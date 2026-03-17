Με προβολές σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, ξεκινά στις 26 Μαρτίου το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος (FFF26), το οποίο μετά από 25 χρόνια σταθερής παρουσίας στα ελληνικά πολιτιστικά δρώμενα, συνεχίζει την πορεία. Η φετινή, 26η έκδοσή του, η οποία ξεκινά στις 26 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 2 Απριλίου, καλεί το κοινό σε κινηματογραφικές αίθουσες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα και Χανιά.

Η πολιτιστική σεζόν της Μεσογείου που γιορτάζεται το 2026 σε όλη τη γαλλική και γαλλόφωνη επικράτεια, δίνει χρώμα και ρυθμό στη φετινή έκδοση, που είναι μια πρόσκληση για μια αντάμωση των Τεχνών με το σινεμά.

Μέσα από τις 40 ταινίες του προγράμματος και τις παράλληλες εκδηλώσεις, το κοινό θα ανακαλύψει την ποικιλομορφία και τις πολλές πτυχές της γαλλόφωνης κινηματογραφικής δημιουργίας, θα συμμετέχει στο διάλογο του κινηματογράφου με όλες τις μορφές Τέχνης, θα διασχίσει μουσικά και κινηματογραφικά τη θάλασσα και θα ενημερωθεί για τους προβληματισμούς και τις ανταλλαγές μεταξύ ειδικών της συμπαραγωγής και της γεωπολιτικής του σινεμά.

Συντονισμένο στην κεντρική θεματική είναι και το trailer της φετινής έκδοσης, που σκηνοθέτησε η Ελληνογαλλίδα Inès Perot. Έμπνευσή της η Μεσόγειος που ενώνει μικρούς και μεγάλους, μέσα από παραδόσεις, κοινές συμπεριφορές και καλλιτεχνικές εκφράσεις, μια επικοινωνία και μια συντροφικότητα, τόσο μοναδικές και οικείες σε όλους τους λαούς που κατοικούν γύρω της.

Στο πνεύμα της συλλογικότητας και της δύναμης της ενότητας των ανθρώπων είναι και η οπτική ταυτότητα που ανατέθηκε φέτος στην δημιουργική ομάδα The Birthdays Design. Το αποτύπωμα της 7ης τέχνης μέσα μας, τα αποτυπώματά μας στις τέχνες, κάθε ένα διαφορετικά, μοναδικά, και που όλα μαζί σχηματίζουν μια συλλογική δυνατή εικόνα.

Οι ενότητες και οι δυνατές στιγμές του Φεστιβάλ

Το FFF26 είναι χωρισμένο στις ακόλουθες ενότητες: Διαγωνιστικό Τμήμα, Πανόραμα, Λευκή Κάρτα στο Cinemed, Οι Τέχνες στην Οθόνη, Νεανικές Προβολές, Ειδικές Εκδηλώσεις.

Παράλληλα, θα υπάρχουν και πολλές δυνατές στιγμές που αναδεικνύονται μέσα από ξεχωριστές προτάσεις, όπως είναι η θεματική ενότητα με τίτλο «Οι Τέχνες στην οθόνη» σε συνδιοργάνωση με το Ίδρυμα Β. & Ε. Γουλανδρή και το Flux Laboratory.

Η ενότητα περιλαμβάνει έναν κύκλο προβολών 5 ταινιών με επίκεντρο τις Τέχνες και τους καλλιτέχνες, μια performance σύγχρονου χορού, μια θεματική ξενάγηση στο Μουσείο B. & E. Γουλανδρή και μια ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή σε συνεργασία με το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ «Η Φωνή της Ελλάδος», που θα ηχογραφηθεί παρουσία του κοινού. Μέσα από αυτό το ποικιλόμορφο πρόγραμμα το κοινό θα κληθεί να βγει από την πεπατημένη και να εξερευνήσει τη σχέση του κινηματογράφου με τις άλλες μορφές τέχνης, τόσο σε θεματικό όσο και σε υφολογικό επίπεδο.

Τη Δευτέρα 30 Μαρτίου στις 17:30, στο Auditorium Theo Angelopoulos του Γαλλικού Ινστιτούτου, η Chloé Delaporte, Καθηγήτρια κινηματογραφικών και οπτικοακουστικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Paul-Valéry Montpellier 3, συμμετέχει σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τη γεωπολιτική του σινεμά σήμερα, με αφορμή την έκδοση του βιβλίου της «Γεωπολιτική του σινεμά σήμερα. Από την παγκοσμιοποίηση στην εποχή της πλατφόρμας». Στη συζήτηση που συνδιοργανώνεται με τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, συμμετέχουν επίσης η Delphyne Besse, Υπεύθυνη περιφερειακής ανάπτυξης στην Unifrance και η Ιωάννα Βώβου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τη συζήτηση συντονίζει η δημοσιογράφος Ματίνα Καλτάκη.

