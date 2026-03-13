«Ούτε εμείς ξέρουμε ακριβώς τι έγινε. Δεν έχουμε εικόνα. Περιμένουμε να μας πούνε τι έγινε. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι το καλύτερο παιδί ήταν. Δεν έμπλεκε ποτέ σε φασαρίες, δεν ήταν πουθενά μπλεγμένος».

Αυτός είναι ο πατέρας του 20χρονου, ο οποίος, μία ώρα πριν τα μεσάνυχτα, αποτυπώνεται σε βίντεο ντοκουμέντο θανάσιμα μαχαιρωμένος, να παραπαίει στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Χάνει τις αισθήσεις του και σωριάζεται δίπλα από έναν κάδο σκουπιδιών μπροστά στα έντρομα μάτια των κατοίκων της περιοχής.

Η φονική επίθεση έχει συμβεί μόλις λίγα δευτερόλεπτα πριν. Σε ένα δεύτερο βίντεο που εξασφάλισε το MEGA, φαίνονται οι δύο φίλοι του νεαρού να τρέχουν για να ξεφύγουν και αμέσως μετά το θύμα να περπατά με τρομερή δυσκολία. Οι Αρχές φτάνουν στο σημείο και αποκλείουν την περιοχή.

Η κατάθεση του 23χρονου

Ως δράστης της στυγερής δολοφονίας φέρεται ένας 23χρονος, ο οποίος το απόγευμα παραδόθηκε στην Ασφάλεια (και συνελήφθη) συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι του επιτέθηκαν ξαφνικά, το θύμα και η παρέα του, εκείνος πήρε ένα μαχαίρι που βρήκε στο έδαφος και τραυμάτισε θανάσιμα τον 20χρονο.

«Ξαφνικά είδα πέντε άτομα και άρχισαν να μου επιτίθενται με γροθιές. Προσπάθησα να αμυνθώ, αλλά έπεσα κάτω. Τότε είδα στο έδαφος ένα μαχαίρι, το πήρα στο χέρι μου και στην προσπάθειά μου να αμυνθώ, το χρησιμοποίησα χωρίς να γνωρίζω ποιον χτυπάω», φέρεται να υποστήριξε ο 23χρονος.

Ωστόσο, σύμφωνα με αποκάλυψη του δημοσιογράφου Βασίλη Λαμπρόπουλου, αργότερα ο 23χρονος φέρεται να είπε στις Αρχές ότι γνώριζε τον 20χρονο.

Τι ερευνά η Αστυνομία

Η Αστυνομία, αναλύει καρέ – καρέ το βιντεοληπτικό υλικό, εξετάζει πληροφορίες και καταθέσεις μαρτύρων, σε μία προσπάθεια να βρεθεί το κίνητρο της δολοφονίας. Μέχρι στιγμής υπάρχουν μόνο αναπάντητα ερωτήματα και θολά σημεία.

Μπορεί η αιματηρή επίθεση να σχετίζεται με την δραστηριότητα του 20χρονου που περιλαμβάνεται σε δικογραφία ως μέλος των αυτόκλητων τιμωρών που είχαν δραστηριοποιηθεί τους τελευταίους μήνες στην Θεσσαλονίκη με στόχο άτομα που θεωρούσαν παιδεραστές; Μπορεί να κρύβεται κάτι άλλο πίσω από την στυγερή δολοφονία; Όπως για παράδειγμα προσωπικές διαφορές που οδήγησαν σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών; Αυτά είναι τα βασικά σενάρια που ερευνούν και προσπαθούν να απαντήσουν οι Αρχές.