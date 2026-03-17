Δύο ξενοδοχεία της Zeus Hotels Greece του ομίλου Παπακαλιάτη, διακρίθηκαν στα Hotel of the Year Awards 2026, που διοργάνωσε η BOUSSIAS Events, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του ομίλου να επενδύει σε ξεχωριστές εμπειρίες φιλοξενίας σε κορυφαίους ελληνικούς προορισμούς.

Συγκεκριμένα, το Magma Resort Santorini, Part of The Unbound Collection by Hyatt απέσπασε Gold Award στην κατηγορία Unique Stay και το INNSiDE by Meliá Elounda Silver Award στην κατηγορία Lifestyle Hotel.

Στη Σαντορίνη, το Magma Resort Santorini, μέλος της The Unbound Collection by Hyatt και το πρώτο property του brand στην Ελλάδα, βρίσκεται στο Βουρβούλο, στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού, ανάμεσα σε αμπελώνες και με θέα στο Αιγαίο. Διαθέτει 59 δωμάτια και σουίτες, πολλές με ιδιωτική πισίνα ή υδρομασάζ, και ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ευεξίας, προτείνοντας μια ήσυχη, ιδιωτική εκδοχή κυκλαδίτικης φιλοξενίας, μακριά από την ένταση των πολυσύχναστων σημείων.

Στην Κρήτη, το INNSiDE by Meliá Elounda αποτελεί μια σύγχρονη lifestyle πρόταση στην περιοχή της Ελούντας. Χτισμένο σε υπερυψωμένο σημείο με πανοραμική θέα στον κόλπο, συνδυάζει μοντέρνο design και λειτουργικούς χώρους που ενισχύουν τη χαλαρή καθημερινότητα των επισκεπτών, με χαρακτηριστικό σημείο αναφοράς την infinity pool και τις εμπειρίες που εξελίσσονται γύρω από αυτή.

Οι δύο διακρίσεις, σε δύο διαφορετικά προφίλ φιλοξενίας, αναδεικνύουν τη στόχευση της Zeus Hotels Greece του ομίλου Παπακαλιάτη, στη διαφοροποίηση, στην ποιότητα υπηρεσιών και στη δημιουργία ξενοδοχείων με σαφή ταυτότητα, που απευθύνονται στον σύγχρονο ταξιδιώτη.

Η στρατηγική της Zeus Hotels Greece

Η Zeus Hotels Greece αποτελεί τον hospitality βραχίονα της οικογένειας Παπακαλιάτη, με ιστορία που ριζώνει στον ελληνικό τουρισμό από τη δεκαετία του 1960 και αφετηρία την Κρήτη. Σήμερα αναπτύσσει ένα πολυσυλλεκτικό χαρτοφυλάκιο ξενοδοχείων σε Κρήτη, Ρόδο και Σαντορίνη, συνδυάζοντας διεθνείς συνεργασίες με ισχυρή τοπική ταυτότητα και μακροπρόθεσμη στρατηγική προσέγγιση.

Το portfolio εκτείνεται από resorts διεθνών brands έως αυτόνομα ξενοδοχεία με έντονο χαρακτήρα, περιλαμβάνοντας το Magma Resort Santorini, μέλος της The Unbound Collection by Hyatt, το INNSiDE by Meliá Elounda, καθώς και τα Blue Sea Beach Affiliated by Meliá, Neptuno Beach, Cook’s Club Hersonissos, Sol Cosmopolitan Rhodes και Sol Marina Beach. Παράλληλα, ο όμιλος αναπτύσσει μονάδες όπως τα Ydoria Resort στο Ρέθυμνο, Palm Beach στη Σταλίδα και El Greco στο κέντρο του Ηρακλείου.

Με σταθερό πυρήνα τη βιωσιμότητα, τη διαχειριστική αρτιότητα και τη στενή σύνδεση με τις τοπικές κοινότητες, η Zeus Hotels Greece διαμορφώνει μια σύγχρονη εκδοχή ελληνικής φιλοξενίας που ισορροπεί ανάμεσα σε διεθνές ύφος και αυθεντικότητα.

Σχετικά με το Papakaliatis Group

Ο Όμιλος Παπακαλιάτη αποτελεί έναν πολυκλαδικό επιχειρηματικό οργανισμό με αφετηρία τη δεκαετία του 1960 στην Κρήτη και διαρκή παρουσία στην ελληνική αγορά. Ξεκινώντας από τον τομέα της φιλοξενίας, εξελίχθηκε στρατηγικά σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα δραστηριοτήτων που εκτείνεται στους τομείς του Hospitality, της Τεχνολογίας και της Αυτοκίνησης.

Στον τουρισμό, μέσω της Zeus Hotels Greece, συνεχίζει μια παράδοση δεκαετιών, συνδυάζοντας επιχειρησιακή εμπειρία με σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης. Παράλληλα, μέσω της Zeus Tech, αναπτύσσει ιδιόκτητες τεχνολογικές λύσεις για τον τουριστικό κλάδο, ενισχύοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αποδοτικότητα των συνεργατών του, ενώ στον τομέα της Αυτοκίνησης δραστηριοποιείται μέσα από στρατηγικές συνεργασίες που ενδυναμώνουν την παρουσία του στη σύγχρονη αγορά mobility.

Με σταθερό προσανατολισμό στη μακροπρόθεσμη αξία, στη θεσμική ανάπτυξη και στη διαφοροποίηση, ο Όμιλος Παπακαλιάτη διατηρεί τον οικογενειακό του χαρακτήρα, εξελισσόμενος με συνέπεια, στρατηγική συνέχεια και σύγχρονη επιχειρηματική αντίληψη.