Η μουσική δεν θα μπορούσε να λείπει από τη φετινή διοργάνωση. To πάρτι με τους DJ Retro Cassetta & Giulia Giu στο Romantso την Παρασκευή 27 Μαρτίου, υπόσχεται ένα μουσικό ταξίδι στα σύνορα της Μεσογείου. Ο Retro Casetta, πολυδιάστατος καλλιτέχνης, συλλέκτης κασετών, που έχει διασώσει σπάνιες και ξεχασμένες ηχογραφήσεις από όλη τη Βόρεια Αφρική και η Gulia Giu, μουσική επιμελήτρια και φωτογράφος γνωστή για την εκλεκτική της προσέγγιση της ηχητικής και οπτικής κουλτούρας, δημιουργούν μια μοναδική εμπειρία συνδυάζοντας τις μουσικές παραδόσεις του παρελθόντος με τα σύγχρονα ακροαματικά περιβάλλοντα.

Το πάρτι είναι με ελεύθερη είσοδο και συνδιοργανώνεται με το Romantso και το Athens Music Week.

Η Λευκή Κάρτα στην φετινή διοργάνωση δίνεται το Διεθνές Φεστιβάλ Μεσογειακού Κινηματογράφου CINEMED, που εδώ και 48 χρόνια διοργανώνεται στα μέσα Οκτωβρίου στο Montpellier.

Πάνω από 200 ταινίες όλων των κινηματογραφικών ειδών, προερχόμενες από όλες τις χώρες της Μεσογείου, παρουσιάζονται κάθε χρόνο στα διάφορα διαγωνιστικά τμήματά του. Για το 26ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου, το Cinemed επέλεξε 4 ταινίες εκ των οποίων οι 2 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Με την ευκαιρία της παρουσίας στο Φεστιβάλ της Géraldine Laporte, Υπεύθυνης προγραμματισμού και επικοινωνίας του Cinemed, θα οργανωθεί την Παρασκευή 27 Μαρτίου στις 17:00, στο Γαλλικό Ινστιτούτο, μια συζήτηση, σε συνεργασία με το Creative Europe MEDIA Desk, με θέμα τη συμπαραγωγή στον μεσογειακό κινηματογράφο. Στη συζήτηση που συντονίζει η Άννα Κασιμάτη του Creative Europe MEDIA Desk, συμμετέχουν επίσης η Δέσποινα Μουζάκη, παραγωγός και μέλος της κριτικής επιτροπής του FFF26, Ζωή Κανδύλα, Επικεφαλής Ανάπτυξης και Παραγωγής του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου στο ΕΚΚΟΜΕΔ και η Αγγελική Βέργου, Επικεφαλής του Αγορά του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Έκθεση «2000-2026: Το FFF μέσα από τις αφίσες του»

Το Φεστιβάλ γιορτάζει τα 26 του χρόνια με την έκθεση «2000-2026: Το FFF μέσα από τις αφίσες του», από τις 17 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου, στο Maya le Bistro του Γαλλικού Ινστιτούτου.

Από την αρχή της διοργάνωσης, η οπτική ταυτότητα του FFF ανατίθεται σε ελληνικά δημιουργικά γραφεία. Φέτος θελήσαμε να τους αποτίσουμε φόρο τιμής, στο πλαίσιο του θεματικού κύκλου που είναι αφιερωμένος στις Τέχνες και στους καλλιτέχνες. Κάθε αφίσα είναι μοναδική· ωστόσο, η συλλογή που έχει διαμορφωθεί μέσα από τις 26 διοργανώσεις του FFF συνιστά σήμερα ένα απτό αποτύπωμα, που ενσαρκώνει μια αυθεντική γραφιστική μνήμη του φεστιβάλ.

Τη Δευτέρα 30 Μαρτίου, στις 20:40, στο Άστορ, μετά την προβολή της βραβευμένης με César ταινίας Nino /Νίνο, Η δημοσιογράφος της Καθημερινής και Συγγραφέας Τασούλα Επτακοίλη θα συναντήσει τον Χρήστο Χριστοδούλου, Διευθυντή της Β. Ογκολογικής Κλινικής του νοσοκομείου Metropolitan, σε μια συζήτηση για τις νίκες της επιστήμης στον πόλεμο κατά του καρκίνου, αλλά και για τη δύναμη της ψυχής που αντλούν οι ασθενείς από τους ανθρώπους γύρω τους και τους γιατρούς που τους συνοδεύουν στη δύσκολη «διαδρομή» της νόσου.

