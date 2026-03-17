H δίκη για την διαρροή ηλεκτρονικών διευθύνσεων αποδήμων πριν από τις ευρωεκλογές του 2024 ξεκίνησε στο αρμόδιο δικαστήριο της Αθήνας, με την πρώην ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Αννα Μισέλ Ασημακοπούλου και τρείς ακόμα κατηγορούμενους να κάθονται στο εδώλιο του κατηγορουμένου.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι παραβάσεις του υπηρεσιακού απορρήτου και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα, κατηγορίες που είναι πλημμελήματα.

Ποιοι άλλοι δικάζονται

Εκτός από την πρώην ευρωβουλευτή, μαζί της δικάζονται ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο τότε γραμματέας Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Θεοδωρόπουλος, καθώς και ο Μένιος Κορομηλάς, που υπηρετούσε τότε ως οργανωτικός γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων του κυβερνώντος κόμματος.

Με την έναρξη της δίκης οι κατηγορούμενοι δήλωσαν, ότι αρνούνται την κατηγορία, ενώ Αννα Μισέλ Ασημακοπούλου μέσω της υπεράσπισης της, έκανε λόγο για συγγνωστή νομική πλάνη.

«Δεν γνώριζε ότι ήταν απόρρητο. Δεν είχε καν υπόνοια πως ήταν παράνομο. Καμία αθέμιτη ενέργεια πράξη εκ μέρους της» είπε η υπεράσπιση της.

Οι άλλοι δύο εκ των κατηγορούμενων δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν το περιεχόμενο του αρχείου, ενώ ο κ. Θεοδωρόπουλος ισχυρίστηκε, ότι έλαβε νομίμως το αρχείο.

Σύμφωνα με την υπεράσπιση του, λόγω της θέσης του, τότε, είχε λάβει το αρχείο για την άσκηση των αρμοδιοτητων του, από τον Μένιο Κορομηλά ο οποίος του το προώθησε. Ο ίδιος το προώθησε στην κ. Αννα – Μισέλ Ασημακοπούλου ως εκπρόσωπο Τύπου της ευρωομάδας.

Όπως ανέφερε η υπεράσπιση του, προώθησε το υλικό στην κ. Ασημακοπούλου όχι για τον σκοπό που το χρησιμοποίησε, αλλά για θέματα προώθησης επιστολικής ψήφου.

«Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι το κράτος μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο»

Στην δίκη έχουν δηλώσει παράσταση προς Υποστήριξη της Κατηγορίας 92 παθόντες, κάτοικοι -κατά τον επίδικο χρόνο- εξωτερικού.

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε ο πρώτος εκ των παθόντων, Μηχανικός, κάτοικος κάτοικος Λονδίνου, όταν έγινε η διαρροή.

«Είχα δώσει μέσα στο 2023 τα στοιχεία μου στην πλατφόρμα υπουργείου Εσωτερικών για τους εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού ενόψει βουλευτικών εκλογών» κατέθεσε.

Όπως υποστήριξε ο μάρτυρας, «τον Μάρτιο του 2024 πριν τις ευρωεκλογές, λάβαμε το προωθητικό ηλεκτρονικό μήνυμα της κ. Ασημακοπούλου. Εξεπλάγην που έλαβα τέτοιο mail. Το συζητήσαμε με άλλους Έλληνες του εξωτερικού και συνειδητοποιήσαμε, πως όσοι είχαμε δώσει στοιχεία για εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, είχαμε λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα από την Ασημακοπούλου».

Ο μάρτυρας περιέγραψε τις συνεννοήσεις που έκαναν όσοι έλαβαν το επίμαχο μήνυμα και τις ενέργειες που έκαναν με πρώτη την καταγγελία που έγινε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Σε ερώτηση της Υποστήριξη της Κατηγορίας για τα δεδομένα που είχαν δώσει στο Υπουργείο Εσωτερικών, ο μάρτυρας απάντησε: «Σχεδόν τα πάντα. Διεύθυνση, τηλέφωνα, μειλ, φορολογικές δηλώσεις τελευταίων ετών μέσω Taxis. Ήταν σοκαριστικό. Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι το κράτος μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο».

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 8 Μαΐου.