Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ο φερόμενος ως δολοφόνος του 20χρονου στην Καλαμαριά, ο οποίος παραδόθηκε αυτοβούλως το απόγευμα της Παρασκευής.

Πρόκειται για έναν 23χρονο άνδρα, ο οποίος ισχυρίζεται πως βρέθηκε σε ενέδρα που του έστησε το θύμα και άλλα δύο άτομα.

Σύμφωνα με τα όσα είπε, έβγαλε το μαχαίρι για να αμυνθεί.

Δύο οι μαχαιριές που δέχτηκε ο 20χρονος

Δύο τραύματα που έγιναν με μαχαίρι, φέρει σύμφωνα με πηγές του thestival.gr o 20χρονος που δέχτηκε δολοφονική επίθεση χτες σε δρόμο της Καλαμαριάς. Συγκεκριμένα, το θύμα φέρει ένα τραύμα αριστερά μπροστά στον θώρακα κι ένα δεύτερα δεξιά πίσω στην πλάτη.

Στη σορό του 20χρονου που έχει ήδη μεταφερθεί στο νεκροτομείο της Ιατροδικαστικής του ΑΠΘ, έχει γίνει λήψη δειγμάτων για τοξικολογικές και DNA εξετάσεις ενώ σύμφωνα με απόφαση της καθηγήτριας Ιατρικής και Διευθύντριας της Ιατροδικαστικής του ΑΠΘ, Λήδας Κοβάτση αναμένεται να γίνει αξονική στη σορό προκειμένου να εξεταστεί ενδελεχώς και στη συνέχεια να γίνει η νεκροψία- νεκροτομή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να γίνει η αξονική την προσεχή Δευτέρα 16 Μαρτίου στις 8 το πρωί στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» ενώ εξετάζεται αν μπορεί να βρεθεί άλλο νοσοκομείο της πόλης που να διενεργήσει νωρίτερα την αξονική και να προχωρήσει η νεκροψία- νεκροτομή.

Αναζητείται το κίνητρο

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο το ακριβές κίνητρο της δολοφονίας και εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

Το νεαρό θύμα εντοπίστηκε μετά τις 10 το βράδυ αιμόφυρτο στο οδόστρωμα επί της οδού Αργοναυτών, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη.

Διασώστες του ΕΚΑΒ επιχείρησαν επί τόπου να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, με τον 20χρονο να μεταφέρεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Γύρω στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε ότι ο νεαρός είχε καταλήξει.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 20χρονος υπήρξε μεν οργανωμένος οπαδός ποδοσφαιρικού συλλόγου, αλλά δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές για οπαδικά επεισόδια. Κατά τις ίδιες πηγές, το όνομά του περιλαμβανόταν σε δικογραφία, μαζί με άλλα άτομα, για επιθέσεις εναντίον ατόμων στο άλσος Μετεώρων, στη Θεσσαλονίκη.

Η συγκεκριμένη ομάδα νεαρών φέρεται να χρησιμοποιούσε ψεύτικα διαδικτυακά προφίλ με γυναικεία ονόματα, και με πρόσχημα, συνήθως, ερωτικά ραντεβού με υποτιθέμενη ανήλικη, «έκλεινε» συναντήσεις με τα υποψήφια θύματα, μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης.