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Ολοκληρώθηκε το πρώτο 24ωρο της εφαρμογής του θεσμού της εθελοντικής στράτευσης γυναικών στο Στρατό Ξηράς. Με μηνύματά τους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και ο Νίκος Δένδιας τις καλωσόρισαν στο στράτευμα.

Από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός σε σημερινή του ανάρτηση αναφέρει πως «χθες ήταν μια ιστορική μέρα: η πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην πατρίδα μας».

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Ο Νίκος Δένδιας από την πλευρά ευχήθηκε «καλή θητεία και κάθε επιτυχία στη νέα τους πορεία». Παράλληλα, υποστήριξε:«Η επιλογή τους αποτελεί πράξη ευθύνης, προσφοράς και εμπιστοσύνης προς την Πατρίδα και τους θεσμούς της. Οι Ένοπλες Δυνάμεις γίνονται ακόμη πιο ισχυρές όταν εκφράζουν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας».

Οι Ένοπλες Δυνάμεις υποδέχθηκαν χθες στο ΚΕΝ Λαμίας τις πρώτες εθελόντριες νεοσύλλεκτες στην ιστορία της Ελληνικής Δημοκρατίας, οι οποίες επέλεξαν να υπηρετήσουν την Πατρίδα. Η κατάταξή τους είναι ένα μεγάλο βήμα στην ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στον Στρατό των Πολιτών.… pic.twitter.com/JQFNZOndUo — Nikos Dendias (@NikosDendias) June 5, 2026

Υπενθυμίζεται πως χθες έγινε η κατάταξη των πρώτων 72 γυναικών στη Λαμία (ΚΕΝ Λαμίας) προκειμένου να υπηρετήσουν ως εθελόντριες στον Ελληνικό Στρατό, με βάση και την απόφαση προ μερικών μηνών από πλευράς ΥΠΕΘΑ να δοθεί η δυνατότητα σε όσες θέλουν να πραγματοποιήσουν αυτό το βήμα.

Το παρών χθες στην Λαμία – όπου ελάμβανε χώρε και η κατάταξη των κληρωτών για την Β’ ΕΣΣΟ 2026 – έδωσαν και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, συνοδευόμενος από τον Γενικό Επιθεωρητή Στρατού / Διοικητή EU – OHQ Αντιστράτηγο Σταύρο Παπασταθόπουλο.

Τέλος, συνεχίζονται οι δράσεις του προγράμματος του ΥΠΕΘΑ για αξιοποίηση παλαιών στρατοπέδων. Πιο συγκεκριμένα, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης και ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης Πέτρος Ανδρεάκος υπέγραψαν χθες Πέμπτη, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού σήμερα, το Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής για την κατά χρήση παραχώρηση τμήματος εμβαδού 13.039,83 τ.μ. του πρώην Στρατοπέδου «Μαντουβάλου» στο Γύθειο.



Η έκταση που παραχωρείται στον Δήμο Ανατολικής Μάνης προορίζεται για τη στέγαση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και για την ανάπτυξη αθλητικών και λοιπών κοινωφελών υποδομών.