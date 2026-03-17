Το 2026 σηματοδοτεί μια κομβική στροφή για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων. Στο επίκεντρο βρίσκονται το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής και η B2B ηλεκτρονική τιμολόγηση, δύο υποχρεώσεις που προσφέρουν σημαντικό πλεονέκτημα σε όσους τις αξιοποιήσουν σωστά. Δεν πρόκειται απλώς νέες φορολογικές απαιτήσεις, αλλά συνιστούν μια στρατηγική κίνηση που εισάγει την εγχώρια εφοδιαστική αλυσίδα σε μια εποχή αυξημένης διαφάνειας και ταχύτητας, μειώνοντας το λειτουργικό κόστος και ευθυγραμμίζοντας την αγορά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Στο πλαίσιο αυτό, η B2B ηλεκτρονική τιμολόγηση για επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω του 1 εκατ. ευρώ (βάσει του 2023) κατέστη υποχρεωτική στις 2 Μαρτίου. Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, η υποχρέωση χρήσης Παρόχου στις B2B συναλλαγές ξεκινάει την 1η Οκτωβρίου, ωστόσο η ταχύτερη προσαρμογή επιβραβεύεται με σημαντικά φορολογικά κίνητρα. Συγκεκριμένα, η ενεργοποίηση Παρόχου τουλάχιστον δύο μήνες προ της προθεσμίας εξασφαλίζει πλήρη και προσαυξημένη κατά 100% απόσβεση δαπανών εξοπλισμού και λογισμικού εντός του έτους αγοράς, καθώς και ισόποση προσαύξηση της δαπάνης έκδοσης, διαβίβασης και αρχειοθέτησης παραστατικών για το πρώτο 12μηνο εφαρμογής.

Η μετάβαση στη Β’ Φάση του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής

Η 1η Μαΐου 2026 αποτελεί το ορόσημο για τη Β’ Φάση του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής, οπότε και η διακίνηση αποθεμάτων ψηφιοποιείται πλήρως μέσω του myDATA. Η μετάβαση, που τελεί ήδη σε προαιρετική εφαρμογή έως τις 30 Απριλίου, εισάγει την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και το αντίστροφο δελτίο αποστολής, ενώ κάθε φορτίο θα φέρει QR code ως «ψηφιακό διαβατήριο» για την αναλυτική καταγραφή της διαδρομής του. Οι ρυθμίσεις καλύπτουν όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, από προμηθευτές έως παραλήπτες, ενισχύοντας τη διαφάνεια κατά του λαθρεμπορίου και απλοποιώντας τους ελέγχους. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις επωφελούνται από τον περιορισμό των λαθών και την ταχύτερη εκτέλεση παραδόσεων λόγω της δραστικής μείωσης της γραφειοκρατίας.

Η έγκαιρη ενεργοποίηση παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης αποτελεί στρατηγική κίνηση, καθώς θωρακίζει την επιχείρηση απέναντι σε μελλοντικές υποχρεώσεις και εξασφαλίζει τις προβλεπόμενες φοροαπαλλαγές. Αντιθέτως, η κωλυσιεργία συνεπάγεται αυστηρές κυρώσεις που δεν περιορίζονται σε χρηματικά πρόστιμα επί της αξίας των παραστατικών, αλλά επεκτείνονται στην απώλεια δικαιώματος έκπτωσης δαπανών, απειλώντας άμεσα τη βιωσιμότητα της επιχείρησης σε περίπτωση ελέγχου διακίνησης αγαθών.

EINVOICING: Μια ενιαία πλατφόρμα για όλα τα παραστατικά

Με την καθολική εφαρμογή του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής (ΨΔΑ) να πλησιάζει, η έγκαιρη ευθυγράμμιση αποτελεί τη μοναδική οδό για την αποφυγή των παραπάνω κινδύνων. Η μετάβαση στη Β’ Φάση αναβαθμίζει τη λειτουργία της επιχείρησης μέσω του EINVOICING, το οποίο καλύπτει κάθε απαίτηση του ΨΔΑ χάρη στην ενσωματωμένη υπηρεσία eΔελτίο.

Η λύση της ENTERSOFTONE IMPACT διακρίνεται για την ταχύτατη υλοποίηση και την ευκολία χρήσης χωρίς ανάγκη εκπαίδευσης των χρηστών. Μετά την εγκατάσταση, η οικονομική αποδοτικότητα διασφαλίζεται από την απουσία κόστους συντήρησης και τις αυτόματες αναβαθμίσεις που εγγυώνται διαρκή συμμόρφωση στις νομοθετικές αλλαγές. Παράλληλα, η πλατφόρμα προσφέρει μέγιστη ασφάλεια πιστοποιημένη με ISO 27001 & 9001, ενώ η αξιοπιστία του στη διαχείριση μεγάλου όγκου παραστατικών φέρει τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη λειτουργία ακόμη και σε περιόδους αιχμής.

Πέρα από τη διαχείριση των ΨΔΑ, η ουσιαστική υπεροχή του EINVOICING έγκειται στο ότι αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Καθώς η ελληνική οικονομία επιταχύνει τον ψηφιακό της εκσυγχρονισμό, η εφαρμογή καλύπτει όλο το φάσμα των συναλλαγών: τιμολόγηση μεταξύ επιχειρήσεων (B2B), παραστατικά λιανικής (B2C) και τιμολόγηση προς το Δημόσιο (B2G). Η λύση συνδέεται απρόσκοπτα με κάθε ERP ή εμπορολογιστικό σύστημα, επιτρέποντάς σας να εστιάσετε εκεί που πραγματικά χρειάζεται, που είναι η ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

