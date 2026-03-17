Με την πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας «Ο ξένος» (L’ etranger, 2025) του Φρανσουά Οζόν που στηρίζεται στο μυθιστόρημα του Αλμπερ Καμί και θα διανεμηθεί αργότερα στις αιθουσες θα σηκωθεί η αυλαία του φετινού 26ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 24 Μαρτίου, ψς την Τετάρτη 1 Απριλίου στις 20:00 στον κινηματογράφο Δαναό.

Η πρεμιέρα θα γίνει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ενώ οι χώροι που θα φιλοξενήσουν τις προβολές στην Αθήνα είναι οι αίθουσες Δαναός, Άστορ, Ίδρυμα Β. & Ε. Γουλανδρή, Ταινιοθήκη της Ελλάδος και το Auditorium Theo Angelopoulos του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

Ανοίγοντας ακόμα περισσότερο τα φτερά του, το φεστιβάλ Γαλλοφωνίας, φέτος, δημιούργησε την θεματική ενότητα «Οι Τέχνες στην οθόνη» σε συνδιοργάνωση με το Ίδρυμα Β. & Ε. Γουλανδρή και το Flux Laboratory. Η συγκεκριμένη ενότητα που σηματοδοτεί την πρώτη συνεργασία του Γαλλόφωνου φεστιβάλ με Ίδρυμα Β. & Ε. Γουλανδρή, περιλαμβάνει έναν κύκλο προβολών με επίκεντρο τις Τέχνες και τους καλλιτέχνες, μια performance σύγχρονου χορού, μια θεματική ξενάγηση στο Μουσείο B. & A. Γουλανδρή και μια ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή σε συνεργασία με το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ «Η Φωνή της Ελλάδος», που θα ηχογραφηθεί παρουσία του κοινού.

«Στόχος του ποικιλόμορφου προγράμματος είναι το κοινό να βγει από την πεπατημένη και να εξερευνήσει τη σχέση του κινηματογράφου με τις άλλες μορφές τέχνης, τόσο σε θεματικό όσο και σε υφολογικό επίπεδο» όπως αναφέρθηκε στην παρουσίαση του προγράμματος το μεσημέρι της Τρίτης στο Γαλλικό ινστιτούτο. Πιο συγκεκριμένα την Δευτέρα 30 Μαρτίου στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Γουλανδρή θα προβληθούν οι ταινίες «Ernest Cole, ο φωτογράφος του Απαρχάιντ» του Ραούλ Πέκ και «Νίκι» (2024) της Σελίν Σαλέτ – 21:00 και την Τετάρτη ο «Βαν Γκογκ» (1991) του Μορίς Πιαλά.

Ταινίες και συζητήσεις

Κατά την διάρκεια των ημερών διεξαγωγής του φεστιβάλ θα προβληθούν 40 ταινίες, οι περισσότερες σε πρώτη προβολή (δείτε λίστα στο τέλος του κειμένου) ανάμεσα στις οποίες ταινίες που έχουν διακριθεί ή παιχθεί σε μεγάλα φεστιβάλ όπως οι «Φακελος 137» (Dossier 137) του Ντομινίκ Μόλ με την Λεά Ντρουκέρ και «Ο Μαρτσελο και εγώ» (Marcello mio) του Κριστόφ Ονορέ με την Κιάρα Μαστρογιάνι και την μητέρα της Κατρίν Ντενέβ.

Το Athens Pride θα είναι παρόν μετά τη προβολή της ταινίας «Σημάδια αγάπης» (Des preuves d’amour), την Πέμπτη 26 Μαρτίου στο Γαλλικό Ινστιτούτο, για μια συζήτηση με το κοινό, γύρω από τις δυσκολίες της γυναικείας ομογονεϊκότητας, τόσο απέναντι στη κοινωνία όσο και απέναντι στο νόμο που θέτει εμπόδια στην αναγνώριση της αγάπης μεταξύ δύο γυναικών που περιμένουν παιδί.

Φέτος έχουν προγραμματιστεί αρκετές εκδηλώσεις με συζητήσεις. Τη Δευτέρα 30 Μαρτίου στις 17:30, στο Auditorium Theo Angelopoulos του Γαλλικού Ινστιτούτου, η Κλοέ Ντελαπόρ, Καθηγήτρια κινηματογραφικών και οπτικοακουστικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Paul-Valéry Montpellier 3, θα συμμετάσχει σε μια συζήτηση για τη γεωπολιτική του σινεμά σήμερα, με αφορμή την έκδοση του βιβλίου της «Γεωπολιτική του σινεμά σήμερα. Από την παγκοσμιοποίηση στην εποχή της πλατφόρμας».

Στη συζήτηση που συνδιοργανώνεται με τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, συμμετέχουν επίσης η Ντελφίν Μπες, Υπεύθυνη περιφερειακής ανάπτυξης στην Unifrance και η Ιωάννα Βώβου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τη συζήτηση συντονίζει η δημοσιογράφος Ματίνα Καλτάκη.

