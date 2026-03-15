Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν οι ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπως τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε δηλώσεις του στο ERT News.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης επισήμανε ότι υπάρχουν «δυνητικοί κίνδυνοι» για τη χώρα, ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που να προκαλεί συναγερμό.

«Δεν εφησυχάζουμε. Παρακολουθούμε συνεχώς τα δεδομένα και λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα», πρόσθεσε ο υπουργός.