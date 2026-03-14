Τι σχέση μπορεί να έχει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την Κρήτη; Μια απάντηση που θα μπορούσε να δώσει κάποιος είναι ότι ίσως πρόκειται για μία ακόμη Γερμανίδα που αγαπά το νησί, όπως χιλιάδες συμπολίτες της, που το επισκέπτονται κάθε χρόνο.

Καλά ενημερωμένες πηγές της εφημερίδας «Πατρίς» και του patris.gr αποκαλύπτουν σήμερα μία άλλη σχέση πραγματική, όχι υποθετική, που συνδέει στενά τη Γερμανίδα πολιτικό με την Κρήτη και δεν είναι τωρινή, αλλά μετράει από την εποχή των Μνημονίων!

Έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν ότι συγγενικό πρόσωπό της έχει παντρευτεί με Ηρακλειώτισσα και μένει σε χωριό του νομού Ηρακλείου, που προφανώς η εφημερίδα «Πατρίς» δεν θα κατονομάσει για ευνόητους λόγους, αφού και ο ίδιος επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του και να ζήσει μια ήσυχη ζωή στη θαυμαστή ύπαιθρο της Κρήτης.

Από πολιτική οικογένεια ο κρητικός γαμπρός, μπορεί να μην έχει συχνή τηλεφωνική επικοινωνία ο ίδιος μαζί της, σίγουρα όμως έχουν τα μέλη της οικογένειά του στη Γερμανία, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ενώ ελάχιστοι άνθρωποι από τον περίγυρο του και από το χωριό που διαμένει γνωρίζουν τη σχέση αυτή που τη διαφυλάττει «ως κόρη οφθαλμού».

Και αυτό που μαθαίνω είναι ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γνωρίζει πολύ καλά για τη ζωή στην Κρήτη, τους Κρητικούς, αλλά και τα ζόρια μας ως έθνος. Και για όσους δεν γνωρίζουν, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εκτός από πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι και πολιτικός της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης και, από τις 17 Δεκεμβρίου του 2013 έως τις 17 Ιουλίου 2019, ήταν ομοσπονδιακή υπουργός Άμυνας στην τρίτη και στην τέταρτη Κυβέρνηση της Άνγκελα Μέρκελ.

Πάντως, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι μετρημένοι που γνωρίζουν τη σχέση του Γερμανού, που βρίσκεται στην Κρήτη σα γαμπρός… στον τόπο μας, δεν αποκλείεται να τον ρωτούν για την μακρο-οικονομία της Ελλάδας και της Ευρώπης και αν βλέπει κάποια ακτίνα φωτός για τη βελτίωση των οικονομικών όλων στην πραγματική οικονομία.

Υποθέτουμε ότι, παρά τη μόρφωση και το βάθος που διαθέτει και θα μπορούσε να κάνει εκτιμήσεις, αντιπαρέρχεται με χιούμορ, αφού προφανώς δεν τηλεφωνεί στη θεία του για να ρωτήσει τέτοια πράγματα, αλλά για να ανταλλάξουν πληροφορίες για τη ζωή του καθένα, εκείνου, στο χωριό της Κρήτης, και, εκείνης, στην κορυφή της πυραμίδας του Ευρωοικοδομήματος!