Το Athens Pride θα είναι παρόν μετά τη προβολή της ταινίας Σημάδια αγάπης /Des preuves d’amour, την Πέμπτη 26 Μαρτίου, στο Γαλλικό Ινστιτούτο, για μια συζήτηση με το κοινό, γύρω από τις δυσκολίες της γυναικείας μονογονεϊκότητας, τόσο απέναντι στη κοινωνία όσο και απέναντι στο νόμο που θέτει εμπόδια στην αναγνώριση της αγάπης μεταξύ δύο γυναικών που περιμένουν παιδί.

Το 26ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου προσκαλεί τους σινεφίλ να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα στη δημιουργία του και να αφήσουν ανεξίτηλα τα ίχνη τους στην ιστορία του!

Η εικαστική ταυτότητα του FFF26

Το σχεδιασμό της εικαστικής ταυτότητας του 26ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου ανέλαβε το δημιουργικό γραφείο The Birthdays Design, που παρουσιάζει την ιδέα που ενέπνευσε τον σχεδιασμό τους:

«Ο κινηματογράφος είναι ένα σύνολο από αποτυπώματα. Αποτυπώματα ανθρώπων, σωμάτων, φωνών, χεριών. Από το πρώτο άγγιγμα στο χαρτί ενός σεναρίου, μέχρι τη δημιουργία κοστουμιών και σκηνικών. Η φετινή οπτική ταυτότητα του φεστιβάλ συγκροτείται από δακτυλικά αποτυπώματα που πολλαπλασιάζονται και συνυπάρχουν. Καθένα διαφορετικό, καθένα μοναδικό, όλα μαζί σχηματίζουν μια συλλογική εικόνα.

Η τεχνολογία μπορεί να αναπαράγει μορφές, δεν μπορεί όμως να αναπαράγει την ανθρώπινη τριβή — το λάθος, την πίεση, την ένταση της επαφής. Το αποτύπωμα υποδηλώνει πραγματική παρουσία. Το ίδιο το φεστιβάλ, όπως και κάθε ταινία που φιλοξενεί, φέρει τα σημάδια όσων το συγκροτούν και το δημιουργούν. Είναι μια συνάντηση ανθρώπων, μια διαδικασία φυσικής και συναισθηματικής εμπλοκής — και τελικά, αυτό που μένει δεν είναι μόνο η εικόνα, αλλά και το ίχνος της μέσα μας».

Τo τρέιλερ

Κάθε χρόνο το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος αναθέτει σε έναν/ μία ανερχόμενο/η δημιουργό τη σκηνοθεσία του τρέιλερ του Φεστιβάλ, στηρίζοντας έτσι το νέο ελληνικό κινηματογράφο. Φέτος τη δημιουργία του τρέιλερ ανέλαβε η Ελληνογαλλίδα σκηνοθέτρια Ιnès Perot, η οποία περιγράφει την ιδέα της:

«Πέρα από τις ηλιόλουστες παραλίες της, τις γεύσεις και τα αρώματά της, η Μεσόγειος ενώνει, μικρούς και μεγάλους μέσα από παραδόσεις και απλές στιγμές που μας θυμίζουν όσα μας ενώνουν.

Γύρω από ένα τουρνουά πετάνκ, ένα παιχνίδι χαρακτηριστικό της μεσογειακής κουλτούρας, οι γενιές συναντιούνται. Οι κινήσεις μεταδίδονται και μια απλή στιγμή σε ένα πάρκο γίνεται η αντανάκλαση μιας κουλτούρας μοιράσματος και συντροφικότητας.»

Η κριτική επιτροπή του Φεστιβάλ και τα βραβεία

Φέτος, η Κριτική επιτροπή του φεστιβάλ απαρτίζεται από τους: Μαρία Αποστολακέα (Ηθοποιός), Αλέξης Γρίβας (Διευθυντής φωτογραφίας και Κριτικός κινηματογράφου), Άκης Καπράνος (Κριτικός κινηματογράφου και Μουσικός, Δέσποινα Μουζάκη (Παραγωγός, Καθηγήτρια της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) και Στέφανος Ρόκος (Εικαστικός).

Θα απονεμηθούν και φέτος δύο (2) βραβεία, φιλοτεχνημένα από τον οίκο ZOLOTAS, στις ταινίες που συμμετέχουν στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ:

Το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής, το οποίο απονέμεται από την Κριτική Επιτροπή του φεστιβάλ και αποτελεί μια προσφορά της NOVA. Ο φορέας αυτός υποστηρίζει ως χορηγός επικοινωνίας την προώθηση της ταινίας όταν αυτή προβληθεί στις ελληνικές αίθουσες.

