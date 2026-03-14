Η κοινωνία της Θεσσαλονίκης παραμένει συγκλονισμένη από τη δολοφονία ενός 20χρονου το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Ο 23χρονος που συνελήφθη για το φονικό πέρασε το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου Θεσσαλονίκης το μεσημέρι της 14ης Μαρτίου, συνοδευόμενος από δικηγόρο, θέτοντας εαυτόν στη διάθεση των αρχών.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση.

Ιατροδικαστική εξέταση: Από ακατάσχετη αιμορραγία ο θάνατος του 20χρονου

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο 20χρονος δέχθηκε δύο μαχαιριές και πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία από τραύμα στην καρδιά. Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ο 20χρονος έχασε πάνω από 2 λίτρα αίματος.

Σε δηλώσεις της η τεχνική σύμβουλος της οικογένειάς, αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατροδικαστικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελένη Ζαγγελίδου, ανέφερε πως «Ως προς την αιτία του θανάτου, το παιδί κατέληξε μετά από μαζική απώλεια αίματος. Η αιτία αυτού ήταν μία ρίξη του τοιχώματος της καρδιά του, ρήξη της καρδιά του, από ένα νύσσον και τέμνον όργανο, όπως παραδείγματος χάρη ένα μαχαίρι. Αυτό ήταν το καίριο χτύπημα το οποίο δέχθηκε, δέχθηκε και ένα δεύτερο χτύπημα στη δεξιά μασχαλιαία χώρα, το καίριο όμως ήταν το πρώτο».

«Εκτός από τα τραύματα αυτά, τα οποία οποία έχουν χαρακτήρα τέμνοντος οργάνου, υπάρχουν θλαστικά τραύματα στην περιοχή της κεφαλής από θλων όργανο, με κύριο ένα κάταγμα που έχει το παιδί στη ζυγωματική χώρα. Ο θάνατος είναι συμβατός με τον χρόνο όπως τον κατέγραψε το φωτογραφικό υλικό», πρόσθεσε η ίδια.

Η εκδοχή του 23χρονου: «Δέχθηκα απρόκλητη επίθεση»

Σύμφωνα με την κατάθεσή του στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, ο 23χρονος ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από τουλάχιστον τρία άτομα, ενώ δύο ακόμα άτομα παρακολουθούσαν από κοντινή απόσταση.

Ο ίδιος ανέφερε ότι υπέστη χτυπήματα στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα του, κάποια από τα οποία με σφυρί. Ζήτησε ιατροδικαστική εξέταση για τα τραύματά του, τα οποία συμπεριλήφθηκαν στη δικογραφία.

Το μαχαίρι, σύμφωνα με πληροφορίες, ανήκε στον ίδιο και δικαιολογείται η κατοχή του λόγω της εργασίας του.

Πιθανά κίνητρα: Προσωπικές ή οπαδικές διαφορές;

Οι αρχές εξετάζουν αν το περιστατικό συνδέεται με προσωπικές ή οπαδικές διαφορές, καθώς τόσο ο 20χρονος όσο και ο 23χρονος φέρονται να ήταν οργανωμένοι οπαδοί διαφορετικών ομάδων. Μέχρι στιγμής, κανείς από τους δύο δεν είχε προηγούμενες καταγραφές για οπαδική βία.

Παράλληλα, ερευνώνται δύο επιθέσεις στους τελευταίους μήνες σε επιχείρηση που διατηρεί η οικογένεια του 23χρονου στη δυτική Θεσσαλονίκη. Στην μία περίπτωση υπήρξε σπάσιμο τζαμαρίας και στην άλλη ρίψη καπνογόνου.

Η Αστυνομία αναζητά ακόμη δύο άτομα

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται δύο ακόμα κατηγορούμενοι, ένας εκ των οποίων έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Αυτά τα άτομα φέρονται να βρίσκονταν μαζί με το θύμα τη στιγμή της επίθεσης και κατηγορούνται για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος του δράστη.

Ο δικηγόρος της οικογένειας: «Στυγερό έγκλημα»

Ο Παρασκευάς Σπυράτος, δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου, απέρριψε τους ισχυρισμούς του 23χρονου για άμυνα. Τόνισε ότι πρόκειται για στυγερό έγκλημα, καθώς το θύμα υπέστη κατ’ επανάληψη τραύματα, ενώ χαρακτήρισε την πράξη του δράστη «απερίγραπτη».