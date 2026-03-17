Στο ίδιο έργο θεατές… στην Ε.Ε. Με μία κρίση ante portas και αυτή τη φορά ενεργειακή και τα κράτη μέλη της Ε.Ε. μοιράζονται σε στρατόπεδα. Από τη μία οι χώρες του Βορρά και από την άλλη οι χώρες του Νότου.

Όπως και το 2022 με την πρώτη μεγάλη ενεργειακή κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία έτσι και τώρα με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή η νέα ενεργειακή κρίση δοκιμάζει τη συνοχή της Ε.Ε.

Κι ενώ σε λίγες ώρες, στις 19 Μαρτίου πραγματοποιείται η Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε. χθες 16 Μαρτίου το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας αποκάλυψε τα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα μεταξύ των ισχυρών και των αδύναμων οικονομικά χωρών.

Πεδίο αντιπαράθεσης είναι και πάλι η ενέργεια. Η Ε.Ε. παραμένει εξαρτημένη από τις εισαγωγές καυσίμων και η έκρηξη του Μπρεντ στα 100 δολάρια το βαρέλι και η αύξηση πάνω από 65% της τιμής του φυσικού αερίου πυροδοτεί κρίση στους κόλπους της Ε.Ε.

Η αντιπαράθεση Παπασταύρου με τη Σουηδή υπουργό Ενέργειας για τα δίκτυα στην Ε.Ε.

Στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε. το κύριο θέμα ήταν ο κεντρικός σχεδιασμός για την ενοποίηση των δικτύων ηλεκτρισμού στην ενιαία αγορά.

Η επιφυλακτική στάση που επέδειξε η Σουηδία διά της τοποθέτησης της υπουργού Έμπα Μπους στον ενιαίο ευρωπαϊκό σχεδιασμό των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας προκάλεσε την παρέμβαση του Έλληνα υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, ο οποίος υπερασπίστηκε την ανάγκη ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς ενέργειας. Άναψε μία κόντρα… φανερώνοντας ουσιαστικά τα αντικρουόμενα συμφέροντα ανάμεσα σε βόρειες χώρες που είναι εξαγωγικές έναντι των νότιων χωρών ή και άλλων που δεν απολαμβάνουν φθηνή ενέργεια.

Οι επιδιώξεις για επιστροφή του ρωσικού αερίου στην Ε.Ε.

Κι ενώ μόλις πριν λίγους μήνες οι 27 ψήφισαν τον κανονισμό για την απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου σταδιακά από το 2027, εντούτοις η Ε.Ε. δεν εμφανίζεται με ενιαία στάση στην εφαρμογή της νομοθεσίας.

Μόλις χθες ο πρωθυπουργός του Βελγίου Μπαρτ Ντε Βέβερ με δηλώσεις του στη βελγική εφημερίδα L’Echo τάχθηκε υπέρ της ομαλοποίησης των σχέσεων της Ευρώπης με τη Ρωσία ώστε να επανέλθει η πρόσβαση στο ρωσικό φυσικό αέριο.

Ανάλογη στάση τηρούν και η Ουγγαρία και Σλοβακία επιδιώκοντας παρά τη θέσπιση του Κανονισμού την επιστροφή του ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Ο Επίτροπος για θέματα Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν σχολίασε: «Αποφασίσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν θέλουμε να εισάγουμε ρωσική ενέργεια. Πριν από τα Χριστούγεννα το κάναμε νόμο».

«Θα ήταν λάθος εκ μέρους μας να επαναλάβουμε αυτό που κάναμε στο παρελθόν. Στο μέλλον δεν θα εισάγουμε ούτε ένα μόριο από τη Ρωσία», τόνισε.

Ο πόλεμος στον Κάθετο Διάδρομο

Για τις παθογένειες της Ε.Ε. μίλησε στο Βήμα της Κυριακής και ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και CEO του Ομίλου εταιρειών AKTOR.

Ο Εξάρχου στη συνέντευξη αποκάλυψε ότι υπονομεύεται ο Κάθετος Διάδρομος ώστε να επιστρέψει το ρωσικό φυσικό αέριο.

Την ώρα που η Ευρώπη βρίσκεται εν μέσω δύο πολέμων στην ευρύτερη περιοχή, ο Εξάρχου τόνισε ότι ορισμένα κράτη κυρίως της Βόρειας Ευρώπης επιδιώκουν την επιστροφή του ρωσικού φυσικού αερίου, κάνοντας λόγο για έναν πόλεμο σε βάρος του Κάθετου Διαδρόμου και για εσκεμμένη δημιουργία συνθηκών που θα καταστήσουν το αμερικανικό LNG επαχθές για τον μέσο πολίτη της Ε.Ε. και θα οδηγήσουν ξανά την Ευρώπη στο ρωσικό αέριο.

Ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR τονίζει ότι πίσω από την αναποφασιστικότητα της Ε.Ε. κρύβεται η πρόθεση ορισμένων κρατών – μελών να διατηρήσουν τη σχέση τους με το ρωσικό αέριο με αποτέλεσμα να λειτουργούν με τρόπο που δεν επιτρέπει στο αμερικανικό LNG να είναι προσιτό. Και υπογραμμίζει ότι ο Κάθετος Διάδρομος συναντά εμπόδια, καθώς ασκούνται πιέσεις σε πολλά κράτη από τα οποία διέρχεται ώστε να μην προχωρήσουν στην εξασφάλιση μακροπρόθεσμων ποσοτήτων από τις ΗΠΑ.

Πηγή: ot.gr