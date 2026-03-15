Χωρίς προβλήματα και με την αισιοδοξία πως όλα θα εξελιχθούν ξεκίνησε σήμερα στις 07:00 η διαδικασία εκλογής συνέδρων στο ΠαΣοΚ. Τα μηνύματα που στέλνει η βάση είναι θετικά και από τη Χαριλάου Τρικούπη μιλούν για μία ημέρα γιορτής που ουσιαστικά θα σημάνει την οργανωτική αναδιάταξη του κόμματος, αλλά και την αντεπίθεση του ΠαΣοΚ.

Οιωνός, για αυτή την ερμηνεία αποτέλεσε ο προσυνεδριακός διάλογος που έχει προηγηθεί σε όλη τη χώρα, αλλά και το μεγάλο ενδιαφέρον για συμμετοχή στο συνέδριο.

Πώς, πού και ποιοι ψηφίζουν

Οι αιτήσεις υποψήφιων συνέδρων αγγίζουν τις 5.800 και από αυτούς θα εκλεγούν οι 4.000, από τους οποίους οι 3.800 θα είναι σύνεδροι από τις κάλπες εντός Ελλάδας, ενώ οι υπόλοιποι 200 θα βγουν από τον απόδημο ελληνισμό, το συνδικαλιστικό και την κάλπη των επιστημόνων.

Παράλληλα αναμένεται να ενσωματωθούν σε αυτούς τους 4.000 επιπλέον 1.300 αριστίνδην σύνεδροι, με τον αριθμό των προβλεπόμενων διαπιστεύσεων την ημέρα του συνεδρίου να ανέρχεται στις 5.300.

Στη σημερινή διαδικασία μπορεί να ψηφίσει όποιος έχει κλείσει το 16ο έτος της ηλικίας του, αρκεί να έχει μαζί του 2 ευρώ, τα οποία θα πάνε για το κόστος της διαδικασίας, αλλά και την ταυτότητα του που είναι απαραίτητη για την ταυτοποίηση του.

Σήμερα ψηφίζουν μόνο τα μέλη του ΠαΣοΚ. Όποιος δεν είναι γραμμένος στο ΠαΣοΚ ως μέλος, θα γράφεται εκείνη την ώρα, καθώς η κατηγορία των «φίλων» υπάρχει μόνο για την διαδικασία εκλογής προέδρου του κόμματος και όχι σε διαδικασίες ανάδειξης συνέδρων, όπως η σημερινή.

Πού και τι ώρα θα ψηφίσουν Ανδρουλάκης, Δούκας, Διαμαντοπούλου, Παπανδρέου

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Πρόεδρος του ΠαΣοΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα ψηφίσει στις 12:30 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας θα ψηφήσει στις 11:00 στην κάλπη που είναι στη Χαριλάου Τρικούπη, ενώ την ίδια ώρα η Άννα Διαμαντοπούλου θα επισκεφθεί το εκλογικό κέντρο που βρίσκεται στα ΚΑΠΗ στην Άνω Γλυφάδα.

Λίγη ώρα αργότερα στις 13:00 ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργο Παπανδρέου θα ψηφίσει στο 2ο Γυμνάσιο Πατρών.