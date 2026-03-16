Οι εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή σημείωσαν δραματική πτώση πάνω από 60% αυτή την εβδομάδα, καθώς η κρίση στα Στενά του Ορμούζ και οι περικοπές παραγωγής, λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν δημιουργούν τη μεγαλύτερη διαταραχή στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου στην ιστορία. Οι τιμές του αργού εκτοξεύτηκαν στα υψηλότερα επίπεδα τεσσάρων ετών.

Η καρδιά της κρίσης

Η ουσιαστική διακοπή της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ, που μεταφέρει περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, ανάγκασε τις χώρες εξαγωγής να ακυρώσουν φορτία και να σταματήσουν παραγωγή σε πεδία πετρελαίου. Το αποτέλεσμα είναι η μεγαλύτερη διακοπή εφοδιασμού στην ιστορία.

Οι τιμές του αργού και ορισμένων καυσίμων σκαρφάλωσαν σε επίπεδα-ρεκόρ, ενώ η αγορά παρακολουθεί με έντονη ανησυχία τις εξελίξεις.

Στοιχεία για τις εξαγωγές

Σύμφωνα με την Kpler, πλατφόρμα που ειδικεύεται στην παρακολούθηση της κίνησης φορτίων και πλοίων, οι εξαγωγές αργού, συμπυκνωμάτων και διυλισμένων καυσίμων από οκτώ χώρες της Μέσης Ανατολής – Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Ιράν, Ιράκ, Ομάν, Κατάρ, Μπαχρέιν και ΗΑΕ – για την εβδομάδα έως τις 15 Μαρτίου, ανήλθαν σε 9,71 εκατ. βαρέλια ημερησίως, μειωμένες κατά 61% σε σχέση με τα 25,13 εκατ. βαρέλια ημερησίως του Φεβρουαρίου.

Στοιχεία της Vortexa – εταιρεία αναλύσεων, που παρέχει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για τις παγκόσμιες ροές ενέργειας – δείχνουν ακόμη μεγαλύτερη πτώση, με τις εξαγωγές της ίδιας οκτάδας να φτάνουν 7,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως, δηλαδή μείωση 71% σε σχέση με τον Φεβρουάριο.

Πλωτή αποθήκευση και κρυφές απώλειες

Πριν από τον πόλεμο, οι οκτώ χώρες αντιπροσώπευαν το 36% των παγκόσμιων θαλάσσιων εξαγωγών πετρελαίου των 70,43 εκατ. βαρελιών ημερησίως.

Ωστόσο, οι πραγματικές εξαγωγές μπορεί να είναι ακόμη χαμηλότερες, καθώς μεγάλοι όγκοι μεταφέρονται σε πλωτές αποθήκες και δεν εγκαταλείπουν τον Κόλπο.

«Η πλωτή αποθήκευση αργού της Μέσης Ανατολής ξεπέρασε τα 50 εκατ. βαρέλια αυτή την εβδομάδα, από περίπου 10 εκατ. βαρέλια πριν από τον πόλεμο», δήλωσε ο αναλυτής της Kpler, Johannes Rauball.