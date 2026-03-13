Νέα δεδομένα φαίνεται να προκύπτουν στην υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου που εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος από μαχαίρι, χθες το βράδυ, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Αν και οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για πιθανό οπαδικό επεισόδιο, τα νεότερα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα δεν επιβεβαιώνουν αυτό το σενάριο.

Οι έρευνες των Αρχών στρέφονται προς άλλες κατευθύνσεις προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της αιματηρής επίθεσης και μεταξύ αυτών εξετάζονται προσωπικά κίνητρα.

Δείτε εικόνες από το σημείο της δολοφονίας του 20χρονου

Δημογλίδου: Καμία ένδειξη μέχρι στιγμής για οπαδικά κίνητρα

«Δεν υπάρχει ακόμη κάποια πληροφορία που να μας οδηγεί ότι πρόκειται για κάποιο περιστατικό που σχετίζεται με οπαδικά κίνητρα και το ξεκαθαρίζω αυτό επειδή ακριβώς ο συγκεκριμένος νεαρός δεν έχει απασχολήσει ποτέ για τέτοιου είδους αδικήματα» σημείωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου αναφερόμενη στην υπόθεση του 20χρονου που βρέθηκε αιμόφυρτος στην Καλαμαριά και κατέληξε το βράδυ στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

«Πριν τις 11 το βράδυ ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία για ένα νεαρό άτομο περίπου 25 ετών, αυτή ήταν η πληροφορία που μας δόθηκε, ο οποίος έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο και βρισκόταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο δρόμο. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Λίγο μετά τις 12 το βράδυ ενημερωθήκαμε ότι ο νεαρός κατέληξε», είπε η κυρία Δημογλίδου μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» .

«Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Θεσσαλονίκη επειδή ακριβώς εκ του αποτελέσματος μιλάμε για μια ανθρωποκτονία. Είναι κάτι το οποίο βέβαια θα διερευνηθεί, γιατί καταλαβαίνετε ότι σε κάθε τέτοια περίπτωση διερευνάται και το οπαδικό κίνητρο. Όμως δεν υπάρχει, ξεκαθαρίζω, μέχρι στιγμής κανένα στοιχείο που να συνδέει αυτό το περιστατικό με οπαδικά κίνητρα», πρόσθεσε.

Τι εξετάζουν οι αρχές

Οι έρευνες των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ συλλέγονται μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής και εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και να εντοπιστούν οι δράστες.

Τι λένε μάρτυρες

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι άγνωστοι, με καλυμμένα χαρακτηριστικά, έστησαν ενέδρα στον 20χρονο και τον τραυμάτισαν θανάσιμα με μαχαίρι στην πλάτη. Το νεαρό θύμα εντοπίστηκε μετά τις 10 το βράδυ αιμόφυρτο στο οδόστρωμα επί της οδού Αργοναυτών.

Διασώστες του ΕΚΑΒ επιχείρησαν επί τόπου να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, με τον 20χρονο να μεταφέρεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Γύρω στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε ότι ο νεαρός είχε καταλήξει.

Ποιος ήταν ο 20χρονος σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 20χρονος υπήρξε μεν οργανωμένος οπαδός ποδοσφαιρικού συλλόγου, αλλά δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές για οπαδικά επεισόδια.

Κατά τις ίδιες πηγές, το όνομά του περιλαμβανόταν σε δικογραφία, μαζί με άλλα άτομα, για επιθέσεις εναντίον ατόμων στο άλσος Μετεώρων, στη Θεσσαλονίκη.

Η συγκεκριμένη ομάδα νεαρών φέρεται να χρησιμοποιούσε ψεύτικα διαδικτυακά προφίλ με γυναικεία ονόματα, και με πρόσχημα, συνήθως, ερωτικά ραντεβού με υποτιθέμενη ανήλικη, «έκλεινε» συναντήσεις με τα υποψήφια θύματα, μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης.