Τρίτη και την Τετάρτη η χώρα θα επηρεαστεί από το σύστημα «Samuel», με κύρια χαρακτηριστικά τις τοπικές βροχές στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, καθώς και καταιγίδες στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Παράλληλα, θα σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ.
- Ψυχρή εισβολή από τη Σιβηρία: Αισθητή αλλαγή του καιρού αναμένεται από την Πέμπτη, καθώς ψυχρές αέριες μάζες από τη Σιβηρία θα προκαλέσουν γενικευμένες βροχές και πυκνότερες χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά. Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα στη δυτική και νότια Ελλάδα, ενώ από την Παρασκευή θα αρχίσουν να περιορίζονται στο Αιγαίο.
- Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας: Προς το τέλος της εβδομάδας το κρύο θα γίνει τσουχτερό, με τη θερμοκρασία να σημειώνει νέα πτώση 5-6 βαθμών και τον υδράργυρο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη να μην ξεπερνά τους 14 βαθμούς Κελσίου. Στα ορεινά αναμένεται παγετός, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σημαντικά, αγγίζοντας τα 8 μποφόρ.
