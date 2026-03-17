Σε διάγγελμα του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε την εξόντωση του επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, Άλι Λαριτζανί, καθώς και του διοικητή των δυνάμεων Basij, εξαπολύοντας ταυτόχρονα ολομέτωπη επίθεση κατά της Τεχεράνης.

Ο Νετανιάχου αποκάλυψε την πλήρη στρατιωτική σύμπλευση με τον Πρόεδρο Τραμπ για τον έλεγχο του Κόλπου, προανήγγειλε νέες επιχειρησιακές «εκπλήξεις» και κάλεσε τον ιρανικό λαό να πάρει τη μοίρα του στα χέρια του, υπογραμμίζοντας πως το Ισραήλ αποτελεί πλέον μια παγκόσμια δύναμη που μάχεται «ώμο με ώμο» με την υπερδύναμη των ΗΠΑ.

Το «αποκεφαλισμένο» καθεστώς και η στρατηγική των εκπλήξεων

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τους Φρουρούς της Επανάστασης ως μια «ομάδα γκάνγκστερ» που τρομοκρατεί τον πληθυσμό, τονίζοντας ότι οι ισραηλινές επιχειρήσεις από αέρος (μαχητικά και UAV) στοχεύουν στην αποδυνάμωση του καθεστώτος της Τεχεράνης.

«Υπονομεύουμε αυτό το καθεστώς για να δώσουμε στον ιρανικό λαό την ευκαιρία να το απομακρύνει», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας με νόημα πως ο πόλεμος διεξάγεται με «τεχνάσματα» και πολλές εκπλήξεις που δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη στενή επικοινωνία με τον Λευκό Οίκο. Ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε διαρκή συντονισμό με τον Πρόεδρο Τραμπ, με τις αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις των δύο χωρών να δρουν από κοινού στον Κόλπο. Η συνεργασία αυτή, όπως είπε, μετατρέπει το Ισραήλ σε μια «σχεδόν παγκόσμια δύναμη», ικανή να αντιμετωπίσει κάθε απειλή.

Απευθυνόμενος στους Ισραηλινούς πολίτες, ο Πρωθυπουργός ζήτησε να αγνοηθούν τα «κανάλια της απαισιοδοξίας», αντιπαραβάλλοντας την εικόνα μιας χώρας που, ενώ την 7η Οκτωβρίου βρισκόταν στο χείλος της αβύσσου, σήμερα επιτυγχάνει ιστορικά ορόσημα.

Κλείνοντας, ο Νετανιάχου δεσμεύτηκε για ένα διευρυμένο πλαίσιο οικονομικών ενισχύσεων και αποζημιώσεων για τους πληγέντες, ειδικά στο βόρειο τμήμα της χώρας. Παραπέμποντας στην «Επιχείρηση Rising Lion» και τη διαχείριση της πανδημίας, υποσχέθηκε μια ακόμη πιο δυναμική κρατική παρέμβαση για τη στήριξη όσων έχουν ανάγκη.