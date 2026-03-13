Στo «μικροσκόπιο» των διωκτικών αρχών βρίσκεται η υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου που έπεσε νεκρός χτες το βράδυ στην οδό Αργοναυτών στην περιοχή της Καλαμαριάς. Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί που διεξάγουν τις έρευνες έχουν ταυτοποιήσει έναν 23χρονο ως δράστη του εγκλήματος και διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε χτες λίγα λεπτά μετά τις 10 το βράδυ κάτω από το σπίτι του φερόμενου ως δράστη στην οδό Παπαδημητρίου. Τρία άτομα που διαμένουν σε περιοχές της δυτικής Θεσσαλονίκης έφτασαν στο σημείο και κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες διαπληκτίστηκαν με τον δράστη.

Οι κηλίδες αίματος στο οδόστρωμα μαρτυρούν το σημείο της συμπλοκής ενώ όπως φαίνεται από τα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας το θύμα μαζί με άλλα δύο άτομα μετά το επεισόδιο κινούνται τρέχοντας προς την οδό Αργοναυτών, όπου τελικά σωριάστηκε τραυματισμένος στο έδαφος, από αιχμηρό αντικείμενο (πιθανότατα μαχαίρι), ο 20χρονος.

Δείτε το βίντεο από το σημείο της δολοφονίας

Ραντεβού ή «καρτέρι

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν αν στο συγκεκριμένο σημείο είχε δοθεί κάποιο ραντεβού ανάμεσα στο δράστη και της παρέας του θύματος ή οι τρεις νεαροί είχαν στήσει «καρτέρι» στην περιοχή που διέμενε ο φερόμενος ως δράστης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο φερόμενος ως δράστης είναι οργανωμένος οπαδός του Άρη και εξετάζεται το ενδεχόμενο η δολοφονία να έχει οπαδικά κίνητρα. Ωστόσο η εκπρόσωπος της ΕΛ. ΑΣ απέκλεισε το συγκεκριμένο σενάριο.

«Δεν υπάρχει ακόμη κάποια πληροφορία που να μας οδηγεί ότι πρόκειται για κάποιο περιστατικό που σχετίζεται με οπαδικά κίνητρα και το ξεκαθαρίζω αυτό επειδή ακριβώς ο συγκεκριμένος νεαρός δεν έχει απασχολήσει ποτέ για τέτοιου είδους αδικήματα» σημείωσε χαρακτηριστικά αναφερόμενη στην υπόθεση. Παρ’ όλα αυτά η ίδια επισήμανε ότι «είναι κάτι το οποίο βέβαια θα διερευνηθεί, γιατί καταλαβαίνετε ότι σε κάθε τέτοια περίπτωση διερευνάται και το οπαδικό κίνητρο».

Ερευνες στο σπίτι που διέμενε ο φερόμενος ως δράστης

Νωρίς το πρωί οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι που διέμενε ο φερόμενος ως δράστης συγκεντρώνοντας στοιχεία που θα τους βοηθήσουν να φτάσουν στην διακρίβωση των κινήτρων της δολοφονίας. Επίσης έχουν στα χέρια τους και εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας στη γύρω περιοχή.

«Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τι συνέβη. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει μέσα σε ένα άλλο σπίτι. Και εμείς είμαστε σοκαρισμένοι που μάθαμε ότι μπορεί να εμπλέκεται σε αυτή την υπόθεση. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι είναι ένα καλό παιδί από μία καλή οικογένεια» είπε στο Βήμα συγγενής του ατόμου που αναζητείται από την Αστυνομία ως εμπλεκόμενος στη δολοφονία του 20χρονου.

Το μεσημέρι στο σημείο όπου σωριάστηκε τραυματισμένος ο 20χρονος έσπευσε για αυτοψία η διευθύντρια της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του ΑΠΘ Λήδα Κοβάτση η οποία θα πραγματοποιήσει τη νεκροψία-νεκροτομή, η οποία θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του 20χρονου και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το έγκλημα.

Η υπόθεση των «αυτόκλητων τιμωρών»

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές το θύμα στο πρόσφατο παρελθόν φέρεται να συμμετείχε σε ομάδα νεαρών που είχαν χαρακτηριστεί από τα ΜΜΕ ως «αυτόκλητοι τιμωροί».

Όπως είχε ανακοινώσει η ΕΛ.ΑΣ στα τέλη Δεκεμβρίου 2025 είχε ταυτοποιήσει εννιά νεαρά άτομα ηλικίας 16 έως 19 ετών που έστηναν ενέδρες σε πολίτες μετά από διαδικτυακά ραντεβού και στη συνέχεια τους ξυλοκοπούσαν και τους λήστευαν.

«Τα προαναφερόμενα άτομα ενώθηκαν συστήνοντας εγκληματική ομάδα και χρησιμοποιώντας προφίλ που παρέπεμπε σε γυναικείο όνομα, με διαφορετική πρόφαση κάθε φορά (πώληση κινητού, ερωτικά ραντεβού), έκλειναν ραντεβού με τα υποψήφια θύματα τους, μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης.

Στη συνέχεια, τα παρέσερναν εντός άλσους που βρίσκεται στην περιοχή της Πολίχνης, όπου με χρήση σωματικής βίας τους επιτίθονταν και αφαιρούσαν προσωπικά τους αντικείμενα, ενώ σε μία περίπτωση εξανάγκασαν ένα εξ’ αυτών να γδυθεί βιντεοσκοπώντας παράλληλα τις πράξεις τους» ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές κατά το Νοέμβριο του 2025 καταγράφηκαν πέντε τέτοιες επιθέσεις σε βάρος ισάριθμων ανδρών, από τους οποίους αφαιρέθηκαν, συνολικά, το χρηματικό ποσό των 480 ευρώ, έξι κινητά τηλέφωνα και διάφορα προσωπικά τους έγγραφα και αντικείμενα. Οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούσαν διαδικτυακό ραντεβού με φερόμενη ανήλικη.