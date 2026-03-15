Στην εβδομαδιαία του ανάρτηση, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα των τελευταίων ετών δίνει σήμερα τη δυνατότητα για στοχευμένες παρεμβάσεις στην οικονομία, με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις πιέσεις στις τιμές.

Όπως σημείωσε, η υπεύθυνη πολιτική της προηγούμενης περιόδου επιτρέπει στην κυβέρνηση να εφαρμόσει μέτρα στήριξης αλλά με γνώμονα τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας, ενώ παράλληλα έκανε ανασκόπηση των δράσεων της κυβέρνησης σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, ενέργειας, κοινωνικής προστασίας, ασφάλειας και πολιτισμού.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Τα σημαντικότερα σημεία της ανάρτησης του Πρωθυπουργού

Τι είπε για…

Επίσκεψη στην Κύπρο: Μαζί με τον Emmanuel Macron συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, στέλνοντας μήνυμα στήριξης στην Κύπρο και επιβεβαιώνοντας την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.

Οικονομία & μέτρα στήριξης:

Επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα και 61 προϊόντα σούπερ μάρκετ έως το τέλος Ιουνίου, με πρόστιμα έως 5 εκ. ευρώ.

Παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και διατήρηση δημοσιονομικής σοβαρότητας για την αντιμετώπιση πιθανών κρίσεων.

Ενέργεια:

Αναβάθμιση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα (πάνω από 50% ηλεκτροπαραγωγή).

Συμφωνίες με Chevron και HELLENiQ Energy για νέες επενδύσεις.

Εξέταση μικρών αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων ως μελλοντική επιλογή.

Αντιπυρική θωράκιση:

Εκσυγχρονισμός 7 αεροσκαφών Canadair CL-415, παραλαβή 7 νέων CL-515, δημιουργία του μεγαλύτερου παγκοσμίως στόλου.

Διασταυρωτικοί έλεγχοι:

Αποστολή 297.561 ειδοποιητηρίων για ανασφάλιστα οχήματα και μη καταβολή τελών κυκλοφορίας (σύνολο οφειλών ~109,5 εκ. ευρώ).

Κοινωνική στήριξη:

Νέο ψηφιακό σύστημα διανομής τροφίμων και βασικών αγαθών με vouchers, προϋπολογισμού ~400 εκ. ευρώ έως το 2029.

Μέσος όρος ενίσχυσης δικαιούχων +55 ευρώ μηνιαίως.

Επιτυχίες της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και ΑΑΔΕ:

Εξάρθρωση παράνομων καζίνο (17 συλλήψεις, κέρδη 16 εκ. ευρώ).

Σύλληψη 14 ατόμων για λαθρεμπόριο καυσίμων (~9 εκ. ευρώ κέρδη, 2,7 εκ. ζημία στο Δημόσιο).

Ανάπτυξη περιφέρειας:

Μείωση ανεργίας στη Θράκη από 17% το 2019 σε 9,4% σήμερα, +14.300 θέσεις εργασίας.

Προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης και πρακτικής άσκησης στη Θεσσαλία και Θράκη.

Ίδρυση Μουσικού Σχολείου στην Ορεστιάδα.

Επανεκκίνηση της μεταφοράς υδάτων από τον Αχελώο προς Θεσσαλία για αντιμετώπιση υδατικού ελλείμματος.

Πολιτισμός & τεχνολογία:

Αποκατάσταση Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης και νέα υποδομή ηχογράφησης στο Μέγαρο Μουσικής.

Μακροχρόνιο σχέδιο δράσης έως το 2050 για προστασία μνημείων από κλιματικά φαινόμενα.

Διεθνής αναγνώριση:

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιλέχθηκε για το Ευρωπαϊκό Τάγμα της Αξίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ανθρώπινες αξίες και κοινωνική ένταξη.