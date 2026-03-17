Ο Ολυμπιακός, στο εξ αναβολής παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής της Euroleague, παρουσίασε εξαιρετική εικόνα για τρία δεκάλεπτα απέναντι στην πρωτοπόρο και πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε, φτάνοντας σε μια εμφατική νίκη με 104-87, έχοντας σε κορυφαία βραδιά τον Εβάν Φουρνιέ που ολοκλήρωσε το ματς με 36 πόντους.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανέβηκε στο 21-11 και παραμένει σταθερά εντός της πρώτης τετράδας, ενώ η Φενέρ διατηρεί την κορυφή με 22-9. Παράλληλα, οι «ερυθρόλευκοι» εξασφάλισαν και το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία, καθώς κάλυψαν τη διαφορά της ήττας τους στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Φουρνιέ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με 33 πόντους, έχοντας σημαντική βοήθεια από τον Βεζένκοφ που πρόσθεσε 24, αλλά και τον Ουόκαπ που μοίρασε 9 ασίστ. Για τη Φενέρ, ξεχώρισαν οι Χόρτον-Τάκερ, Μπόλντουϊν και Μπιμπέροβιτς, χωρίς όμως να μπορέσουν να αποτρέψουν την ήττα.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τη Φενέρ να επιβάλλει τον ρυθμό και να προηγείται στο πρώτο δεκάλεπτο, εκμεταλλευόμενη την ευστοχία της από την περιφέρεια. Στη συνέχεια, ο Ολυμπιακός ανέβασε την απόδοσή του, με τον Φουρνιέ να αλλάζει τα δεδομένα και να δίνει προβάδισμα στους Πειραιώτες πριν το ημίχρονο.

Στην τρίτη περίοδο, οι «ερυθρόλευκοι» πάτησαν γκάζι, φτάνοντας ακόμα και σε διψήφια διαφορά, την οποία η Φενέρ προσπάθησε να μειώσει με επιμέρους ξεσπάσματα. Ωστόσο, στο τελευταίο δεκάλεπτο, παρά την πίεση των φιλοξενούμενων, ο Ολυμπιακός βρήκε τις λύσεις, με τον Φουρνιέ να «καθαρίζει» το ματς με μεγάλα σουτ.

Στο φινάλε, οι γηπεδούχοι όχι μόνο πήραν τη νίκη, αλλά κάλυψαν και τη διαφορά (είχαν χάσει με 8 πόντους), ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο ΣΕΦ.

Τα δεκάλεπτα: 23-29, 48-46, 74-67, 104-87.