Νέα δεδομένα φαίνεται να προκύπτουν στην υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου που εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος από μαχαίρι, χθες το βράδυ, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Αν και οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για πιθανό οπαδικό επεισόδιο, τα νεότερα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα δεν επιβεβαιώνουν αυτό το σενάριο. Οι έρευνες των Αρχών στρέφονται προς άλλες κατευθύνσεις προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της αιματηρής επίθεσης και μεταξύ αυτών εξετάζονται προσωπικά κίνητρα.

Οι έρευνες των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ συλλέγονται μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής και εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και να εντοπιστούν οι δράστες.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τη στιγμή που ο 20χρονος μαζί με άλλα δύο άτομα τρέχει δευτερόλεπτα πριν καταρρεύσει.

Δείτε το νέο βίντεο από το σημείο της δολοφονίας