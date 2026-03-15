Καθώς η διεθνής προσοχή με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν επικεντρώνεται στις εξελίξεις σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ -δεδομένης της σημασίας τους στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου και τις συνέπειες που ήδη εμφανίζεται να έχει το κλείσιμο τους στην οικονομία- η αμερικανική ηγεσία εμφανίζεται να εξετάζει σενάρια για «σπάσιμο» του ιρανικού ελέγχου στα Στενά, τόσο δια στόματος του ίδιου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όσο και προ ημερών μέσω δηλώσεων του επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων Στρατηγού Νταν Κέιν.

Διεθνή συμμαχία θέλει ο Τραμπ για τα Στενά και συνοδεία πλοίων

Σε δύο αναρτήσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε να παρουσιάζει μια πρωτοβουλία που αναμένεται να πάρουν οι ΗΠΑ για το θέμα και να συστήσουν μια «συμμαχία» με διεθνείς εταίρους (Κίνα, Γαλλία, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Μεγάλη Βρετανία και άλλους), αλλά και με χώρες που το πετρέλαιο τους περνάει από τα Στενά, με στόχο να ελέγξουν την ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Η νέα ιδέα αυτή του Αμερικανού προέδρου έρχεται μετά από τις αναφορές τόσο από τον ίδιο, όσο και από τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο πολεμικά πλοία να συνοδεύουν τα τάνκερ και άλλα πλοία από τα Στενά.

Τι είχε πει σχετικά ο Στρατηγός Νταν Κέιν

Οι ιδέες αυτές, που ουσιαστικά περιγράφουν τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας στα Στενά από τις ΗΠΑ (και πλέον και από διεθνείς εταίρους) επί του πρακτέου είναι εξαιρετικά δύσκολο να υλοποιηθούν, όπως τουλάχιστον είχε αποκαλύψει προ ημερών ο Στρατηγός Κέιν. Ο στρατηγός ξεκαθάρισε πως μια επιχείρηση για τον έλεγχο των Στενών κάθε άλλο παρά εύκολη είναι, δεδομένης της τόσο της γεωγραφίας της περιοχής, όσο και της έντονης παρουσίας των ιρανικών δυνάμεων εκεί.

Μάλιστα αξιωματικοί του Αμερικανικού ναυτικού υπογραμμίζουν την επικινδυνότητα του εγχειρήματος ανοίγματος των Στενών συνοδεία πολεμικών πλοίων καθώς drones και αντιπλοϊκοί πύραυλοι από την πλευρά του Ιράν θα μπορούσαν να απειλήσουν τις ζωές πολλών ναυτών και στρατιωτικών.

Τι σημαίνει πρακτικά συνοδεία πλοίων στα Στενά

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της Wall Street Journal, στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι σε ένα τυπικό σενάριο συνοδείας, θα πρέπει να λάβουν μέρος τουλάχιστον δύο πολεμικά πλοία για κάθε ένα τάνκερ, ενώ για μεγαλύτερες νηοπομπές πετρελαιοφόρων (αποτελούμενες από πέντε έως δέκα τάνκερ) θα χρειάζονταν περισσότερα από δώδεκα πολεμικά πλοία, αλλά και δεκάδες drones MQ-9 Reaper για να αναχαιτίζουν πιθανές απειλές από τον αέρα, όπως επιθέσεις με drones ή πυραύλους.

Όπως ανέφεραν ειδικοί, τα πλοία που συμμετέχουν σε τέτοιου είδους αποστολές έχουν περιορισμένες δυνατότητες εξαιτίας της αποστολής τους τόσο για να αμυνθούν, όσο και για να επιτεθούν.

Σενάριο για χερσαίες δυνάμεις εξετάζουν οι ΗΠΑ

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν είναι λίγες οι αναφορές πως οι ΗΠΑ εμφανίζονται να εξετάζουν και το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν χερσαίες δυνάμεις για επιχειρήσεις στα Στενά και μάλιστα υπάρχουν ήδη από την παρασκευή αναφορές για ανάπτυξη περίπου 5000 Πεζοναυτών και μάλιστα μονάδων αποβάσεως, στην Μέση Ανατολή, αλλά και για αποστολή περισσότερων πολεμικών πλοίων από την κυβέρνηση Τραμπ.

Όπως σημειώνουν οι ειδικοί στρατιωτικοί αναλυτές, η επιλογή αυτή αποτελεί ξεκάθαρα διεύρυνση του πολέμου και θα απαιτήσει πολύ μεγαλύτερες στρατιωτικές δυνάμεις από αυτές που είναι ήδη συγκεντρωμένες πέριξ του Ιράν.

Θα απαιτήσει επίσης καλύτερο συντονισμό για επιθέσεις μέσα στο Ιράν και κατά θέσεων των Φρουρών της Επανάστασης και πιθανόν θα έχει διάρκεια αρκετών μηνών.

Τα σενάρια αυτά πέφτουν στο τραπέζι στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στην περιοχή και οι ειδικοί σημειώνουν ότι ο πιο γρήγορος τρόπος για να επανέλθει η κυκλοφορία στα Στενά είναι φυσικά η λήξη των εχθροπραξιών.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως ήδη οι ΗΠΑ θέλησαν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους και ειδικά στην περιοχή των Στενών και του Περσικού, με το χτύπημα στο νησί Χαργκ, στο οποίο σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο ίδιος ο Τραμπ, επλήγησαν μόνο εγκαταστάσεις των Φρουρών της Επανάστασης, αλλά και αποθήκες πυρομαχικών, όπως νάρκες.