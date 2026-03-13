Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία του 20χρονου – ο οποίος σύμφωνα με τοπικά μέσα φέρεται να είναι οπαδός του ΠΑΟΚ – στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Στα πλάνα της ΕΡΤ καταγράφεται ο νεαρός λίγα δευτερόλεπτα αφότου δέχθηκε τη θανάσιμη μαχαιριά στον πνεύμονα.

Ο 20χρονος φαίνεται να προσπαθεί να απομακρυνθεί από το σημείο, κάνει μερικά βήματα, αλλά στη συνέχεια καταρρέει δίπλα σε έναν κάδο απορριμμάτων.

Το σημείο που κατέρρευσε ο 20χρονος

Το χρονικό της δολοφονίας του 20χρονου

Οπως μεταδίδει το thestival. gr που επικαλείται πληροφορίες της Αστυνομίας, μια παρέα οπαδών ομάδας της Θεσσαλονίκης είχε στήσει καρτέρι σε οπαδό αντίπαλης ομάδας. Ο τελευταίος, αντιλαμβανόμενος την επίθεση, έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε θανάσιμα έναν από τους νεαρούς στο σημείο του πνεύμονα.

Η έρευνα της Αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερις προσαγωγές.

«Ηταν αιμόφυρτος μπροστά στον κάδο»

Ολοένα και περισσότερες λεπτομέρειες βγαίνουν στο φως σχετικά με τη δολοφονία του 20χρονου. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο thestival.gr:

«Είδαμε εδώ πεσμένο παιδί, ήταν αιμόφυρτο μπροστά στον κάδο. Είχε έρθει το ασθενοφόρο. Αυτοί, όπως είπαν περίοικοι, ήταν τρία άτομα. Τον χτύπησαν, έπεσε κάτω, πήγαν μέχρι τη γωνία και ξαναγύρισαν. Μία αστυνομικός που έφτασε στο σημείο τους είδε και προσπάθησε να τους κυνηγήσει».

Η μαρτυρία επιβεβαιώνει το σοκ και την αγωνία των περιοίκων τη στιγμή του περιστατικού.

Τι ερευνούν οι Αρχές

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη όλων των εμπλεκομένων, ενώ εξετάζεται κάθε στοιχείο σχετικά με τα κίνητρα και τις συνθήκες της δολοφονίας.

Η υπόθεση φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το φαινόμενο της οπαδικής βίας στη Θεσσαλονίκη και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει για νέους ανθρώπους.