Το Βραβείο Κοινού, το οποίο απονέμεται κατόπιν ψηφοφορίας των θεατών κατά την έξοδό τους από τις προβολές των ταινιών που συμμετέχουν στο διαγωνιστικό τμήμα. Το Βραβείο Κοινού, προσφορά της L’ Oréal Paris, απονέμεται στον διανομέα της βραβευμένης ταινίας στην Ελλάδα και συνοδεύεται από επικοινωνιακή online χορηγία για την προώθησή της κατά την προβολή της στις ελληνικές αίθουσες.

Η ταινία έναρξης

Τρίτη 24 Μαρτίου, 19.30΄, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – Αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη»

L’Étranger / Ο Ξένος

François Ozon, 2025 – Γαλλία, Βέλγιο, Μαρόκο, 123΄

Με τους | avec: Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin. Distribution pour la Grèce | Διανομή για την Ελλάδα : Spentzos Films

Αλγέρι, 1938. Ο Mersault, ένας τριαντάρης απλός υπάλληλος, θάβει τη μητέρα του χωρίς να εκδηλώσει το οποιοδήποτε συναίσθημα. Την επόμενη μέρα ξεκινά σχέση με τη συνάδελφό του Marie. Σύντομα επιστρέφει στη συνηθισμένη ζωή του, μέχρι που ο γείτονάς του Reymon Sintés έρχεται να ταράξει την καθημερινότητά του, μπλέκοντάς τον σε ύποπτες ιστορίες, που οδηγούν τελικά σε μια τραγωδία σε μια παραλία, κάτω από καυτό ήλιο…

Την τελετή έναρξης παρουσιάζει η Ηθοποιός ‘Ακληστις Πουλοπούλου

Η ταινία λήξης

Τετάρτη 1η Απριλίου, 20:00 – Δαναός

Partir un jour | Θα φύγω μια μέρα

Amélie Bonnin, 2025 – Γαλλία, 98΄

Mε τους/avec: Juliette Armanet, Bastien Bouillon, François Rollin. Distribution pour la Grèce | Διανομή για την Ελλάδα : One from the Heart.

Καθώς η Cécile ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει το όνειρό της, ανοίγοντας το δικό της γαστρονομικό εστιατόριο, αναγκάζεται να επιστρέψει στο χωριό όπου μεγάλωσε μετά το έμφραγμα του πατέρα της. Μακριά από τη φασαρία του Παρισιού, συναντά ξανά τον νεανικό της έρωτα. Οι αναμνήσεις ξυπνούν και οι βεβαιότητές της αρχίζουν να κλονίζονται…

Την τελετή λήξης παρουσιάζουν οι Ηθοποιοί Aurora Marion και Γιάννης Τσουμαράκης. Το Πάρτι λήξης του FFF26, θα γίνει στο Olympias, The Rooftop Bar, μετά τις 22:30 με DJ set τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Σε συνεργασία με το Kosmos 93.6. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Η είσοδος στην πρεμιέρα και τη λήξη θα γίνει με πρόσκληση.

ΟΙ προσκεκλημένες/οι του FFF26

Delphine Besse, περιφερειακή Διευθύντρια της Unifrance, Géraldine Laporte, υπεύθυνη για τον προγραμματισμό και την επικοινωνία του φεστιβάλ Cinemed, Chloé Delaporte, καθηγήτρια κινηματογραφικών και οπτικοακουστικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Paul-Valéry Montpellier 3, Aure Atika, ηθοποιός στο Αυτόματος Τηλεφωνητής / Le répondeur, Gustalgie Malanda, ηθοποιός στο Φάκελος 137/Dossier 137, Marion Beabrbeau, ηθοποιός στο Ο Μέντορας / Gourou, Fabienne Godet, σκηνοθέτρια και σεναριογράφος του Αυτόματος Τηλεφωνητής / Le répondeur, Aurélien Peyre, ηθοποιός και σκηνοθέτης του Φλεγόμενες Καρδιές / L’Epreuve du feu, Jean-Paul Salome, σκηνοθέτης και σεναριογράφος του Ο Παραχαράκτης / L’affaire Bojarski, Retro Casette & Giulia Giou, DJ

Αναλυτικές πληροφορίες εισιτηρίων, καρτών, προσκλήσεων και προβολών στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ: www.fff25.gr

Προπώληση εισιτηρίων για τις προβολές στην Αθήνα: 19 Μαρτίου 2025 στις 12:00, στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ και στο more.com.

— Στα ταμεία των συνεργαζόμενων κινηματογράφων. Μια ώρα πριν την έναρξη της πρώτης προβολής έως 30 λεπτά μετά την έναρξη της τελευταίας.

— Τηλεφωνικά στο 210 33 98 688, καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ, 11:00 με 23:00.

— Μέσω e-mail, στη διεύθυνση fest.support@ifg.gr.

— Μέσω Messenger, στην σελίδα του Φεστιβάλ στο Facebook.