Επίσης, στην φετινή διοργάνωση Λευκή Κάρτα έχει δοθεί στο Διεθνές Φεστιβάλ Μεσογειακού Κινηματογράφου CINEMED, που εδώ και 48 χρόνια διοργανώνεται στα μέσα Οκτωβρίου στο Moπελιέ. Το Cinemed επέλεξε τέσσερις ταινίες και με την ευκαιρία της παρουσίας στο Φεστιβάλ της Ζεραλντίν Λαπόρτ, Υπεύθυνης προγραμματισμού και επικοινωνίας του Cinemed, την Παρασκευή 27 Μαρτίου στις 17:00, το Γαλλικό Ινστιτούτο θα φιλοξενήσει συζήτηση, σε συνεργασία με το Creative Europe MEDIA Desk, με θέμα τη συμπαραγωγή στον μεσογειακό κινηματογράφο.

Ενδιαφέρον τέλος επίσης η συζήτηση για τις νίκες της επιστήμης στον πόλεμο κατά του καρκίνου που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 30 Μαρτίου, στις 20:40, στο Άστορ, μετά την προβολή της βραβευμένης με César ταινίας «Nino». Θα μιλήσει ο κ. Χρήστος Χριστοδούλου, Διευθυντής της Β. Ογκολογικής Κλινικής του νοσοκομείου Metropolitan με συντονίστρια την δημοσιογράφο Τασούλα Επτακοίλη.

Για τους φίλους της μουσικής ένα πάρτι με τους DJ Retro Cassetta & Giulia Giu στο Romantso την Παρασκευή 27 Μαρτίου, υπόσχεται ένα μουσικό ταξίδι στα σύνορα της Μεσογείου: Ο Retro Casetta, πολυδιάστατος καλλιτέχνης, συλλέκτης κασετών, που έχει διασώσει σπάνιες και ξεχασμένες ηχογραφήσεις από όλη τη Βόρεια Αφρική και η Gulia Giu, μουσική επιμελήτρια και φωτογράφος γνωστή για την εκλεκτική της προσέγγιση της ηχητικής και οπτικής κουλτούρας αναμένεται να δημιουργήσουν μια μοναδική εμπειρία συνδυάζοντας τις μουσικές παραδόσεις του παρελθόντος με τα σύγχρονα ακροαματικά περιβάλλοντα.

Η αυλαία του φεστιβάλ θα κατέβει στον κινηματογράφο Δαναό την 1η Απριλίου με την απονομή των βραβείων και την πρεμιέρα της ταινίας «Partir un jour» (2025) της Αμελί Μπονέν.

Οι ταινίες που θα προβληθούν

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ / LE RÉPONDEUR

Ο ΜΕΝΤΟΡΑΣ / GOUROU

Ο ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΗΣ / L’AFFAIRE BOJARSKI

ΣΗΜΑΔΙΑ ΑΓΑΠΗΣ / LA PETITE DERNIÈRE

ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ / MA FRÈRE

ΦΑΚΕΛΟΣ 137 / DOSSIER 137

ΦΛΕΓΟΜΕΝΕΣ ΚΑΡΔΙΕΣ / L’ÉPREUVE DU FEU

ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ / LES ENFANTS VONT BIEN

ΠΑΝΟΡΑΜΑ

ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΘΕΙΑ ΧΑΡΗ / ALLAH N’EST PAS OBLIGÉ

ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΑ / AMOUR APOCALYPSE

ΕΠΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ / À PIED D’ŒUVRE

ΑΓΡΙΕΣ ΑΛΕΠΟΥΔΕΣ / LA DANSE DES RENARDS

ΠΕΙΤΕ ΤΗΣ ΟΤΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΩ / DITES-LUI QUE JE L’AIME

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΠΟΥ ΒΥΘΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ / L’ENGLOUTIE

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΙΩΠΗΣ / GASCA DE LA DREPT

ΖΗΤΗΜΑ «ΤΙΜΗΣ» / LA GUERRE DES PRIX

ΜΕ ΚΑΘΕ ΚΟΣΤΟΣ / L’INTÉRÊT D’ADAM

ΜΑΡΤΣΕΛΛΟ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ / MARCELLO MOI

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ/ MATIN BRUN

ΝΙΝΟ / ΝΙΝΟ

ΣΟΥ ΕΤΑΞΑ ΟΥΡΑΝΟ / PROMIS LE CIEL

ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟ ΘΕΑΤΕΣ / SPECTATEURS

ΑΣΒΕΣΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ / SOLEIL D’AUTOMNE

ΑΣ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΗΣ / QUE MA VOLONTÉ SOIT FAITE

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ « ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ»

BIGGER

ERNEST COLE, Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΧΑΪΝΤ / ERNEST COLE PHOTOGRFAPHE

INDES GALANTES

NIKI

ΒΑΝ ΓΚΟΓΚ / VAN GOGH

ΛΕΥΚΗ ΚΑΡΤΑ CINEMED

ΚΑΛΗ ΜΗΤΕΡΑ / BONNE MÈRE

ΑΤΙΘΑΣΑ ΟΝΕΡΑ / BURNING GASABLANCA

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ / LA DERNIÈRE RÈNE

ΤΑ ΧΙΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΙΛΙΜΑΝΤΖΑΡΟ / LES NEIGES DE KILIMANDJARO

NEANIKO KOINO

‘Η ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ Ή ΤΙΠΟΤΑ / LINDA VEUT DU POULET

ΜΑΓΙΑ, ΔΩΣΕ ΜΟΥ ΕΝΑΝ ΤΙΤΛΟ / MAYA, DONNE-MOI UN TITRE