Δύο διαφορετικά «πρόσωπα» αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές, τη μεταφορά σαχαριανής σκόνης αλλά και την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας προς το τέλος της εβδομάδας.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, για την Τρίτη και την Τετάρτη βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία «Samuel», το οποίο σχηματίζεται στον κόλπο της Σύρτης, θα επηρεάσει τη χώρα με τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Καταιγίδες αναμένονται στις Κυκλάδες και την Κρήτη, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση της τάξης των 2-3 βαθμών Κελσίου, με τους ανέμους να πνέουν από ανατολικές και βορειοανατολικές διευθύνσεις, φτάνοντας έως και τα 7 μποφόρ.

Αλλαγή από την Πέμπτη

Ωστόσο, το σκηνικό του καιρού αλλάζει αισθητά από την Πέμπτη έως και το Σάββατο, καθώς ψυχρές αέριες μάζες από τη Σιβηρία σε συνδυασμό με νέο βαρομετρικό χαμηλό ανοιχτά του Ιονίου θα προκαλέσουν πιο έντονα φαινόμενα.

Την Πέμπτη αναμένονται γενικευμένες βροχές σε όλη τη χώρα, με τα πιο ισχυρά φαινόμενα να εντοπίζονται στη δυτική και νότια Ελλάδα. Οι χιονοπτώσεις θα είναι πυκνότερες στα ορεινά, ενώ δεν αποκλείεται πρόσκαιρα να επηρεαστούν και ημιορεινές περιοχές, κυρίως προς τις βραδινές ώρες.

Από την Παρασκευή τα φαινόμενα θα περιοριστούν σταδιακά στο Αιγαίο και ιδιαίτερα στην Κρήτη, ενώ από το Σάββατο αναμένεται περαιτέρω εξασθένηση.

Ιδιαίτερα ενισχυμένοι θα είναι οι βοριάδες στο Αιγαίο, που θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση κατά 5-6 βαθμούς. Παγετός αναμένεται σε ορεινές περιοχές, με τις μέγιστες θερμοκρασίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη να κυμαίνονται στους 13-14 βαθμούς Κελσίου.